ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார் - சைந்தவிக்கு விவாகரத்து வழங்கியது சென்னை நீதிமன்றம்!
Published : September 30, 2025 at 6:20 PM IST
சென்னை: பிரபல இசையமைப்பாளரும் நடிகருமான ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார் மற்றும் பின்னணி பாடகி சைந்தவி ஆகிய இருவருக்கும் விவாகரத்து வழங்கி சென்னை குடும்ப நல நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
பிரபல இசையமைப்பாளர் மற்றும் நடிகர் ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார், கடந்த 2013-ம் ஆண்டு தனது பள்ளித் தோழியும் சினிமா பின்னணிப் பாடகியுமான சைந்தவியை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார். ஜி.வி.பிரகாஷ் - சைந்தவிக்கு தம்பதிக்கு ஒரு மகள் உள்ளார். கடந்த 12 ஆண்டு கால திருமண வாழ்க்கையில் திடீரென கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டதால், இருவரும் பிரிந்து வாழ்ந்து வந்தனர்.
இந்நிலையில், நிரந்தரமாக பிரிய முடிவு செய்த அவர்கள் இருவரும், பரஸ்பரம் விவாகரத்து கோரி, கடந்த 2025 ம் ஆண்டு மார்ச் 24 ஆம் தேதி, சென்னை குடும்ப நல நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜராகி மனுத் தாக்கல் செய்தனர். அந்த மனுவில், இருவரும் மனமுவந்து பிரிவதாக தெரிவித்திருந்தனர்.
இந்த மனுவை விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொண்ட சென்னை முதலாவது கூடுதல் குடும்ப நல நீதிமன்ற நீதிபதி செல்வ சுந்தரி, விவாகரத்து வழங்குவதற்கு முன் அதற்கான சட்ட முறைப்படி ஆறு மாத கால அவகாசம் வழங்கி, விசாரணையை தள்ளி வைத்திருந்தார்.
ஆறு மாத காலம் முடிந்த நிலையில், இந்த வழக்கு கடந்த செப்டம்பர் 25 ஆம் தேதி மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார் - சைந்தவி இருவரும் நேரில் ஆஜராகி விவாகரத்து பெறும் முடிவில் இருவரும் உறுதியாக இருப்பதாக நீதிபதி செல்வ சுந்தரி முன் தெரிவித்தனர். அப்போது குழந்தையை யார் பராமரிப்பது என்று நீதிபதி கேள்வி எழுப்பினார். அதற்கு குழந்தையை சைந்தவி கவனித்து கொள்வதில் தனக்கு எந்த ஆட்சேபனையும் இல்லை என ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார் தெரிவித்தார்.
இதையடுத்து, இந்த வழக்கில், இன்று தீர்ப்பளிக்கப்படும் என குடும்ப நல நீதிமன்ற நீதிபதி செல்வ சுந்தரி அறிவித்திருந்தார்.
இந்த நிலையில், ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார் - சைந்தவி தம்பதி விவாகரத்து வழக்கில் சென்னை முதலாவது கூடுதல் குடும்ப நல நீதிமன்ற நீதிபதி செல்வ சுந்தரி இன்று தீர்ப்பு வழங்கினார். ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார் மற்றும் சைந்தவிக்கு பரஸ்பரம் விவாகரத்து வழங்கி அவர் தீர்ப்பளித்தார்.