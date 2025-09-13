ETV Bharat / entertainment

’ஜெய்பீம்’ திரைப்படத்திற்கு பதிலடி இந்த படம் தான்! இயக்குநர் வ.கௌதமன் பரபரப்பு பேட்டி!

இயக்குநர் ஞானவேல் ஜெய்பீம் திரைப்படத்தில் காடுவெட்டி குரு என்ற பெயருக்கு களங்கம் விளைவித்தாகவும், அதற்கு எந்தவித மன்னிப்பும் கேட்காதது ஏற்றுக் கொள்ள முடியாதது எனவும் இயக்குநர் வ.கௌதமன் கூறியுள்ளார்.

இயக்குநர் வ.கௌதமன்
இயக்குநர் வ.கௌதமன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 13, 2025 at 3:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

திருவண்ணாமலை: ’ஜெய்பீம்’ திரைப்படத்தில் ஒரு கதாபாத்திரத்தின் பெயர் குறிப்பிட்ட சமூகம் மீது களங்கம் விளைவிக்கும் வகையில் வைக்கப்பட்டதாகவும், அதற்கு பதிலடி தரும் வகையிலேயே ’படையாண்ட மாவீரா' படம் இருக்கும் என இயக்குநர் வ.கௌதமன் தெரிவித்துள்ளார்.

வி.கே.புரொடக்ஷன்ஸ் தயாரிப்பில், வ.கௌதமன் இயக்கி, நடிக்கும் படம் ‘படையாண்ட மாவீரா’. இந்த திரைப்படத்தில் மன்சூர் அலிகான், ராதா ரவி, மொட்டை ராஜேந்திரன், சரண்யா பொன்வண்ணன், சமுத்திரக்கனி, ஆடுகளம் நரேன், இளவரசு, கிங்ஸ்லி உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கின்றனர்.

இந்த படம் காடுவெட்டி குருவின் வாழ்க்கையை மையமாக வைத்து எடுக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. வரும் 19ஆம் தேதி இத்திரைப்படம் வெளியாக உள்ள நிலையில் படத்தின் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு திருவண்ணாமலையில் நடைபெற்றது.

தமிழ் சாதிய படம்

அப்போது பேசிய இயக்குநர் கௌதமன், “இந்த திரைப்படம் ஒரு தனி சாதிய படமாக தொடங்கி தமிழ் சாதிய படமாக முடியும். அதனால், உலகில் உள்ள அனைத்து தமிழர்களுக்கும் இந்த படம் பிடிக்கும். ’சந்தனக்காடு’ படத்தை போல் ’படையாண்ட மாவீரா’ படத்தையும் மக்கள் கொண்டாடப் போகிறார்கள். நான் மற்ற இயக்குநர்களை போல சுய லாபத்திற்காக சாதிய பெயரை பயன்படுத்தி வீண் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி, படத்தை ஓட வைக்கும் அளவுக்கு தரம் குறைந்து போகவில்லை.

ஜெய்பீம் படத்துக்கு பதிலடி

இந்த படம் ஜெய்பீம் படத்துக்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் இயக்கப்பட்டது. ஜெய்பீம் படத்தில் இயக்குநர் ஞானவேல், கொடூரமான காவல்துறை அதிகாரிக்கு காடுவெட்டி குரு என பெயர் வைத்து குறிப்பிட்ட சமூகத்தை களங்கப்படுத்தியுள்ளார். அந்த தவறான சித்தரிப்புக்காக அவர் இன்று வரை எந்த விதமான வருத்தமோ அல்லது மன்னிப்போ கேட்கவில்லை.

அவர் மட்டுமல்ல நடிகர் சூர்யாவும் தற்போது வரை எந்த வருத்தமும் தெரிவிக்கவில்லை. இது எந்த வகையிலும் நியாயமில்லை. தமிழக மண்ணில் பல்வேறு சமுதாய மக்கள் ஒற்றுமையாக வாழ்ந்து வருகின்றனர். அப்படி இருக்க கலவரத்தை தூண்டும் வகையில் ஜெய்பீம் போன்ற படங்கள் இயக்கப்படுகின்றன” என்றார்.

இதையும் படிங்க: தீபாவளிக்கு வெளியாகும் சமுத்திரக்கனியின் 'கார்மேனி செல்வம்'!

படத்தில் அரசியல் சுயலாபம்

தொடர்ந்து பேசிய இயக்குநர் கௌதமன், “குறிப்பிட்ட இரண்டு சமூதாயத்துக்கு இடையே சண்டையை தூண்டி விட்டு அதை சமாதானப்படுத்தி ஆட்சிக்கு வந்தது திராவிட கூட்டங்கள். சாதியின்றி அரசியல் கட்சியும் இல்லை. அரசியல் தலைவர்களும் இல்லை. அரசியல் சுயலாபத்துகாக கட்சி தொடங்குகின்றனர். சமத்துவம் என்று கூறி ஏமாற்றி விட்டு, தங்கள் சாதியில் இருப்பவர்களை மட்டும் கையை பிடித்து தூக்கி விடுகின்றனர்.

உதாரணத்துக்கு முதலமைச்சர் ஸ்டாலினையே எடுத்து கொள்ளுங்கள். சமூகநீதி என பேசி வருகிறார். ஆனால் அதிகளவில் அவர் பக்கத்தில் நிற்கும் ஆட்கள் எ.வ.வேலு மற்றும் கே.என்.நேரு. அதற்கு பின் மிக பெரிய அரசியல் உள்ளது. அந்த பிரிவினையை கலைத்து, சமூகத்தை ஒன்று சேர்க்கும் நோக்கில் தாயுணர்வோடு இந்த படத்தை இயக்கியுள்ளேன்” என்றார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

DIRECTOR GOWTHAMANபடையாண்ட மாவீராPADAIYAANDA MAVEERA MOVIEDIRECTOR GOWTHAMAN NEW MOVIEGOWTHAMAN PADAIYAANDA MAVEERA MOVIE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

"வேலை என்பதை விட இது சேவை" - பட்டமேற்படிப்பு முடித்த கையோடு ஆம்புலன்ஸ் பைலட்டான விசுவாசமேரி!

EXCLUSIVE: "பெண்ணுக்கு இதெல்லாம் தேவையா?" ஏளனம் பேசியவர்களுக்கு பதக்கங்களாலேயே பதிலடி கொடுக்கும் பாடிபில்டர் ஷெனாஸ் பேகம்!

தரும பொம்மைக்கும், போதி தர்மருக்கும் என்ன தொடர்பு? சீனா, ஜப்பான் போற்றும் காஞ்சித்தலைவனின் மறைக்கப்பட்ட வரலாறு!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.