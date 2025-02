சென்னை: வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி, சூரி ஆகியோர் முன்னணி கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வெளியான 'விடுதலை' திரைப்படத்தின் இரண்டு பாகங்களும் விமர்சன ரீதியாக நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றன. மக்களுக்கான கம்யூனிச அரசியல், மக்கள் போராட்டம், கம்யூனிச கருத்தியல், அதிகார வர்க்கத்தின் அடக்குமுறை என பல விஷயங்களை நிஜ வாழ்க்கையில் துணிச்சலுடன் செய்து வந்த மக்கள் போராளிகள் பற்றிய கதையாக விடுதலை திரைப்படம் இருந்தது.

’விடுதலை’ இரண்டு பாகம் படங்களுக்கான வரவேற்பும் மக்களிடையே நன்றாகவே இருந்தது. அரசியல் வகுப்பகள் போல இருந்தாலும் இந்த காலத்திற்கு தேவையான படம் இது என பலரும் பாராட்டினர். இந்நிலையில் 'விடுதலை 2' படத்திற்காக வெற்றிமாறனுக்கு 'Caib Award' விருது வழங்கப்பட்டது

ஆண்டுதோறும் தமிழ் திரையுலகை சேர்ந்த சிறந்த படம், சிறந்த இயக்குனர்கள், கலைஞர்கள், தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கு CHENNAI INSTITUTE OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY & RESEARCH சார்பாக CINEMA AT ITS BEST (CAIB) விருதுகள் வழங்கி கௌரவிப்பது வழக்கம். தற்போது இதன் தொடர்ச்சியாக 7ம் ஆண்டாக 2024 ம் ஆண்டிற்கான CAIB விருதுகள் விழா சென்னையில் நடைபெற்றது.

CAIB விருது விழாவில் இயக்குநர் வெற்றிமாறன் (Credits - ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த விழாவில் வினோத் ஜெயராமன் CINEMA AT ITS BEST யின் ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் CAIB விருதுகளின் தலைமை நடுவர் கலைச்செல்வன் ஆகியோர் தலைமையில் விருதுகள் வழங்கப்பட்டது. இந்த விழாவில் இயக்குனர் வெற்றிமாறன், சித்தார்த் விஷ்வநாத், CH சாய், கானா காதர் மற்றும் பல தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் கலந்து கொண்டு விருதுகளை வென்றனர். ’ப்ளடி பெக்கர்’, ’சொர்க்கவாசல்’, ’ராயன்’ என பல்வேறு திரைப்படங்கள் பல்வேறு பிரிவுகளில் விருது வென்றன.

இந்த விழாவில் விடுதலை திரைப்படத்திற்காக விருது பெற்ற வெற்றிமாறன் பேசுகையில், ”எங்கள் குழுவில் இருக்கும் எல்லாருக்குமே 'விடுதலை' ரொம்ப ஸ்பெஷலான படம். ஏனென்றால் அதில் உழைப்பு, படிப்பு என நிறையக் கற்றுக்கொண்டோம். ஒரு படத்தைத் தொடங்கும்போது நமக்கு ஒரு விஷயம் தெரிந்திருப்பதும் அது முடியும்போது வேறு ஒரு விஷயம் புதிதாக கற்றுக்கொள்வதும் எப்போதும் நடக்காது. எப்போதாவதுதான் நடக்கும்.

அது விடுதலையில் நடந்தது. எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் நிறையவற்றை ’விடுதலை’ கற்றுக்கொடுத்துள்ளது. இன்னும் ஒரு மேம்பட்ட மனிதனாக மாறுவதற்கும் ஒரு இடத்தில் இருப்பதாக நான் உணர்த்தியதும் ’விடுதலை’ திரைப்படம்தான். உடல் - மன உழைப்பு, அரசியல், தத்துவம், கருத்தியல் என நிறைய கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறது இந்தப் படம்.

இதற்குப் பிறகு இப்படியொரு படம் பண்ண முடியுமா? அமையுமா? என தெரியவில்லை. இந்த படத்திற்கு விருது கொடுத்ததற்கு நடுவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். விருதுகள் எப்போததுமே ஊக்கத்தை கொடுக்கக்கூடியது. மேலும் பொறுப்புணர்வை அதிகப்படுத்தக்கூடியது” என பேசினார்.