'கூலி' திரைப்படம் வெற்றி பெற வேண்டி லோகேஷ் கனகராஜ் ராமேஸ்வரம் கோயிலில் சாமி தரிசனம்! - DIRECTOR LOKESH KANAGARAJ

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த், நாகர்ஜுனா, ஸ்ருதிஹாசன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள கூலி திரைப்படம் வரும் ஆகஸ்ட் 14 ஆம் தேதி வெளியாகிறது.

லோகேஷ் கனகராஜ் ராமேஸ்வரம் கோயிலில் சுவாமி தரிசனம்
லோகேஷ் கனகராஜ் ராமேஸ்வரம் கோயிலில் சுவாமி தரிசனம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 12, 2025 at 5:51 PM IST

ராமேஸ்வரம்: இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் கூலி திரைப்படம் வெற்றி பெற வேண்டி ராமநாத சுவாமி கோயிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்தார்.

ராமேஸ்வரம் ராமநாத சுவாமி கோயிலில் திரைப்பட இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் புனித நீராடி சாமி தரிசனம் செய்தார். முன்னதாக அவர் அக்னி தீர்த்த கடற்கரையில் புனித நீராடினார்.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரத்தில் உள்ள உலக பிரசித்தி பெற்ற ராமநாத சுவாமி திருக்கோயிலில் தொழிலதிபர்கள், திரைப் பிரபலங்கள் உள்ளிட்டோர் சாமி தரிசனம் செய்வது வழக்கம்.

இந்நிலையில் ராமநாத சுவாமி கோயிலுக்கு 18 பேர் கொண்ட குழுவாக வந்திருந்த லோகேஷ் கனகராஜ், அக்னி தீர்த்த கடற்கரையில் புனித நீராடினார். அதனைத் தொடர்ந்து கோயில் வளாகத்தில் உள்ள புண்ணிய தீர்த்த கிணறுகளிலும் புனித நீராடினார். இதன் பின்னர் ராமநாதசுவாமி மற்றும் பர்வதவர்தினி அம்பாளை தரிசனம் செய்தார். ராமேஸ்வரம் கோயிலுக்கு லோகேஷ் கனகராஜ் வந்திருந்ததை அறிந்த அவரது ரசிகர்கள் பலர் கோயில் வளாகத்திற்கு அவரை காண முண்டியடித்தனர்.

சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தை வைத்து லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கியுள்ள ’கூலி’ திரைப்படம் வரும் ஆகஸ்ட் 14ஆம் தேதி வெளியாக உள்ளது. இந்நிலையில், லோகேஷ் கனகராஜ் கடந்த ஒருவார காலமாக தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற கோயில்களில் ஆன்மீகப் பயணத்தை மேற்கொண்டு வருகிறார். கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயிலில் லோகேஷ் கனகராஜ் சுவாமி தரிசனம் செய்தார்.

கூலி திரைப்படத்தில் ரஜினிகாந்துடன் நாகர்ஜுனா, சத்யராஜ், ஸ்ருதிஹாசன், அமீர்கான், உபேந்திரா, சௌபின் ஷபீர் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் மிகப்பெரும் பட்ஜெட்டில் தயாராகியுள்ள கூலி படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார்.

இதையும் படிங்க: 'கூலி' திரைப்படத்தை சட்டவிரோதமாக இணையதளங்களில் வெளியிட தடை!

கூலி படத்தில் சிக்கிடு வைப், மோனிகா, கூலி பவர்ஹவுஸ் ஆகிய பாடல்கள் வெளியாகி வைரலான நிலையில், லோகேஷ் கனகராஜ் உள்ளிட்ட திரைப்பட குழுவினர் புரமோஷனில் முழு வீச்சில் ஈடுபட்டுள்ளனர். ஏற்கெனவே கூலி படத்தின் முன்பதிவில் உலகளவில் 50 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்து சாதனை படைத்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதன்மூலம் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் விஜய் நடிப்பில் வெளியான 'லியோ' படத்தின் முதல் நாள் வசூல் சாதனையை முறியடிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

