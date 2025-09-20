நடிகர் மோகன்லாலுக்கு ''தாதா சாகேப் பால்கே விருது'' -மத்திய அரசு அறிவிப்பு!
மோகன்லால் இதுவரை 5 தேசிய விருதுகள் மற்றும் மாநில அரசின் 9 விருதுகளை பெற்றுள்ளார். இவை மட்டுமல்லாமல் மோகன்லாலுக்கு பத்மஸ்ரீ, பத்ம பூஷன் விருதுகள் வழங்கி மத்திய அரசு சிறப்பு செய்துள்ளது.
புதுடெல்லி: நடிகர் மோகன்லால் திரைத்துறைக்கு ஆற்றிய பங்களிப்பை சிறப்பிக்கும் வகையில், அவருக்கு கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டுக்கான ''தாதா சாகேப் பால்கே விருது'' வழங்கப்படும் என மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. இந்த விருது வரும் செப்டம்பர் 23 ஆம் தேதி நடைபெறும் 71 ஆவது தேசிய விருதுகள் விழாவில் நடிகர் மோகன்லாலுக்கு வழங்கப்பட உள்ளது.
இது குறித்து மத்திய தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்பு துறை அமைச்சகம் எக்ஸ் தனது தளப்பதிவில், ''தாதா சாகேப் பால்கே விருது தேர்வுக் குழுவின் பரிந்துரையின்பேரில், 2023 ஆம் ஆண்டுக்கான மதிப்புமிக்க தாதாசாகேப் பால்கே விருதுக்கு நடிகர் மோகன்லால் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் அறிவிக்கிறது.
மோகன்லாலின் குறிப்பிடத்தக்க சினிமா பயணம் பல தலைமுறைகளை ஊக்குவிக்கிறது. இந்திய சினிமாவுக்கு ஆற்றி இருக்கும் சிறப்பான பங்களிப்பிற்காக புகழ் பெற்ற நடிகர், இயக்குநர் மற்றும் தயாரிப்பாளரான அவர் கௌரவிக்கப்படுகிறார். மோகன்லாலின் ஒப்பிட முடியாத திறமை, பல்துறை திறன் மற்றும் கடின உழைப்புக்காக வரும் செப்டம்பர் 23 அன்று நடைபெறும் 71 ஆவது தேசிய திரைப்பட விருது வழங்கும் விழாவில் இந்த விருது வழங்கப்படும்" என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இதற்கிடையே பிரதமர் நரேந்திர மோடி மோகன்லாலுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து பிரதமர் மோடி தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில், ''மோகன்லால் பல ஆண்டுகளாக சிறந்த படைப்புகளுடன், மலையாள சினிமா உலகில் முன்னணி நடிகராக உள்ளார். மேலும் கேரள கலாச்சாரத்தின் மீது மிகுந்த ஆர்வம் கொண்டவர். தெலுங்கு, தமிழ், கன்னடம் மற்றும் இந்தி படங்களிலும் மோகன்லால் குறிப்பிடத்தக்க நடிப்பை வழங்கியுள்ளார். அவரது சினிமா மற்றும் நாடகத் திறமை உண்மையிலேயே ஊக்கம் அளிக்கிறது.
தாதா சாகேப் பால்கே விருதுக்காக அவர் தேர்வு செய்யப்பட்டதற்கு வாழ்த்துகள். அவரது சாதனைகள் வரும் தலைமுறைகளுக்கு தொடர்ந்து ஊக்கமளிக்கட்டும்” என்று பிரதமர் மோடி தனது எக்ஸ் தளப்பக்கத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
64 வயதாகும் நடிகர் மோகன்லால் இதுவரை 5 தேசிய விருதுகள் மற்றும் மாநில அரசின் 9 விருதுகளை பெற்றுள்ளார். இவை மட்டுமல்லாமல் நடிகர் மோகன்லாலுக்கு ஏற்கனவே பத்மஸ்ரீ, பத்ம பூஷன் விருதுகள் வழங்கி மத்திய அரசு சிறப்பு செய்துள்ளது.
அதே போல் மலையாள திரை உலகில் முதல் ரூ.200 கோடி வசூலை ஈட்டிய திரைப்படத்தை தந்தவர் மோகன்லால் ஆவார். கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு வெளியான ''லூசிஃபர்'' திரைப்படம் மலையாளத்தின் முதல் ரூ.200 கோடி வசூல் சாதனையை படைத்தது குறிப்பிடத்தக்கது.