ஹைதராபாத்: பிரபல தெலுங்கு நடிகர் சிரஞ்சீவியை காண பெண் ரசிகை 300 கி.மீ சைக்கிளில் பயணம் செய்த சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தெலுங்கு சினிமாவில் 1978இல் நடிகர் அறிமுகமான நடிகர் சிரஞ்சீவி 150க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்துள்ளார். சிரஞ்சீவி நடித்த இந்திரா, தாகூர், ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட பல்வேறு திரைப்படங்கள் மாபெரும் வெற்றி பெற்றுள்ளது.
நடிகராக மட்டுமின்றி நடிகர் சிரஞ்சீவி தீவிர அரசியலிலும் ஈடுபட்டுள்ளார். கடந்த 2008ஆம் ஆண்டு பிரஜா ராஜ்யம் கட்சியை தொடங்கிய சிரஞ்சீவி திருப்பதி தொகுதியில் வெற்றி பெற்று சட்டமன்ற உறுப்பினரானார். இதனைத்தொடர்ந்து கடந்த 2011இல் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் ராஜ்யசபா எம்.பியாக பொறுப்பேற்ற சிரஞ்சீவி, மத்திய சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் பதவி வகித்தார். பின்னர் 2014 முதல் சிரஞ்சீவி தீவிர அரசியலில் இருந்து விலகி மீண்டும் சினிமாவில் கவனம் செலுத்த தொடங்கினார்.
இந்நிலையில் சிரஞ்சீவியை நேரில் காண அவரது ரசிகை ஒருவர் செய்த செயல் பேசு பொருளாகியுள்ளது. ஆந்திர மாநிலம் அதொனி பகுதியைச் சேர்ந்த ராஜேஸ்வரி என்ற பெண், சிரஞ்சீவியை நேரில் காண தனது ஊரில் இருந்து ஹைதராபாத்திற்கு 300 கி.மீ சைக்கிளில் பயணம் செய்து வந்துள்ளார். இது குறித்து தகவல் அறிந்த நடிகர் சிரஞ்சீவி, ராஜேஸ்வரியை நேரில் சந்தித்து பேசியுள்ளார்.
அப்போது ராஜேஸ்வரி நடிகர் சிரஞ்சீவிக்கு ராக்கி கட்டி மகிழ்ந்துள்ளார். தனது ரசிகை ராஜேஸ்வரியின் அன்பால் நெகிழ்ச்சி அடைந்த சிரஞ்சீவி அவருக்கு புடவையை பரிசாக அளித்தார். மேலும் ராஜேஸ்வரியின் குழந்தைகள் படிப்பிற்கு உதவி செய்வதாக உறுதி அளித்துள்ளார். சிரஞ்சீவிக்கு அவரது ரசிகர்களுடன் உள்ள உணர்வுப்பூர்வமான தொடர்பு பல்வேறு காலங்கட்டங்களிலும் தொடர்ந்து இருந்து வருகிறது.மேலும் தெலுங்கு சினிமாவில் கடினமான காலகட்டங்களில் தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கு சிரஞ்சீவி தன்னாலான பல்வேறு உதவிகள் புரிந்துள்ளார்.
சமீபத்தில் நடிகர் சிரஞ்சீவி ஈடிவி 30 ஆண்டு கால கொண்டாட்டத்தில் கலந்து கொண்டார். அப்போது ஊடக முன்னோடியான ஸ்ரீ ராமோஜி ராவ் உடனான தனது உறவை நினைவு கூர்ந்தார். அந்த நிகழ்வில் பேசிய சிரஞ்சீவி “ஸ்ரீ ராமோஜி ராவ் எப்போதும் எனக்கு ஊக்கம் அளிப்பவர். ஈநாடு, மார்க்கதரிசி, ஈடிவி, ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டி என அனைத்திலும் அவரது கடின உழைப்பு, காலகாலத்துக்கும் நிற்கும். அவரது பெயர் என்றென்றும் நிலைத்திருக்கும்” என தெரிவித்தார். தற்போது சிரஞ்சீவி ‘விஸ்வம்பரா’ என்ற படத்தில் நடித்து வருகிறார்.