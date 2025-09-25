சினிமா தயாரிப்பாளர்களின் இன்றைய நிலை இதுதான்: இயக்குநர் களஞ்சியம் வேதனை!
ஸ்டார் திரைப்படங்கள் வெளியாவதை பொருட்படுத்தாமல் தாங்கள் எடுத்த சிறிய பட்ஜெட் படங்களின் மீது நம்பிக்கை வைத்து அவற்றை வெளியிட தயாரிப்பாளர்கள் தைரியமாக முன்வர வேண்டும் என நடிகர் போஸ் வெங்கட் வலியுறுத்து உள்ளார்.
Published : September 25, 2025 at 10:59 AM IST
சென்னை: படத்தின் தயாரிப்பாளருக்கே தன்னுடைய திரைப்படம் எந்த திரையரங்கில் ஓடுகிறது என தெரியாத அளவிற்கு நிலைமை மோசமாக உள்ளது என்று இயக்குநர் களஞ்சியம் வேதனையுடன் தெரிவித்துள்ளார்.
மகேந்திரா ஃபிலிம் ஃபேக்டரி தயாரிப்பில் இயக்குநர் சிக்கல் ராஜேஷ் இயக்கும் சைக்கோ த்ரில்லர் திரைப்படம் "இரவின் விழிகள்". இதன் ட்ரெய்லர் மற்றும் இசை வெளியீட்டு விழா சென்னை சாலிகிராமத்தில் நடைபெற்றது. இதில் படத்தின் நாயகன் மகேந்திரன், இயக்குநர் சிக்கல் ராஜேஷ், சிறப்பு விருந்தினர்களாக இயக்குநர்கள் பேரரசு, ஆர்.வி.உதயகுமார், களஞ்சியம், நடிகர் போஸ் வெங்கட் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.
விழா மேடையில் பேசிய இயக்குநர் ஆர்.வி.உதயகுமார், “நான் இயக்கிய பொன்னுமணி திரைப்படம் வந்த காலகட்டத்தில் சினிமா ஆரோக்கியமாக இருந்தது. உதாரணத்திற்கு ஒரு வாரத்திற்கு 16 படங்கள் வெளியாகின என்றால் அதில் 12 திரைப்படங்கள் வெற்றிப்படங்களாக இருந்தன; தயாரிப்பாளர்களும் செழிப்பாக இருந்தார்கள்.
ஆனால், தற்போது அந்த நிலை தலைகீழாக மாறிவிட்டது. மீண்டும் அந்த நிலை வரவேண்டும். இயக்குநர் சங்கத் தலைவர் என்கிற முறையில் இதை நான் கூறுகிறேன். ஒரு வாரத்திற்கு இத்தனை திரைப்படங்கள் தான் வெளிவர வேண்டும் என்கிற வரையறையை உருவாக்க வேண்டும். அப்படி உருவாக்கி தருபவர்களுக்கு சினிமா துறையினர் ஓட்டு போடுவார்கள்.
உலக அரங்கில் தெலுங்கு மற்றும் கன்னட திரைப்படங்கள் சிறந்து விளங்குகின்றன. ஆனால் தமிழ் திரைப்படங்கள் இருப்பதே தெரியவில்லை. இந்த நிலைமை மாற வேண்டும். ரசிகர்கள் ஸ்டார்களின் திரைப்படங்கள் மற்றும் அதிக பட்ஜெட் திரைப்படங்களுக்கு ரூ.1,500 கொடுத்து டிக்கெட் பெற்று படம் பார்ப்பதை விடுத்து சிறிய படங்களுக்கு ரூ.100 கொடுத்து டிக்கெட் பெற்று படம் பார்க்க வேண்டும் என வலியுறுத்துகிறேன்” என்றார்.
தொடந்து பேசிய நடிகர் போஸ் வெங்கட், "என்னை ஏன் அனைவரும் திமுககாரனாகவே பார்க்கிறீர்கள் என தெரியவில்லை. படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனம் ரெட் ஜெயண்ட் என்பதாலா? கடந்த அதிமுக ஆட்சிக்காலத்தில் கூட ரெட் ஜெயண்ட் நிறுவனம் இருந்தது. அப்போதும் அவர்கள் திரைப்படம் எடுத்து கொண்டுதான் இருந்தார்கள். எதற்காக இப்போது மட்டும் ரெட் ஜெயண்ட்டை அரசியலுடன் சேர்த்து விமர்சிக்கிறீர்கள்?
அன்றைக்கு இருந்த வியாபார ரீதியிலான சினிமா தற்போது மாறி உள்ளது. ’ஈசல்’ போன்ற திரைப்படங்கள் திரையரங்கில் 10 முதல் 15 நாட்கள் தான் ஓடுகின்றன.
தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்க தலைவராக நடிகர் விஷால் இருந்தபோது,'சிறிய திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் வர வேண்டாம்' என்று ஒருமுறை கூறியிருந்தார். அப்போது அதற்கு முதல் எதிர்ப்பு குரல் கொடுத்தவன் நான்தான். அவர் அப்படி கூறுவதற்கு காரணம் இருந்தது. சிறிய தயாரிப்பாளர்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என அவர் தெரிவித்தார். சமீபத்தில் ஒரு பெரிய திரைப்படம் வரக்கூடிய நேரத்தில் சிறிய திரைப்படங்கள் எல்லாம் பின் வாங்கின. எதற்காக சிறிய திரைப்படங்கள் பின்வாங்க வேண்டும்? இந்த சூழல் மாற வேண்டும். படம் எடுக்கத் தெரிந்த தயாரிப்பாளர் அதனை தைரியமாக வெளியிடவும் முன் வர வேண்டும்” என்றார்.
இயக்குநர் களஞ்சியம் பேசும்போது, “சினிமா இன்றைக்கு கார்ப்பரேட் வியாபாரிகள் கைக்கு சென்றுவிட்டது. படத்தின் தயாரிப்பாளருக்கே தன்னுடைய திரைப்படம் எந்த திரையரங்கில் ஓடுகிறது என்பது தெரியாது. இதனை ஒழுங்குபடுத்த வேண்டியவர்கள் ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும்" என்றார்.