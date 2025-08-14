சென்னை: ரஜினிகாந்த் நடித்துள்ள ’கூலி’ திரைப்படம், இன்று உலகம் முழுவதும் பல்லாயிரக்கணக்கான திரையரங்குகளில் வெளியானது. அதன் ஒரு பகுதியாக சென்னை கோயம்பேட்டில் உள்ள ரோகிணி திரையரங்கில் ரசிகர்கள் பட்டாசு வெடித்தும், பேனர்களுக்கு பாலபிஷேகம் செய்தும் கூலி திரைப்பட பாடல்களுக்கு நடனமாடியும் உற்சாகத்தை வெளிப்படுத்தினர்.
அப்போது ரஜினிகாந்த் ரசிகர் ஒருவர் கூறுகையில், "மிகப் பெரிய எதிர்பார்ப்பில் இந்த திரைப்படத்திற்கு வந்திருக்கிறோம், எங்களுடைய எதிர்பார்ப்பை நிச்சயம் இந்த திரைப்படம் நிறைவேற்றும் என நம்புகிறோம். சூப்பர் ஸ்டாரின் 50 ஆண்டு கால சினிமாவில் மைல் கல்லாக கூலி திரைப்படம் இருக்கும். பாடல்கள் இதற்கு முன்னதாகவே வெளியாகி மிகப்பெரிய வெற்றி அடைந்துள்ளது, படத்திற்கு அடையாளமாக மாறி உள்ளது" என்றார்.
மற்றொரு ரசிகை பேசுகையில், ”படத்திற்கு ஹைப் அதிகமாக உள்ளது. மோனிகா பாடலுக்கு தியேட்டரே தெறிக்கும். கண்டிப்பாக கூலி பான் இந்தியா படமாக இருக்கும்” என்றார்.
மலேசியாவிலிருந்து படம் பார்க்க வந்த ரசிகர் ஒருவர் கூறுகையில், ”இந்த கொண்டாட்டத்திற்காகவே மலேசியாவில் இருந்து படம் பார்க்க வந்துள்ளோம். லோகேஷ் கனகராஜின் எல்சியூ உலகில் இப்படம் இடம்பெறாதது சற்று ஏமாற்றம் அளிக்கிறது. ஆனாலும் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் இருக்கிறார். எங்களுக்கு வேறு எதுவும் தேவையில்லை. கூலி திரைப்படம் கண்டிப்பாக 1000 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்யும். தற்போது திரையரங்கிற்கு வெளியே நடப்பது கொண்டாட்டம் இல்லை. சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தை திரையில் பார்க்கும் போது நிச்சயமாக அரங்கம் அதிரும்” என்றார்.
மற்றொரு ரசிகர், “நான் கூலி திரைப்படத்திற்கு குறைந்த எதிர்பார்ப்புடன் வந்துள்ளேன். ஆனால் படத்தில் நிச்சயமாக யாரும் எதிர்பார்க்காத திருப்பங்கள் அமைந்திருக்கும் என்பதை நான் முழுமையாக நம்புகிறேன். நான் கொடுக்கிற டிக்கெட் பணத்திற்கு நிச்சயம் கூலி படம் தரமாக இருக்கும். அமீர்கான் போன்ற பெரிய ஸ்டாரோடு சூப்பர்ஸ்டார் நடிப்பதால் எங்களுக்கு ஆர்வம் அதிகமாக உள்ளது” என்றார்.
இதனிடையே கூலி திரைப்படத்தை பார்க்க ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த், மற்றும் நடிகர் தனுஷ் தனது மகனுடன் வந்திருந்தார்.
அதே போல் ரோகிணி திரையரங்கில் படம் பார்க்க வந்த ரஜினிகாந்த் மனைவி லதா ரஜினிகாந்த் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், ”கூலி படத்திற்கு உலகம் முழுவதும் பெரும் எதிர்பார்ப்பு உள்ளது. ரஜினிகாந்த் திரைத் துறையில் 50 வருடங்களை நிறைவு செய்துள்ள நிலையில், இந்த தருணத்தில் ரசிகர்களுக்கு எங்களது மனப்பூர்வமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்” என்றார்.
