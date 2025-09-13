’காந்தாரா சாப்டர் 1’ தியேட்டரில் பார்க்க ஆவலுடன் உள்ளேன்! தேசிய விருது பெற்ற பாடகர் ட்வீட்!
’காந்தாரா சாப்டர் 1’ திரைக்கு வர உள்ள நிலையில் அப்படத்தில் பாடுவதற்கு வாய்ப்பளித்தற்கு நன்றி தெரிவித்து தில்ஜித் தோசாஞ் எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
சென்னை: ’காந்தாரா சாப்டர் 1’ திரைப்படத்தை அக்.2 தியேட்டரில் பார்ப்பதற்காக ஆவலுடன் காத்திருப்பதாக தேசிய விருது பெற்ற பாடகரான பஞ்சாபை சேர்ந்த தில்ஜித் தோசாஞ் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த ஆண்டு வெளி வரக்கூடிய திரைப்படங்களில் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்படும் படங்களில் ஒன்று ’காந்தாரா சாப்டர் 1’ . ரிஷப் ஷெட்டி இயக்கி நடித்த ‘காந்தாரா’ திரைப்படம் கடந்த 2022-ம் ஆண்டு திரையரங்குகளில் வெளியானது. இந்த திரைப்படத்தில் சப்தமி கவுடா, கிஷோர் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர். ஹோம்பாலே பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்திருந்தது. இந்தப் படத்துக்கு அஜ்னீஸ் லோக்நாத் இசையமைத்திருந்தார்.
பஞ்சூர்லி எனும் நாட்டுப்புற தெய்வத்தின் கதையை பின்னணியாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட இத்திரைப்படம், 1990-களில் கர்நாடகாவில் நடந்த நில உரிமை பறிப்பையும் அதனால் ஏற்படும் பிரச்சனைகளையும் பேசியது. கன்னட மொழியில் மிகப்பெரிய வரவேற்பைப் பெற்ற இத்திரைப்படம் தொடர்ந்து தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் என தென்னிந்திய மொழிகளிலும் டப் செய்யப்பட்டு வெளியிடப்பட்டது.
16 கோடி ரூபாய் பட்ஜெட்டில் உருவான இப்படம் 400 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமாக வசூலை ஈட்டி பிரம்மாண்ட வெற்றி பெற்றது. காந்தாரா திரைப்படத்தின் மாபெரும் வெற்றியைத் தொடர்ந்து அதன் இரண்டாம் பாகம் ’Kantara A Legend: Chapter 1’ என்ற தலைப்பில் உருவாகியுள்ளது. இத்திரைப்படம் காந்தாரா படத்தின் முன்கதையாக உருவாக்கப்படுவதாக படக்குழு அறிவித்தது.
இத்திரைப்படம் 2025-ம் ஆண்டு அக்டோபர் 2-ம் தேதி வெளியாகும் என கடந்த ஆண்டே அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது படப்பிடிப்புகள் நிறைவடைந்து திரைக்கு வர தயாராக உள்ளது. அக்.2 தேதி இப்படம் கன்னடம் மட்டுமல்லாது தெலுங்கு, இந்தி, தமிழ், மலையாளம், பெங்காலி மற்றும் ஆங்கிலத்திலும் வெளியாக உள்ளது.
இந்நிலையில் இப்படத்தில் பாடியுள்ள பஞ்சாபை சேர்ந்தவரும், தேசிய விருது பெற்ற பாடகருமான தில்ஜித் தோசாஞ் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியிட்ட பதிவில், “எனது அண்ணன் ரிஷப் ஷெட்டிக்கு ஒரு பெரிய சல்யூட். காந்தாரா போன்ற ஒரு மாஸ்டர் பீஸ் படத்தை கொடுத்தற்கு நன்றி. எனக்கும் அந்த படத்துக்கும் மிகுந்த நெருங்கிய தொடர்புள்ளது.
அதை என்னால் வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியாது. காந்தாரா படத்தை நான் தியேட்டர்களில் பார்த்துக் கொண்டிருந்த போது படத்தின் இறுதியில் வந்த ‘வராஹ ரூபம்’ பாடலை கேட்டு எனது கண்களில் கண்ணீரில் வழிந்தது. இப்போது மீண்டும் அடுத்த பாகத்தை அக்டோபர் 2 ஆம் தேதி தியேட்டரில் பார்க்கும் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.
திரையரங்குகளில் அதைப் பார்க்க ஆர்வத்துடன் உள்ளேன். இந்த படத்தில் எனக்கு பாடுவதற்கு வாய்ப்புளித்த ரிஷப் ஷெட்டிக்கு நன்றி. மேலும் இசையமைப்பளார் பி. அஜனீஷ் லோக்நாத்க்கு மிகுந்த நன்றி. உங்களிடமிருந்து நிறைய கற்றுக் கொண்டேன்” என குறிப்பிட்டுள்ளார்.