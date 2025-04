ETV Bharat / entertainment

”ஆபாச காட்சிகள், இரட்டை அர்த்த வசனங்கள் எனது படத்தில் இருக்காது”... விளக்கம் கூறிய சுந்தர்.சி! - SUNDAR C ABOUT HIS MOVIES

நடிகர் மற்றும் இயக்குநர் சுந்தர்.சி ( ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனல் )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : April 21, 2025 at 5:05 PM IST 2 Min Read