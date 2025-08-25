சென்னை: அதிகப்படியான சண்டைக்காட்சிகள், மது அருந்துதல் மற்றும் புகைப்பிடித்தல், மோசமான வார்த்தைகள் இடம்பெற்றிருந்ததால் 'கூலி' படத்துக்கு A சான்றிதழ் வழங்கியதாக சென்சார் போர்டு நீதிமன்றத்தில் விளக்கம் அளித்துள்ளது.
நடிகர் ரஜினிகாந்தின் 171 வது படமாக இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் கூட்டணியில் உருவாகி உலகெங்கும் திரையரங்குகளில் ஓடி கொண்டிருக்கும் திரைப்படம் ‘கூலி'. இந்தப் படத்தில் ஹிந்தி சூப்பர் ஸ்டார் அமீர் கான், தெலுங்கு நடிகர் நாகர்ஜுனா, சவுபின் ஷாஹிர், ஸ்ருதிஹாசன், சத்யராஜ், பகத் பாசில், ரெபா மோனிகா ஜான், உபேந்திரா உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.
இந்த திரைப்படம் முழுக்க, முழுக்க சண்டை காட்சிகளை மையமாக வைத்து கமர்சியல் திரைப்படமாக உருவாகியுள்ளதாக கூறி மத்திய திரைப்பட தணிக்கை வாரியம் (சென்சார் போர்டு) A சான்றிதழ் வழங்கியது. இந்நிலையில், கூலி படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனமான சன் பிக்சர்ஸ் தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
அந்த மனுவில், "400 கோடி ரூபாய் செலவில் எடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த திரைப்படத்துக்கு A சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டுள்ளதால், திரையரங்குக்கு வரும் ரசிகர்களின் எண்ணிக்கை குறைவதால் மிகப்பெரிய பொருளாதார இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. அதனால், கூலி திரைப்படத்துக்கு அளிக்கப்பட்ட A சான்றிதழை ரத்து செய்ய வேண்டும்" என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
ஏற்கெனவே இந்த வழக்கு நீதிபதி தமிழ்செல்வி முன்பு விசாரணைக்கு வந்தபோது குடும்பத்தில் ஒருவர் படத்தை பார்க்காமல் குழந்தைகளுடன் வெளியே காத்திருக்க வேண்டிய நிலை உள்ளது. எனவே A சான்றிதழை ரத்து செய்ய வேண்டும் என மனுதாரர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து மத்திய அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், இந்த வழக்கில் பதிலளிக்க அவகாசம் அளிக்க வேண்டும் என கேட்டு கொண்டிருந்தார்.
அதற்கு நீதிபதி, படம் வெளியாகி நீண்ட நாட்கள் கடந்த நிலையில் தற்போது வழக்கு தொடர்ந்தது ஏன் என்று கேள்வி எழுப்பினார். தொடர்ந்து A சான்றிதகழ் வழங்கியது குறித்து சென்சார் போர்டு பதிலளிக்க உத்தரவிட்டிருந்தார். இந்நிலையில் இந்த வழக்கு இன்றுவிசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது சென்சார் போர்டு தரப்பில் அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதில் “ கூலி படத்தை இரு தனிக்குழுக்கள் பார்த்தன. அவர்கள் பரிந்துரைப்படியே A சான்றுதழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது. கூலி திரைப்படத்தில் அதிகப்படியான சண்டைக்காட்சிகள், மது அருந்துதல், புகைப்பிடித்தல் போன்ற காட்சிகள் மற்றும் மோசமான வார்த்தைகள் இடம்பெற்றிருந்தன. ஆகையால் அதனை நீக்கினால் படத்துக்கு U/A சான்றிதழ் தருவதாக ஏற்கெனவே 2 முறை படத்தயாரிப்பு நிறுவனத்துக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது. ஆனால், படத்தயாரிப்பு நிறுவனம் காட்சிகளை நீக்க முன்வரவில்லை.
மேலும், சண்டைக்காட்சிகள் அதிகம் உள்ள படங்களுக்கும் சென்சார் போர்டு U/A சான்றிதழ் வழங்கியுள்ளதாக மனுதாரர் கூறுவதை ஏற்க முடியாது. பல அம்சங்களை ஆய்வு செய்தே சண்டை காட்சிகள் நிறைந்த படத்திற்கு U/A சான்றிதழ் வழங்கப்படுகிறது. அந்த வகையில், 'கூலி' திரைப்படத்துக்கு U/A சான்றிதழ் வழங்க முடியாது” என குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.