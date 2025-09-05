ETV Bharat / entertainment

கல்யாணியை தவிர வேறு யாராலும் நடித்திருக்க முடியாது! ’லோகா’ வெற்றி விழாவில் துல்கர் சல்மான் பாராட்டு! - LOKAH CHAPTER 1 SUCCESS MEET

லோகா படத்தை ஐந்து பாகங்களாக எடுக்க திட்டமிட்டுள்ளோம் என Wayfarer Films தயாரிப்பாளர் துல்கர் சல்மான் தெரிவித்துள்ளார்.

லோகா பட வெற்றி விழா
லோகா பட வெற்றி விழா (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 5, 2025 at 2:19 PM IST

3 Min Read

சென்னை: கல்யாணியை தவிர இந்தப் படத்திற்கு வேறு யாருமே பொருத்தமாக இருந்திருக்க மாட்டார்கள் என்ற அளவிற்கு நடித்திருந்தார் என லோகா திரைப்படத்தின் தயாரிப்பாளர் துல்கர் சல்மான் பாராட்டியுள்ளார்.

நடிகர் துல்கர் சல்மானின் Wayfarer Films தயாரிப்பில் கல்யாணி பிரியதர்ஷன் நடிப்பில் வெளிவந்த “லோகா: சாப்டர் 1 - சந்திரா” உலகம் முழுவதும் பார்வையாளர்களின் உற்சாக வரவேற்பைப் பெற்று, 10 நாட்களில் 100 கோடி ரூபாய் வசூலை குவித்து, பிளாக்பஸ்டர் வெற்றியைப் பெற்றுள்ளது. இப்படம் ஒரு புதிய சூப்பர் ஹீரோ உலகை அறிமுகப்படுத்தி, மலையாள சினிமாவை உலகளவில் கொண்டு சென்று இருக்கிறது.

இந்த படத்திற்கான வெற்றி விழா சென்னையில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில் திரைப்படத்தில் பணியாற்றிய நடிகர்கள் சந்து சலீம் குமார், அருண் குரியன், நஸ்லென், இயக்குநர் டோமினிக் அருண், நடிகரும் படத்தின் தயாரிப்பாளருமான துல்கர் சல்மான் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.

நிகழ்ச்சியில் எழுத்தாளர் சாந்தி பாலச்சந்திரன் பேசுகையில், “இப்போது எல்லோரும் அந்தப்படத்தைக் கொண்டாடுவதை பார்க்க மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. இயக்குநர் டோமினிக் உடன் பல காலமாக வேலை செய்து வருகிறேன். அவருடன் இணைந்து எழுதுவது மிகவும் சந்தோஷமான அனுபவம். இந்த ஐடியாவை டோமினிக் தான் சொன்னார்.

நம் மண்ணில் சூப்பர் ஹீரோ செட் செய்வதை பற்றி மிக உற்சாகமாக பேசுவார். அவர் பார்வையை புரிந்து கொண்டு, எல்லோரும் உழைத்தார்கள். அவருக்கு ஆதரவு தந்த தயாரிப்பு நிறுவனத்திற்கு நன்றி. இப்போது நாங்கள் அடுத்த பாகத்திற்கு இன்னும் சிறப்பாக எழுத ஆரம்பித்துள்ளோம். அந்த படமும் உங்களுக்குப் பிடிக்கும்” என்றார்.

இயக்குநர் டோமினிக் அருண் பேசுகையில், “இந்தப் பயணம் மிக நீண்ட, இனிமையான பயணம். உங்களுடன் எங்கள் படத்தை பகிர்ந்து கொள்வது மிகுந்த பெருமையாக உள்ளது. எங்கள் படத்தைப் பார்த்து பாராட்டிய அனைவருக்கும் நன்றி. இப்படத்தை கொண்டாடி வரும் அனைவருக்கும் நன்றி” என கூறினார்.

லோகா படத்தின் கதாநாயகன் நஸ்லென் பேசுகையில், “எனக்கு என்ன சொல்ல வேண்டும் என்றே தெரியவில்லை, அந்தளவு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன். என் வாழ்க்கையில் என்னென்னவோ நடக்கிறது, நான் நினைத்து பார்க்காததெல்லாம் நடக்கிறது. காலையில் சூர்யா, ஜோதிகா தொலைபேசியில் அழைத்து பாராட்டினார்கள். பலரும் பாராட்டி வருகிறார்கள்.எல்லோருக்கும் நன்றி“ என்றார்.

லோகா பட கதாநாயகி கல்யாணி பிரியதர்ஷன், ”லோகாவிற்கு இந்தளவு பாராட்டு, வரவேற்பு கிடைக்கும் என நினைத்துக் கூட பார்க்கவில்லை. நீங்கள் ஆதரவு தந்தததால் தான், இந்த அளவு வெற்றி கிடைத்துள்ளது. இப்படத்திற்காக நிறைய பேருக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும்.

எனது அப்பாவிடம் (இயக்குநர் ப்ரியதர்ஷன்) ஆக்ஷன் பண்ணப் போகிறேன் என்றவுடன், நீயா ஆக்சன் பண்ண போறே? கால் கையெல்லாம் ஒழுங்காக பார்த்துக் கொள் என்றார். படம் 100 கோடி ரூபாய் வசூலித்துள்ளது, அதற்கு நான் மட்டுமே காரணமில்லை. மொத்த குழுவின் உழைப்பு தான் காரணம். நான் மட்டும் கிரெடிட் எடுத்துக் கொள்ள முடியாது. இப்படத்திற்கு இவ்வளவு பாராட்டுக்களை தந்த அனைவருக்கும் நன்றி” என பேசினார்.

நடிகரும், தயாரிப்பாளருமான துல்கர் சல்மான் பேசியதாவது, “நான் இந்தப் படத்தில் நடிக்கவில்லை, ஒரு ஆசிரியராக பசங்களை அழைத்து வந்துள்ளேன். நான் எந்த மொழியில் படம் எடுத்தாலும், நன்றாக இருக்கும் பட்சத்தில் ஊடகங்கள் உடனே பாராட்டி, கொண்டாடுவார்கள் அவர்களுக்கு நன்றி. நாங்கள் இதை கேரளா அளவில் சின்னதாகத் தான் ஆரம்பித்தோம் இப்போது அனைத்து இடத்திலும் பாராட்டுக்கள் கிடைத்து வருகிறது. இதில் எல்லோரும் அவர்கள் படம் போல உழைத்தார்கள் இந்த வெற்றி அவர்களுக்கானது தான்.

கல்யாணியை தவிர இந்தப் படத்திற்கு வேறு யாருமே பொருத்தமாக இருக்க மாட்டார்கள் என்ற அளவிற்கு நடித்திருந்தார். கதை சொன்ன மறுநாளே அவர் பயிற்சி எடுக்க தொடங்கி விட்டார். நாங்கள் நினைத்ததை விட சிறப்பாக நடித்துள்ளார். நேரடித் தமிழ்ப் படம் போல இப்படத்தை டப்பிங் செய்து தந்த பாலா சாருக்கு நன்றி. இப்படத்தை ஐந்து பாகங்களாக எடுக்க திட்டமிட்டுள்ளோம். நான் எத்தனையோ படங்கள் நடித்துள்ளேன், இந்த அளவு வரவேற்பு கிடைத்ததில்லை

லோகா மாதிரி இன்னும் அடுத்தடுத்து படங்கள் தருவோம். என் பேனரில் நான் மட்டுமே நடிக்க வேண்டும் என எப்போதும் நினைத்ததில்லை, எனக்கு சினிமா அவ்வளவு பிடிக்கும். என் பேனரில் மற்றவர்கள் நடிக்கும் படங்களும் தயாரித்து வருகிறோம். உங்கள் ஆதரவைத் தாருங்கள். இப்படத்தை வெளியிட்ட ஏஜிஎஸ் நிறுவனத்திற்கு நன்றி” என தெரிவித்தார்.

