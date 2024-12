ETV Bharat / entertainment

சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் பிறந்தநாள்: தனுஷ் உள்ளிட்ட ஒட்டுமொத்த திரையுலகம் வாழ்த்து!

சென்னை: இன்று (டிச.12) ரஜினிகாந்த் தனது 74வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு அரசியல் தலைவர்கள் முதல் திரைப் பிரபலங்கள் வரை பலரும் அவருக்கு தங்களது சமூக வலைதள பக்கம் மூலமாக வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர். நடிகர் தனுஷ் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து பதிவில், “happy birthday one, only one superstar my thalaiva” என பதிவிட்டுள்ளார். நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் ரஜினிகாந்துடன் சமீபத்தில் எடுத்த புகைப்படத்தை பதிவிட்டு பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

அதேபோல் இசையமைப்பாளர் இமான் ’அண்ணாத்த’ படத்திற்கு பின்னணி இசையமைத்த போது எடுத்த BTS வீடியோவை பகிர்ந்து பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். நடிகை வேதிகா வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து பதிவில், “கடவுளின் அற்புதமான படைப்பான ரஜினிகாந்த் சாருக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள். சூப்பர்ஸ்டார் மற்றவரகளையும் சூப்பர்ஸ்டாராக உணர வைப்பார். உங்களின் மகத்துவத்தை வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாது” என கூறியுள்ளார்.