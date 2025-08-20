ETV Bharat / entertainment

ஒரு படத்தின் பூஜை போட்ட உடனே அதனை விளம்பரம் செய்ய தயாரிப்பாளர்கள் வழிவகை செய்ய வேண்டும் என்று இயக்குநர் ஆர்.வி.உதயகுமார் வேண்டுகோள் விடுத்தார்.

குற்றம் புதிது ஆடியோ வெளியீடு நிகழ்ச்சி
குற்றம் புதிது ஆடியோ வெளியீடு நிகழ்ச்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 20, 2025 at 5:07 PM IST

சென்னை: பெரிய படங்களுக்கு 'ஏ' சான்றிதழ் கிடைத்ததற்கு அதில் நடித்த பெரிய நடிகர்கள் தான் பொறுப்பு என 'கூலி' படத்தை இயக்குநர் பேரரசு மறைமுகமாக விமர்சித்துள்ளார்.

சென்னை வடபழநியில் உள்ள தனியார் திரையரங்கில் 'குற்றம் புதிது' திரைப்படத்தின் ஆடியோ வெளியீடு மற்றும் அறிமுக விழா நடைபெற்றது. இதில் படத்தில் நடித்த கதாநாயகன் தருண் விஜய், படத்தின் இயக்குநர் நோவா ஆம்ஸ்ட்ராங் ஆகியோருடன் சிறப்பு விருந்தினராக இயக்குநர்கள் பேரரசு, ஆர். வி உதயகுமார் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.

நிகழ்ச்சியில் கதாநாயகன் தருண் விஜய் பேசும்போது, "படத்தில் கொரில்லா போன்று நடப்பதற்காக இரண்டு மாதம் பயிற்சி எடுத்துக் கொண்டு ஒரு காட்சியில் நடித்திருக்கிறேன். படம் சிறப்பாக வந்திருக்கிறது. படம் நிச்சயம் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக இருக்கும்" என்றார்.

இயக்குநர் பேரரசு பேசும்போது, "இந்தப் படத்திற்கு தணிக்கை குழு ஏ சான்றிதழ் கொடுத்திருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் பெரிய நடிகர்களின் சில படத்துக்கு 'ஏ' சான்றிதழ் கிடைக்கிறது. இதற்கு அந்தப் பெரிய நடிகர்களே பொறுப்பானவர்களாக இருக்க வேண்டும். ஏனெனில் குடும்பம் குடும்பமாக பார்த்தால்தான் சினிமாவானது செழிப்பாக இருக்க முடியும்.

அதேபோல விமர்சனம் என்கிற பெயரில் யார் வேண்டுமானாலும் விமர்சனம் செய்யலாம். ஆனால் ஒரு படத்திற்கு நீங்கள் போகவேகூடாது என்று கூறுவதற்கு யாருக்கும் உரிமை கிடையாது. இப்படிப்பட்ட தரக்குறைவான விமர்சனம் செய்யக்கூடிய நபர்களின் மீது தக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்றார்.

இயக்குநர் ஆர்.வி உதயகுமார் பேசும்போது, "இந்தத் திரைப்படத்தில் அனைத்தும் சிறப்பானதாக அமைந்திருக்கிறது. அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள்; அதேபோல படம் வெளியாவதற்கு ஒருவார காலமே வைத்துக் கொண்டு பத்திரிகையாளர்களை இந்த படத்தை மக்களிடம் கொண்டு சேருங்கள், கொண்டு சேருங்கள் என கூறுவது தவறான ஒன்று.

படத்தின் பூஜை போட்ட உடனே படத்தினுடைய விளம்பரத்தை செய்ய வேண்டும். இதற்கு தயாரிப்பாளர்கள் வழிவகை செய்ய வேண்டும். வேண்டுமென்றே ஏதாவது ஒரு கிசுகிசு, கதாநாயகனுக்கும் கதாநாயகிக்கும் காதல் என எதையாவது சொல்ல வேண்டும். அப்போதுதான் அந்த படத்தை பொதுமக்கள் வந்து பார்ப்பதற்கு ஒரு உந்துதலை அந்த கிசுகிசு கொடுக்கும்" என்றார்.

