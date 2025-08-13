ETV Bharat / entertainment

கே.பாலசந்தர் முதல் லோகேஷ் கனகராஜ் வரை... ரஜினிகாந்த் நடிப்பை பட்டை தீட்டிய இயக்குநர்கள்! - 50 YEARS OF RAJINIKANTH

ரஜினிகாந்த் திரைத்துறையில் 50 ஆண்டுகள் நிறைவு செய்துள்ள நிலையில், அவரது நடிப்பாற்றலை வெளிக்கொண்டு வந்த இயக்குநர்கள் குறித்து இந்த செய்தித் தொகுப்பில் காணலாம்

கூலி படத்தில் ரஜினிகாந்த்
கூலி படத்தில் ரஜினிகாந்த் (X / @sunpictures)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 13, 2025 at 4:07 PM IST

3 Min Read

சென்னை: சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் தான் பெங்களூருவில் எங்கோ செடியாக இருந்த என்னை கே பாலச்சந்தர், தமிழ்நாட்டிறேகு கொண்டு வந்து நட்டு வைத்து, தண்ணீர் ஊற்றி புது வெளிச்சத்தை காட்டி மிகப் பெரிய மரமாக வளர்த்திருக்கிறார். என கூலி திரைப்பட நிகழ்ச்சியில் கூறியிருந்தார். அந்த வகையில் ரஜினிகாந்தின் 50 வருட திரைவாழ்வில் இன்று வரை புகழின் உச்சியில் இருக்க முக்கிய காரணமான இயக்குநர்கள் குறித்து இந்த செய்தியில் காணலாம்.....

கே.பாலச்சந்தர்

ரஜினிகாந்த் ஒவ்வொரு மேடையிலும் தன்னுடைய குருவாக கருதுபவர் கே.பாலசந்தர். இவர் தான் ரஜினியை சினிமாவில் அறிமுகப்படுத்தினார். தான் இயக்கிய 7 திரைப்படங்களில் ரஜினியை முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க வைத்துள்ளார். ரஜினிகாந்தை அறிமுகப்படுத்திய அபூர்வ ராகங்கள் படத்தின் முதல் காட்சியில், ரஜினி வீட்டின் கதவை திறப்பது போல் தமிழ் சினிமாவின் கதவை திறந்து செல்வது போல் காட்சி அமைப்பை பிரத்யேகமாக கே.பாலச்சந்தர் வடிவமைத்திருந்தார்.

அடுத்ததாக கே.பாலசந்தர் இயக்கிய மூன்று முடிச்சு படத்தில் ரஜினியின் வித்தியாசமான உடல்மொழி ரசிகர்களை கவர்ந்தது. ’மூன்று முடிச்சு’ படத்தை தொடர்ந்து தமிழில் ’அவர்கள்’ படத்திலும் வில்லனாக ரஜினி கலக்கலான நடிப்பை வெளிப்படுத்தினார். தொடர்ந்து ’அவள் ஒரு தொடர் கதை’ படத்தை தெலுங்கில் ’அந்துலேனி கதா’ என்ற பெயரில் இயக்கினார். இந்த படத்தில் குடும்ப உறவுகளை துறந்து, மதுவை மட்டுமே நாடி வாழ்க்கையே வீணடிக்கும் கதாபாத்திரமாகவே வாழ்ந்திருப்பார் ரஜினிகாந்த்.

தப்புத் தாளங்கள்

கமர்ஷியல் ஹீரோவாக ரசிகர்களை கவர்ந்த ரஜினி ’தப்புத் தாளங்கள்’ திரைப்படம் மூலம் நல்ல நடிகராக ரசிகர்கள் மனதில் இடம் பிடித்தார். இந்த படத்தில் ரஜினி ஒரு தாதாவாக கிடா மீசையுடன் நடித்திருப்பார். மேலும் தமிழில் மிகச் சிறந்த படங்களுள் ஒன்று என பாராட்டை பெற்றது. இதே படம் கன்னடத்தில் ’தப்பித தாளா’ என வெளியானது. கன்னட மொழியிலும் ரஜினிகாந்த் ஹீரோவாக நடித்திருந்தார்.

நினைத்தாலே இனிக்கும்

நினைத்தாலே இனிக்கும் பட போஸ்டர்
நினைத்தாலே இனிக்கும் பட போஸ்டர் (FILM POSTERS)

பின்னர் ரஜினியும் கமலும் இணைந்து நடித்த கடைசி படமாக ’நினைத்தாலே இனிக்கும்’ வெளியானது. இந்தப் படம் ஒரு இன்னிசைக் காவியம் என்ற அந்தஸ்தைப் பெற்றது. படத்தில் இடம் பெற்ற ’எங்கேயும் எப்போதும் சந்தோஷம் சங்கீதம்’ பாடலை இன்றைய தலைமுறையினரும் முணுமுணுத்து வருகின்றனர்.

கமல் ஹீரோவாக இருந்தாலும், தனது ஸ்டைல், உடல்மொழியால் ரசிகர்களைப் ரஜினி பெரிதும் கவர்ந்தார். தெலுங்கில் ’நினைத்தாலே இனிக்கும்’ திரைப்படம் ’அந்தமைனா அனுபவம்’ என்ற பெயரில் வெளியானது. அதிலும் ரஜினிகாந்த் அதே கேரக்டரில் நடித்திருந்தார். ரஜினியை நாயகனாக வைத்து கே பாலச்சந்தர் இயக்கிய கடைசி படம் ‘தில்லு முல்லு’ . இப்படத்தில் ரஜினியை, மிகச் சிறந்த நகைச்சுவை வேடத்தில் கே பாலச்சந்தர் ஜொலிக்க வைத்தார்.

இயக்குநர் மகேந்திரன்

முள்ளும் மலரும் பட போஸ்டர்
முள்ளும் மலரும் பட போஸ்டர் (FILM POSTERS)

ரஜினியின் திரைவாழ்வில் கே.பாலசந்தரை தொடர்ந்து அவரது நடிப்பை பட்டை தீட்டியவர் இயக்குநர் மகேந்திரன் என்று கூறினால் மிகையாகாது. ரஜினிகாந்திடம் இயல்பாக உள்ள வேகமான உடல்மொழியை இயக்குநர் மகேந்திரன் தனது படங்களில் மாற்றி அமைத்திருப்பார். உதாரணத்திற்கு மற்ற ரஜினி படங்களை பொறுத்தவரை ரஜினி வசனங்களை வேக வேகமாக பேசுவார்.

ஆனால் மகேந்திரன் திரைப்படம் என்றால், வசனங்களுக்கிடையே ஏற்ற இறக்கங்களை கொடுத்து, வார்த்தைகளில் அழுத்தம் கொடுக்கும் பேசியிருப்பார். அவரது இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் முள்ளும் மலரும், ஜானி, கை கொடுக்கும் கை ஆகிய படங்களில் நடித்தார். மேலும் ரஜினிகாந்த் நடித்த படங்களில் அவருக்கு மிகவும் பிடித்த படமாக முள்ளும் மலரும் இடம்பிடித்துள்ளது.

இயக்குநர் எஸ்.பி.முத்துராமன்

ரஜினிகாந்தை வைத்து அதிக படங்களை இயக்கியவர் எஸ்.பி.முத்துராமன். இவர் ரஜினியை வைத்து 25 திரைப்படங்கள் இயக்கியுள்ளார். அவை அனைத்துமே பெரும்பாலும் வெற்றி படமாக அமைந்தது. புவனா ஒரு கேள்விக்குறி படத்தில் துவங்கி, பிரியா, ஆறிலிருந்து அறுபது வரை, கழுகு, நெற்றிக்கண், முரட்டுக்காளை, போக்கிரி ராஜா, புதுக்கவிதை, அடுத்த வாரிசு, ராணுவ வீரன், நான் மகான் அல்ல, நல்லவனுக்கு நல்லவன் என அனைத்து படங்களும் ரஜினியின் கரியர் கிராஃபை வேகமாக உச்சத்திற்கு எடுத்துச் சென்றவை.

இயக்குநர் பி.வாசு

சந்திரமுகி பட போஸ்டர்
சந்திரமுகி பட போஸ்டர் (FILM POSTERS)

இயக்குநர் பி.வாசு இயக்கிய பணக்காரன், மன்னன், சந்திரமுகி ஆகிய படங்கள் மூலம் ரஜினிகாந்த் தான் தமிழ் சினிமாவில் வசூல் மன்னன் என்பதை நிரூபித்து காட்டினார். அதுவரை ரஜினி திரை வாழ்வில் வெற்றி, தோல்வி என இருந்து வந்த நிலையில், பி.வாசு இயக்கிய படங்கள் மினிமம் கியாரண்டி ஹீரோவாக மாற்றியது. குறிப்பாக சந்திரமுகி திரைப்படத்தில் வரக் கூடிய ஒன்பது நிமிட வேட்டையன் கதாபாத்திரம், ரஜினியின் எவர்கிரீன் வில்லத்தனம் மூலம் மீண்டும் திரையில் பார்க்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது.

இயக்குநர் மணிரத்னம்

தளபதி பட போஸ்டர்
தளபதி பட போஸ்டர் (FILM POSTERS)

இயக்குநர் மணிரத்னம் திரைப்படம் என்றாலே கதாபாத்திரங்கள் அழுத்தமான வகையில் எழுதப்பட்டிருக்கும். அந்த வகையில் ரஜினிகாந்த் நடித்த தளபதி திரைப்படம் அமைந்தது. மகாபாரதத்தில் வரும் ’கர்ணன்’ கதாபாத்திரத்தை அடிப்படையாக கொண்டு ரஜினியின் சூர்யா கதாபாத்திரம் அமைந்திருக்கும். ஒரு பக்கம் ரொமான்டிக் ஹீரோ மறுபக்கம் முரட்டுத்தனமான ரௌடியாகவும் அசாத்தியமான நடிப்பை ரஜினிகாந்த் வெளிப்படுத்தினார்.

இயக்குநர் சுரேஷ் கிருஷ்ணா

பாட்ஷா பட போஸ்டர்
பாட்ஷா பட போஸ்டர் (FILM POSTERS)

இயக்குநர் சுரேஷ் கிருஷ்ணா இயக்கிய வீரா, அண்ணாமலை, பாட்ஷா ஆகிய படங்கள் இன்றளவும் ரஜினிகாந்தின் ரசிகர்களின் பிடித்தமான படங்களாக இருந்து வருகிறது. பாட்ஷா திரைப்படம் ரஜினிகாந்தின் திரைவாழ்வில் மைல்கல்லாக அமைந்தது. இன்றளவும் பாட்ஷா திரைப்படம் தொலைக்காட்சியில் ஒளிப்பரப்பும் போது ரசிகர்களை கட்டிப் போடுகிறது.

இயக்குநர் கே.எஸ்.ரவிக்குமார்

ரஜினியை வைத்து முத்து, படையப்பா ஆகிய இரண்டு படங்களை கே.எஸ்.ரவிக்குமார் இயக்கியுள்ளார். அதிலும் குறிப்பாக முத்து திரைப்படமானது ரஜினிக்கு இந்தியாவைத் தாண்டி ஜப்பானில் மிகப்பெரிய அளவு ரசிகர்கள் கூட்டத்தை உண்டாக்கியது.

ரஜினிகாந்த் தற்போதைய தலைமுறையினரை கவரும் வகையில் தற்கால இயக்குநர்களின் படங்களிலும் நடிக்க தவறியதில்லை. பா.ரஞ்சித் தொடங்கி, கார்த்திக் சுப்புராஜ், நெல்சன், என லோகேஷ் கனகராஜ் வரை இளம் இயக்குநர்கள் மூலம் தன்னை புதுப்பித்து வருகிறார். ரஜினிகாந்த் சினிமாவில் 50 வருடங்களை கடந்தாலும் ரசிகர்கள் இடையே அவருக்கான மவுசு இன்னும் குறையவில்லை என்று கூறினால் மிகையாகாது.

