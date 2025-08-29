சென்னை: விஜய் ஒரு கட்சிக்கு தலைவராக இருந்து கொண்டு முதலமைச்சர் ஸ்டாலினை அங்கிள் என அழைத்தது தவறு என இயக்குநர் அமீர் கூறியுள்ளார்.
சாலிகிராமத்தில் உள்ள தனியார் அரங்கில் இயக்குநர் அமீர் உதவியாளர் சாம் இயக்கிய ’யோலோ’ திரைப்படத்தில் அறிமுக விழா நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில் படக் குழுவினரும், சிறப்பு விருந்தினர்களாக இயக்குநர்கள் அமீர், சமுத்திரகனி, ஆர்.கே.செல்வமணி ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.
அப்போது மேடையில் இயக்குநர் சமுத்திரகனி பேசுகையில், “இந்த படத்தின் இயக்குநரும், நானும் பருத்திவீரன் திரைப்படத்தில் இணைந்து பணியாற்றி இருக்கிறோம். சாதாரண நபர்கள் யாரும் இயக்குநர் அமீரிடம் வேலை செய்ய முடியாது, பருத்திவீரன் படமாக்கப்பட்ட 150 நாட்கள் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாதது. பாலசந்தர் என்னிடம், ”என்னுடன் நீ பயணிக்கும் போது மென்மையான நபராக இருந்தாய், அடுத்ததாக மிகவும் ஆக்ரோஷமாக மாறிவிட்டாய் அதற்குக் காரணம் இயக்குநர் அமீருடன் நீ பணிபுரிந்தது தான். அவருடன் இருக்கக்கூடிய ஆக்ரோஷம் உனக்குள்ளும் ஒட்டிக் கொண்டுள்ளது என கூறினார்.
இந்த படத்தின் இயக்குநர் சாம், பருத்திவீரன் படம் முடிந்த பின் என்னுடன் நாடோடிகள் என தொடர்ச்சியாக பயணித்துள்ளார். இயக்குநருக்கு இந்த மேடை முன்னதாகவே கிடைத்திருக்க வேண்டும். இது சற்று தாமதமாக கிடைத்துள்ளது. நிறைய நல்ல மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள், அவர்கள் இந்த நல்ல படத்தை நிச்சயம் வரவேற்பார்கள் என்றார்.
இயக்குநர் அமீர் பேசுகையில், ”இந்தப் படத்தின் முன்னோட்டத்தை பார்க்கும் பொழுது எனக்கு இதை மாதிரியே ஒரு படம் எடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் தோன்றுகிறது. சினிமாவை பொருத்தமட்டில் நான் ’தங்கல்’ திரைப்படத்தில் உள்ள அமீர் கான் மாதிரி தான். நீச்சல் பழகு என்று சொல்லிக் கொடுப்பதை விட தண்ணீரில் தள்ளிவிட்டு நீயாக நீந்திக் கொள் என சொல்லும் பழக்கம் தான் எனக்கு உண்டு. என்னிடம் 30, 40 நபர்கள் உதவி இயக்குநராக இருந்துள்ளனர்.
அதில் ஒரு சிலரே திரைப்படம் இயக்கியுள்ளனர். அந்த வகையில் சமுத்திரகனியின் வளர்ச்சியை பார்த்து நான் பிரமிக்கிறேன். வடசென்னை படத்தில் நடிக்கும் போது எனக்கே பல்வேறு விதமான உதவிகளை நடிப்பதற்காக செய்துள்ளார். திரு. மாணிக்கம் படம் பார்த்த பிறகு அந்த கதாபாத்திரத்தை சமுத்திரகனியை தவிர வேறு யாரும் செய்ய முடியாது என்கின்ற எண்ணம் தோன்றியது. துல்கர் சல்மான் உடன் இணைந்து நடித்திருக்க கூடிய ’காந்தா’ திரைப்படம் வியப்பினை ஏற்படுத்தியுள்ளது” என்றார்.
இந்நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய இயக்குநர் அமீர், “தவெக மாநாட்டில் ஒரு ரசிகர் தாக்கப்பட்டார் என்ற புகாரில் முரண்பாடு உள்ளது. உண்மையிலேயே அவர் தாக்கப்பட்டு இருந்தாலும், அந்த வழக்கில் விஜயை முதல் குற்றவாளியாக சேர்த்தது காவல் துறையின் கடமை குறித்த கேள்வி எழுகிறது.
பொது நிகழ்ச்சிகளில் நடக்கக் கூடிய அசம்பாவிதங்களுக்கு அந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தும் கட்சியின் தலைவரை முதல் குற்றவாளியாக சேர்ப்பது போன்ற அரசியல் தேவையற்றது. களத்தில் யார் இருந்தாலும் சரியான முறையில் எதிர்கொள்ள வேண்டுமே தவிர இது மாதிரியான நெருக்கடிகள் அவசியமற்றது. அது அவருக்கும், அவரின் ரசிகர்களுக்கும் சம்பந்தப்பட்டது, நாம் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. இத்தனை லட்சம் பேர் கலந்து கொண்ட மாநாட்டில் எல்லோருக்கும் விஜயை நெருக்கமாக பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆர்வம் இருக்கும். அதற்காக எல்லோரும் அந்த ரேம்ப் மீது ஏறி நிற்க முடியுமா? அப்படி ஏறினால் அந்த மேடை தாங்காது.
ஒரு நடிகர் பொதுவெளிக்கு வரும் போது அவரை தொட்டுப் பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசை ரசிகர்களுக்கு இருக்கும். அந்த ரசிகர் ஆர்வமிகுதியால் அங்கு ஏறிப் போனதும் தவறு என்று சொல்ல முடியாது. பாதுகாப்புக்கு இருக்கக் கூடிய பவுன்சர் வேறு எவ்வாறு நடந்து கொள்ள முடியும் என்ற கேள்வியும் இருக்கிறது.
வந்தவர் ரசிகரா என்றும் தெரியாது. ரசிகராக இல்லாத ஒருவர் மேலே வந்து விஜய்க்கு காயத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தால் Y பிரிவு பாதுகாப்பு இருந்தும் என்ன ஆனது என்ற கேள்வி வரும். பாதிக்கப்பட்ட ரசிகருக்கும், அவரது தலைவருக்கும் இடையில் உள்ள பிரச்சனை. அதை நாம் பொதுப் பிரச்சனையாக விவாதிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை” என்றார்.
மேலும் பேசுகையில், ”மாநாட்டில் விஜய் முதலமைச்சர் குறித்து ‘அங்கிள்’ என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தியது தவறானது கிடையாது. ஆனால் அதை உபயோகப்படுத்தும் இடமும், ஆளும் தான் முக்கியமானது. விஜய் நடிகராக மட்டுமே இருந்து அங்கிள் என்று சொல்லியிருந்தால் தவறு கிடையாது. ரெட் ஜெயன்ட் தயாரிப்பில் விஜய் ’குருவி’ படம் நடித்த போது ஸ்டாலின் அங்கிள் என்று சொல்லியிருந்தால் அது தவறு கிடையாது.
ஆனால் இப்போது விஜய் ஒரு கட்சிக்கு தலைவராக இருக்கிறார். நான் பொதுவெளியில் முதலமைச்சரை பார்க்கும் போது அண்ணா என்று தான் அழைப்பேன். பொதுவெளியில் குறிப்பிடும் போது மாண்புமிகு முதலமைச்சரை என்று தான் சொல்லுவேன். அது அவரது பதவிக்கு கொடுக்கும் கண்ணியம். அந்த மரியாதையை கொடுப்பது அவசியம்.
ஒரு கட்சியின் தலைவராக இருக்கும் விஜய், முதலமைச்சரை மாண்புமிகு முதல்வர் என்று சொல்வது தான் சரியானது. ஸ்டாலின் சார் என்றோ, அங்கிள் என்றோ சொல்வது கட்சியின் தலைவருக்கு ஏற்புடையது இல்லை. விஜய் தவெக முதல் மாநாட்டில் நான் யாரையும் தரக்குறைவாக பேசி அரசியல் செய்ய மாட்டேன் என்று சொன்னார். ஆனால் இரண்டாவது மாநாட்டிலேயே இது போன்று அங்கிள் என்று தனது ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்தச் சொல்வதை பார்க்கும் போது அவர் இன்னமும் பக்குவப்பட வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன்” என கூறினார்.