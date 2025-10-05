ETV Bharat / entertainment

சென்னையில் களைகட்டிய 80ஸ் நடிகர்கள் ரீயூனியன்! சரத்குமார், சிரஞ்சீவி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்பு

சென்னையில் நடைபெற்ற 80ஸ் ஸ்டார்ஸ் ரீயூனியன் நிகழ்ச்சியில் சரத்குமார், சிரஞ்சீவி, வெங்கடேஷ் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

80ஸ் நட்சத்திரங்கள் ரீயூனியன்
80ஸ் நட்சத்திரங்கள் ரீயூனியன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : October 5, 2025 at 2:38 PM IST

சென்னை: 80களில் இந்திய சினிமாவில் பிரபலங்களாக வலம் வந்த நடிகர், நடிகைகளின் ரீயூனியன் நிகழ்ச்சி சென்னையில் நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்வில் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் மற்றும் இந்தி திரைத்துறையை சேர்ந்த சிரஞ்சீவி, வெங்கடேஷ், ஜாக்கி ஷெராஃப், சரத்குமார், ராஜ்குமார் சேதுபதி, ஸ்ரீப்ரியா, நதியா, ராதா, சுஹாசினி, ரம்யா கிருஷ்ணன், ஜெயசுதா, சுமலதா, ரஹ்மான், குஷ்பூ, பாக்யராஜ், பூர்ணிமா பாக்யராஜ் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

லிஸ்ஸி ப்ரியதர்ஷன், நரேஷ், சுரேஷ், ஷோபனா, மேனகா, ரேவதி, பிரபு, ஜெயராம், அஸ்வதி ஜெயராம், சரிதா, பானு சந்தர், மீனா, லதா, ஸ்வப்னா, ஜெயஸ்ரீ ஆகியோரும் பங்கேற்று தங்களின் சுவாரஸ்யமான நினைவுகளை பகிர்ந்து கொண்டனர்.

தங்களுடன் ஒன்றாகப் படித்த பள்ளி, கல்லூரி நண்பர்கள் மீண்டும் சந்தித்து கொள்வது போன்று 1980கள் மற்றும் 90களில் இந்திய திரையுலகை கலக்கிய நட்சத்திரங்கள் வருடத்திற்கு ஒருமுறை சந்தித்து நட்பை வலுவாக்கி, நினைவுகளை உயிர்ப்பித்து வருகின்றனர். கடந்த ஆண்டு கனமழை காரணமாக இந்த நிகழ்வு நடைபெறாத நிலையில், இந்த ஆண்டு 80ஸ் ஸ்டார்ஸ் ரீயூனியன் நடைபெற்றது.

சென்னையில் ராஜ்குமார் சேதுபதி - ஸ்ரீபிரியா தம்பதியரின் இல்லத்தில் நேற்று (அக் 4) மாலை நடைபெற்ற இந்நிகழ்வை லிஸ்ஸி லட்சுமி, பூர்ணிமா பாக்யராஜ், குஷ்பு மற்றும் சுஹாசினி மணிரத்னம் ஒருங்கிணைத்தனர். இந்த இனிய நிகழ்வில் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் மற்றும் இந்தி திரைத்துறைகளை சேர்ந்த முன்னணி நடிகர்கள் மற்றும் நடிகைகள் பங்கேற்றனர்.

அன்பு, நட்பு, மற்றும் ஒற்றுமை நிறைந்த‌ இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டவர்கள் தங்கள் நினைவலைகளை பகிர்ந்து கொண்டனர். பின்னர் அனைவரும் இணைந்து புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டனர். நேற்று மாலையில் தொடங்கிய ரீயூனியன் நிகழ்ச்சி இன்று காலை வரை நடைபெற்றது. பின்னர் அனைவரும் ’அடுத்த வருடம் ஒன்று கூடுவோம்’ எனும் உறுதியோடும், நீங்கா நினைவுகளோடும் விடைபெற்றனர்.

இதுகுறித்து ஏற்பாட்டளர்கள் சுஹாசினி மணிரத்னம் மற்றும் லிஸ்ஸி லட்சுமி பேசுகையில், "இந்த நிகழ்வை ஒருங்கிணைத்ததில் பெருமகிழ்ச்சி. எங்களுக்கிடையேயான நட்பு, அன்பு மற்றும் ஒற்றுமையை வெளிப்படுத்தும் வகையில் இந்த சங்கமம் அமைந்தது" என தெரிவித்தார்.

முன்னதாக கடந்த ஜூலை மாதம் 90களில் சினிமாவில் கோலோச்சிய பிரபுதேவா, சிம்ரன், கே.எஸ்.ரவிக்குமார் உள்ளிட்ட பலர் கோவாவில் ரீயூனியன் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனர்.

