சென்னை: பேட் கேர்ள்’ படத்துடன் தன்னுடைய 'கிராஸ் ரூட் பிலிம்' தயாரிப்பு நிறுவனத்தை மூடுவதாக இயக்குநர் வெற்றிமாறன் அறிவித்துள்ளார்.
இயக்குநர் வெற்றிமாறனிடம் உதவி இயக்குநராக பணிபுரிந்த வர்ஷா பரத் ’பேட் கேர்ள்’ (bad girl) என்ற படத்தினை இயக்கியுள்ளார். இப்படத்தினை வெற்றிமாறன் தயாரித்துள்ளார். பேட் கேர்ள் படத்தில் அஞ்சலி சிவராமன், சாந்தி பிரியா, ஹ்ரிது ஹாரூன், Teejay அருணாசலம் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.
இந்த படத்தின் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு சென்னை வடபழனியில் இன்று நடைபெற்றது. அதில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்ட இயக்குநர் மிஷ்கின் பேசும்போது, "ஒரு கலைப் படைப்பு சமூகத்தில் இருந்து தான் உருவாகிறது. ஆனால் அந்த படைப்புகளை பார்த்து இந்த படைப்பு சமூகத்தை கெடுக்கிறது என்று கூறுகிறோம். சினிமாவின் பெரிய தாக்கம் ஒரு மனிதனை சில வினாடிகளுக்கு வாழ்க்கையை பற்றி யோசிக்க வைக்கும்.
நூறு வருட தமிழ் சினிமாவில் நீங்கள் சல்லடை போட்டு சலிச்சு பார்த்தால் எத்தனை படங்கள் தேரும். எத்தனை மோசமான படங்களுக்கு நாம் விசில் அடித்து கைதட்டி இருப்போம். எல்லோருக்கும் விமர்சனம் செய்வதற்கு உரிமை உண்டு, ஆனால் அந்த விமர்சனம் ஒரு கலைஞனின் கழுத்தைத் துண்டிக்கக் கூடாது.
இயக்குநர் வெற்றிமாறன் ஒரு கத்தி மாதிரி, இயக்குநர் வர்ஷா பரத் ஒரு பூவை போன்றவர். இந்த கத்தி ஆப்பிள் வெட்ட கூட உதவும், ஆனால் இந்த பூவை கசக்க வேண்டாம். இந்தக் குழந்தையின் படத்தை பாருங்கள்" என்றார்.
இயக்குநர் வெற்றிமாறன் பேசுகையில், "சில தொழில்நுட்ப காரணங்களால் 'வாடிவாசல்' படம் குறித்து இப்போது என்னால் எதுவும் கூற முடியாது. இன்னும் 10 நாட்களில் வாடிவாசல் அப்டேட் கூறுகிறேன். ஒவ்வொரு தலைமுறையும், எந்த சூழ்நிலையில் அவர்கள் வாழ்கிறார்களோ அதிலிருந்து அவர்களுக்கான வாழ்க்கையை கற்றுக் கொள்கிறார்கள். முன்பு பெண்கள் வேலைக்கு போனாலும் அவர்கள் தான் வீட்டிலும் சமைப்பார்கள், ஆண்கள் வேலைக்கு மட்டும் தான் சென்று வருவார்கள். இக்கால தலைமுறையினர் இரண்டு பேரும் வேலைக்கு சென்றாலும் சரி, சரிசமமாக வீட்டில் வேலைகளை பிரித்துக் கொள்கின்றனர். ஒவ்வொரு தலைமுறையினர் வாழ்க்கை அவர்களுக்கானது தான்.
ஒரு தயாரிப்பாளராக இருப்பது கஷ்டம். ஆனால் ஒரு இயக்குநராக இருப்பது எளிது. ஏனென்றால் ஒரு படத்தின் வணிகம் பாதிக்கப்படும்போது அது தயாரிப்பாளருக்கு அழுத்தத்தை கொடுக்கிறது. ஏற்கெனவே ஒரு படத்திற்கு நீதிமன்றம் வரை சென்று தீர்ப்பு வந்துள்ளது. மனுஷி திரைப்படத்திற்கு, அடுத்ததாக
Bad girl திரைப்படமும் ரிவைசிங் கமிட்டிக்கு சென்று யு/ஏ தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்கியுள்ளனர். மேலும் பேட் கேர்ள் பட டீசர் வெளியானது முதல் படத்திற்கு பல்வேறு எதிர்ப்புகள் வந்தன.
தணிக்கை குழு தான் ஒரு படத்தை யார் பார்க்க வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்கிறது. நான் ஒன்றும் பெரிய தயாரிப்பாளர் கிடையாது, என்னை போன்ற நபர் தயாரிப்பாளராக இருப்பது மிகவும் கடினம். அதனால் ’பேட் கேர்ள்’ படத்துடன் என்னுடைய கிராஸ் ரூட் பிலிம் தயாரிப்பு நிறுவனத்தை மூடுகிறேன்” என வெற்றிமாறன் கூறினார்.