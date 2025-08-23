சென்னை: நடிகர் விஜயகாந்த்தின் திரைப்பயணத்தில் முக்கிய திரைப்படமான ’கேப்டன் பிரபாகரன்’ ரீ-ரிலீஸ் செய்யப்பட்ட நிலையில் ரசிகர்கள் மத்தியில் அமோக வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
நடிகர் விஜயகாந்த்தை இன்றளவும் அவரது ரசிகர்களும், தொண்டர்களும் கேப்டன் என்று அழைப்பதற்கு மிகவும் முக்கிய காரணம் 1991-ல் வெளியான ’கேப்டன் பிரபாகரன்’ திரைப்படம் ஆகும். விஜயகாந்த்தின் 100-வது திரைப்படமான கேப்டன் பிரபாகரன் அப்போது வசூல்ரீதியாக மாபெரும் வெற்றிப்படமாக அமைந்தது.
இந்நிலையில் இன்றைய தலைமுறையினர் கேப்டன் பிரபாகரன் திரைப்படத்தை காணும் வகையில் 35 ஆண்டுகளுக்குப் பின் கடந்த 22-ஆம் தேதி இத்திரைப்படம் உலகமெங்கும் 350-க்கும் மேற்பட்ட திரையரங்குகளில் ரீ-ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. இத்திரைப்படம் நடிகர் விஜயகாந்த்தின் தொண்டர்கள், ரசிகர்கள் மட்டுமின்றி இன்றைய இளம் தலைமுறையினர் மத்தியிலும் பெரும் வரவேற்பை பெற்றதுள்ளது.
கூலி Vs கேப்டன் பிரபாகரன் ரீ-ரிலீஸ்
முன்னதாக ஆகஸ்ட் 14-ஆம் தேதி ரஜினிகாந்த் நடித்த ‘கூலி’ திரைப்படம் வெளியாகி ரசிகள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றது. ஆனால், ஒரு வாரம் கடந்த நிலையில் கூலி திரைப்படத்தை காண வரும் பார்வையாளர்கள் எண்ணிக்கை சற்றே குறைந்துள்ளது.
ஹவுஸ்ஃபுல் காட்சிகளாக கேப்டன் பிரபாகரன்
இந்நிலையில் இன்று சனிக்கிழமை வார விடுமுறையை முன்னிட்டு கூலி திரையிடப்பட்ட திரையரங்குகள் நிரம்பி வழியும் என எதிர்ப்பாக்கப்பட்ட நிலையில், ‘கேப்டன் பிரபாகரன்’ திரைப்படத்திற்கு மக்கள் படையெடுத்து வருகின்றனர். அதனால், இன்று பல திரையரங்குகளில் ‘கேப்டன் பிரபாகரன்' திரைப்படம் ஹவுஸ்ஃபுல் காட்சிகளாக ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது. பல திரையங்குகளில் நாளைய காட்சிகளுக்கு முன்பதிவு நிறைவு பெற்றுள்ளது.
விண்டேஜ் வார்
இது குறித்து பேசிய விஜய்காந்த் ரசிகர்கள், “நடிகர் விஜயகாந்த்தை மீண்டும் திரையில் பார்த்தது திருப்பதியாக உள்ளது. எங்களுக்கு இந்த ரீ-ரிலீஸ் மிகப் பெரிய மகிழ்ச்சியையும், உத்வேகத்தையும் கொடுத்திருக்கிறது. கேப்டன் பிரபாகரன் திரைப்படம் வெளி வந்த போது எந்த அளவிற்கு வெற்றிகரமாக ஓடியதோ அதே போல இந்த ரீ-ரிலீஸிலும் வெற்றிகரமாக ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது.
இன்னும் எத்தனை முறை ரீ-ரிலீஸ் செய்தாலும் ரசிகர்களை தியேட்டருக்கு இழுத்து வரும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. ஆபத்தான சண்டைக் காட்சிகளையும் டூப் ஏதும் இல்லாமல் விஜயகாந்த் நடித்தது, திரைப்படத்தில் இடம் பெற்றுள்ள ’ஆட்டமா... தேரோட்டமா...’, ’பாசமுள்ள பாண்டியரே’ ஆகிய பாடல்கள் ரசிகர்களுக்கு விருந்தாக அமைந்துள்ளது” என்றனர்.
தமிழ் சினிமாவைப் பொருத்தமட்டில் ரஜினி, கமல் வரிசையில் மூன்றாவதாக விஜயகாந்த்துக்கு எப்போதும் இடம் இருக்கும். அதனை தற்போது நிரூபிக்கும் வகையில், விஜயகாந்த் மறைந்த பின்பும் கேப்டன் பிரபாகரன் ரீ-ரிலீஸ் அமைந்துள்ளது.