சென்னை: சினிமாவில் நடிப்பதை நிறுத்தியது ஏன்? என்பது பற்றி 'குமார சம்பவம்' திரைப்படத்தின் பாலாஜி வேணுகோபால் முக்கிய தகவல் ஒன்றை கூறியுள்ளார்.
சென்னை வடபழனி பிரசாத் லேபில் பாலாஜி வேணுகோபால் இயக்கத்தில் சின்னத்திரை நடிகர் குமரன் நடிகராக அறிமுகம் ஆகியுள்ள ''குமார சம்பவம்'' திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா நடைபெற்றது. இதில் படக்குழுவினர் அனைவரும் கலந்து கொண்டனர்.
விழாவில் நடிகர் குமரன் தங்கராஜ் பேசும் போது, 'சினிமா எனக்கு 17 வருட லட்சியம். அது இப்போது நிறைவேறியுள்ளது. என்னுடைய அப்பா டீ மாஸ்டர். என்னுடைய அப்பா என்னை சினிமாவில் நடிக்க வைக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார். எனக்கும் ஆசை இருந்தது. பல இடங்களில் நான் வாய்ப்பு தேடினேன்.
இறுதியாக பாண்டியன் ஸ்டார்ஸ் என்ற சீரியல் கிடைத்தது. எனக்கு சினிமா பின்புலம் எதுமே இல்லை. சீரியல் கொடுத்து ஒத்துழைப்பு போன்று இங்கும் எனக்கு ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும். இங்கு இருக்கும் எல்லாருடனும் நடந்தது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இந்த படத்தில் இசை எல்லாம் மிக சிறப்பாக வந்துள்ளது. படம் ரொம்ப அருமையா வந்துள்ளது" என்று நடிகர் குமரன் தங்கராஜ் பேசினார்.
விழாவில் இயக்குநர் பாலாஜி வேணுகோபால் பேசும் போது, ''குமார சம்பவம் எனக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ஆன திரைப்படம். நானே இந்த படத்தில் இருக்கும் பாடலுக்கான வரிகளை எழுதினேன். பாடல் வரிகளானது கண்ணதாசன், மகாகவி பாரதி, நா முத்துக்குமார், வைரமுத்து, வாலி மற்றும் இன்றைய இளம் பாடலாசிரியர்கள் பால் டப்பா, அசல் கோளாறு ஆகியோர் எழுதினால் எப்படி இருக்குமோ அதே போல தான் ஒவ்வொரு பாட்டும் அமைந்திருக்கிறது.
யாருக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்கக் கூடாது என்பதற்காக அல்ல. எனக்காக இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொண்டேன். இந்த படம் எல்லோரும் பார்க்க கூடிய படம். எல்லா சிறுவர்களையும் அழைத்துக் கொண்டு வந்து படத்தை திரையரங்கில் பாருங்கள்.
திரைப்படங்களுக்கு இசை அமைக்காத ஒருவரை தேடிக் கண்டுபிடித்து இசையமைக்க வாய்ப்புகளை வழங்கி வருகிறார்கள். என்னுடைய திரைப்படத்தின் இசையமைப்பாளர் மிகச் சிறந்தவர். கடந்த காலங்களில் திறம் பட படங்களில் இசையமைத்திருக்கிறார்.
''நாய்கள் ஜாக்கிரதை'' திரைப்படத்தில் இருந்து என்னை எல்லோரும் வில்லனாக பார்க்கிறார்கள். அதனாலேயே நான் நடிப்பதை நிறுத்தினேன். இப்போது இயக்குநர் ஆகிவிட்டேன். குமரன் நல்லா வர வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள் நிறைய பேர் அவனை சுற்றி இருக்கிறார்கள்.
குமரனுக்கு மிகப்பெரிய எதிர்காலம் இருக்கிறது. எந்த நடிகன் தன்னுடைய கேரக்டருக்கு நிபந்தனைகள் இன்றி தன்னை ஒப்படைகிறானோ அவன் தான் நல்ல நடிகன். குமரன் நல்ல நடிகன்'' என்று இயக்குநர் பாலாஜி வேணுகோபால் பேசினார்.