கோயம்புத்தூர்: யூடியூப்பில் நகைச்சுவை வீடியோ வெளியிட்டு பிரபலமானவர்கள் கோபி-சுதாகர். இவர்களுடைய ''பரிதாபங்கள்'' மற்றும் ‘மெட்ராஸ் சென்ட்ரல்’ ஆகிய சேனல்களுக்கு லட்சக்கணக்கான ரசிகர்கள் உள்ளனர்.
கோபி - சுதாகர் இருவரும் சேர்ந்து அரசியல் மற்றும் சமூக பிரச்சனைகள் தொடர்பாக வீடியோக்களை வெளியிட்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில் இருவரும் சமீபத்தில் வெளியிட்ட ''சொசைட்டி பாவங்கள்'' என்ற வீடியோ இணையத்தில் வைரலானது.
நெல்லை கவின் ஆணவக் கொலையை மையப்படுத்தி ''சொசைட்டி பாவங்கள்'' வீடியோ வெளியிடப்பட்டிருந்தது. அவர்கள் வீடியோவில் சாதி வெறிக்கு எதிராக நகைச்சுவை உணர்வு மற்றும் சிந்திக்க வைக்கும் சமூக கருத்துக்களுடன் பேசியிருப்பது பலரது கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
''சொசைட்டி பரிதாபங்கள்'' வீடியோ யூ டியூப்பில் டிரெண்ட் ஆன நிலையில், இந்த வீடியோவுக்கு எதிர்ப்பும் கிளம்பியுள்ளது. குறிப்பாக சினிமா தயாரிப்பாளர் ஏ.எம்.சௌத்ரி கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து 'தேசியத் தலைவர்' என்கிற படத்தை தயாரித்துள்ள ஏ.எம்.சௌத்ரி வெளியிட்ட வீடியோவில், ''சமுதாயரீதியாக கருத்துகளை தெரிவிக்க கோபி - சுதாகருக்கு யார் உரிமை கொடுத்தது? குரு பூஜை பற்றி பேச இவர்களுக்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது? சமூக பதற்றத்தை உருவாக்கும் வகையில் கேலி, கிண்டல் செய்துள்ளனர். சுர்ஜித் கைதால் நாங்கள் சோகத்தில் இருக்கிறோம். அவர், கொலையாளி ஆன வேதனையில் இருக்கிறோம்" என்று கூறி கோபி, சுதாகரை கண்டிப்பதாக தனது வீடியோவில் கூறியுள்ளார்.
கோபி - சுதாகர் மீது புகார்
இதற்கிடையே கோபி, சுதாகர் மீது நேற்று வழக்கறிஞர் கார்த்திக் தனுஷ்கோடி சார்பில் கோயம்புத்தூர் காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகாரளிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த புகார் மனுவில், ''சொசைட்டி பரிதாபங்கள்'' வீடியோவில் இடம்பெற்றுள்ள காட்சிகள் மற்றும் வசனங்கள் ஒரு சமூகத்தை புண்படுத்துவதாகவும், சமூகங்களுக்கு இடையே பதற்றத்தை ஏற்படுத்துவதாகவும் உள்ளது.
இந்த வீடியோவை யூடியூப்பில் இருந்து உடனே நீக்க வேண்டும். இதுபோன்ற காட்சிகள் மீண்டும் வெளியிடப்படாமல் இருக்கும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். ''பரிதாபங்கள்'' சேனலை தடை செய்ய வேண்டும்." என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
போலீஸ் பாதுகாப்பு வழங்க கோரிக்கை
இந்த நிலையில் ''பரிதாபங்கள்'' கோபி - சுதாகருக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும் என திராவிடர் விடுதலைக் கழகம் சார்பில் கோவை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன் பிறகு திராவிடர் விடுதலைக் கழகம் நிர்வாகிகள் செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர். அப்போது, "ஏ.எம்.சௌத்ரி என்பவர் கோபி-சுதாகருக்கு மிரட்டல் விடுக்கும் வகையில் பேசி வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார். அவர் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
சாதி வெறி கும்பல் கோபி, சுதாகரை மிரட்டி வருவதால் அவர்களுக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும். பெரியார், அண்ணா விருது போல் சமூக நலன் கொண்டு செயல்படும் கோபி - சுதாகருக்கு தமிழ்நாடு அரசு ''எம்.ஆர்.ராதா'' விருது வழங்கி சிறப்பிக்க வேண்டும்" என்று திராவிடர் விடுதலை கழக நிர்வாகிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
