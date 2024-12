ETV Bharat / entertainment

"2025இல் கடைசி திரைப்படம்".... சினிமாவில் இருந்து விடைபெறுவதாக பிரபல நடிகர் அறிவிப்பு!

ஹைதராபாத்: பிரபல பாலிவுட் நடிகர் விக்ராந்த் மாஸ்ஸி சினிமாவில், இருந்து விடைபெறுவதாக அறிவித்துள்ளார். பாலிவுட் நடிகர் விக்ராந்த் மாஸ்ஸி ரன்வீர் சிங், சோனாக்‌ஷி சின்ஹா நடிப்பில் கடந்த 2013ஆம் ஆண்டு வெளியான ‘lootera’ திரைப்படம் மூலம் நடிகராக அறிமுகமானார். பின்னர் சோயா அக்தர் இயக்கத்தில் Dil dhadakne Do, கொன்கனா சென் இயக்கிய A death in the gunj, half girlfriend, Lipstick under my burkha ஆகிய படங்களில் நடித்தார்.

பாலிவுட்டில் மிகவும் பிரபலமான வெப் தொடர் ’மிர்சாபூர்’ தொடரில் விக்ராந்த் மாஸ்ஸி முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார். இதனைத்தொடர்ந்து 2020இல் தீபிகா படுகோனே நடிப்பில் வெளியான chhapaak திரைப்படத்தில் நடித்தார். கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு விக்ராந்த் மாஸ்ஸி நடிப்பில் வெளியான ’12th fail’ திரைப்படம் மாபெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது. இப்படத்தில் விக்ராந்த் மாஸ்ஸி கதாபாத்திரம் மிகப்பெரிய அளவில் வரவேற்பை பெற்றது.