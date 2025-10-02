ETV Bharat / entertainment

திரையில் கதைகளை சொன்ன என் கதையின் கிளைமாக்ஸ் இதுதான்! இடிக்கப்பட்ட ராஜேஸ்வரி திரையரங்கின் மலரும் நினைவுகள்!

ரசிகர்களின் ஆரவாரத்துக்கு நடுவே பிடித்த நடிகரின் திரைப்படத்தின் கதாநாயகன் எண்டரியை ஆரவாரத்துடன் வரவேற்ற அனுபவம் தான் யார் மனதிலிருந்து நீங்கும்.

ஏவிஎம் ராஜேஸ்வரி திரையரங்கம்
ஏவிஎம் ராஜேஸ்வரி திரையரங்கம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 2, 2025 at 8:41 PM IST

BY ஐயப்ப மூர்த்தி

சென்னை: கடவுள் யாருனு யார் பார்த்தா... அதை கண்ணில் காட்டியது சினிமா தான்... என சினிமாவை கொண்டாடும் மக்களுக்கு விருந்தளிக்கும் இடமாக இருந்து வருவது திரையரங்கங்கள். 70-கள் முதல் 90-கள் வரை பொதுமக்களின் முதல் பொழுதுபோக்கு இடம் திரையரங்குகள் தான்.

திரைப்படங்களில் தான் கதை இருக்க வேண்டுமா? ஏன் ஒரு திரையரங்குக்கு கதை இருக்க கூடாதா? என்று கேள்வியுடன் நம்மிடம் பேசத் தொடங்கியது, கோலிவுட்டின் முக்கிய அடையாளங்களில் ஒன்றாக விளங்கிய ஏவிஎம் ராஜேஸ்வரி திரையரங்கம். இனி அந்த திரையரங்கம் கூறுவதை கேட்போம்...

இது எனது விண்டேஜ் கதை. சென்னை, மெட்ராஸாக இருந்த காலம் அது. அப்போதும், சென்னை அரக்க பறக்க மக்கள் நடமாடும் இடமாகத்தான் இருந்தது. ஆனால், அப்போது தொலைக்காட்சிகள், ஓடிடி போன்ற வசதிகள் இல்லாததால் அவ்வளவு எளிதாக ஒரு திரைப்படத்தை பார்த்து விட முடியாது. அதனால் அந்த காலக்கட்டங்களில் திரைப்படங்களை எங்களிடம் வந்தால் தான் பார்க்க முடியும்.

குடும்பமாக திரைப்படம் பார்க்க வேண்டும் என்றால் சொல்லவே வேண்டாம். குறைந்தபட்சம் 2 மணி நேரத்திற்கு முன்னதாகவே வந்து டிக்கெட் கவுன்ட்டர்களில் வரிசையாக நிற்க வேண்டும். முக்கிய நடிகர்களின் திரைப்படங்கள் ரிலீஸின் போதும், விடுமுறை நாட்களிலும் திரையரங்குகளில் திருவிழா கூட்டம் போல மக்கள் கூட்டம் அலைமோதும்.

இடிக்கப்பட்ட ஏவிஎம் ராஜேஸ்வரி திரையரங்கம்
இடிக்கப்பட்ட ஏவிஎம் ராஜேஸ்வரி திரையரங்கம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதிலும் ஒருவருக்கு ஒரு டிக்கெட் தான். வரிசையில் நின்று டிக்கெட்டுகளை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். டிக்கெட் விலை ரூ.2.50 என்ற வகையில் இருக்கும். பிடித்த நடிகருக்கு கட்வுட் வைத்தபடி ஆரவாரத்துடன் ரசிகர்கள் படம் பார்க்க வருவர். பெரிய திரைக்கு முன்பு கண்கள் முழுவதும் ஆர்வத்துடன் கைகளை தட்டி ஆரவாரம் செய்து கதாநாயகன் எண்ட்ரியை விசில் அடித்துக் கொண்டாடினார்கள்.

ஏவிஎம் ராஜேஸ்வரி திரையரங்கம் என்ற எனது பெயரை சொன்னால், பலருக்கு தங்கள் கல்லூரி நண்பர்களுடனும், காதலியுடனும், மனைவியுடனும் படம் பார்க்க வந்த நினைவு வந்து செல்லும். காதல், சோகம், மகிழ்ச்சி, ஏக்கம் என மனிதர்களின் அனைத்து உணர்ச்சிகளையும் திரைப்படங்களின் மூலம் பொதுமக்களிடம் கதை கதையாக சொன்ன நான் இன்று உயிருடன் இல்லை.

ஆம், இன்று பல்வேறு காரணங்களால் இடித்து தரைமட்டமாக்கப்பட்டுள்ளேன். கடந்த 1979 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் விநாயகர் சதுர்த்தி அன்றுதான் எனக்கு திறப்பு விழா நடந்தது. முதல் திரைப்படமாக எம்ஜிஆர் நடித்த ’நல்ல நேரம்’ திரையிடப்பட்டது. முதல் படமே தொடர்ந்து 100 நாட்கள் ஓடி சாதனை படைத்தது.

தொடர்ந்து 40 ஆண்டுகள் கிட்டத்தட்ட 500-க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்கள் திரையிடப்பட்டுள்ளன. ரஜினியின் பாட்ஷா, அண்ணாமலை, அருணாச்சலம், தளபதி, எஜமான். கமல்ஹாசனின் சத்யா, நாயகன், சகலகலா வல்லவன், பாக்யராஜின் முந்தானை முடிச்சு, இது நம்ம ஆளு, சின்ன வீடு. விஜயகாந்த்தின் வானத்தைப் போல, புலன் விசாரணை, கேப்டன் பிரபாகரன், விஜய்யின் கோயம்புத்தூர் மாப்பிள்ளை, குஷி, அஜித்தின் ஆசை, அமர்க்களம், காதல் மன்னன் உள்ளிட்ட ஏராளமான திரைப்படங்களை என்னிடம் வந்து பார்த்து சென்றார்கள்.

அந்த படங்கள் வெளியான காலத்தில் ரசிகர்கள் ஆரவாரம் செய்து உற்சாகத்துடன் படம் பார்த்த செல்வார்கள். அதில் ஹாலிவுட் திரைப்படங்களான டைட்டானிக், அவதார் போன்ற படங்களும் அடங்கும்.

இவ்வாறு எப்போதும் ரசிகர் கூட்டத்துடன் இருந்து வந்த என்னையும், கரோனா நோய்த் தொற்று தனிமைப்படுத்தியது. கடைசியாக இங்கு ஓடிய திரைப்படம் சிபி சத்யராஜ் நடித்த 'வால்டர்' திரைப்படம். அப்போது டிக்கெட்டின் விலை ரூ.60 இருந்திருக்கும். கடைசிவரை நடுதரமக்கள் அதிகமாக வந்து திரைப்படம் பார்த்து மகிழ்ந்த இடமாக இருந்தற்கு இந்த டிக்கெட் விலையை சாட்சியாக வைத்துகொள்ளலாம்.

இடிக்கப்பட்ட ராஜேஸ்வரி திரையரங்கம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தமிழ் சினிமா தயாரிப்பாளர்களில் புகழ்பெற்றிருந்த ஏவிஎம் மெய்யப்ப செட்டியார் சென்னையில் இரண்டு தியேட்டர்கள் வாங்கி அதில் திரைப்படங்களைத் திரையிட ஆசைப்பட்டார்.

அவர் ஆசைப்படி கட்டப்பட்டேன். சினிமாவை பார்க்க வந்த மக்களுக்கு திரைப்படத்தை விட சுவாரசியமான வாழ்க்கை நினைவுகளை கொடுத்துள்ளேன். ஆனால், என்றைக்கு உலகின் எந்த மூலையிலிருந்து சிறிய செல்போனில் திரைப்படங்களை பார்த்துக்கொள்ளலாம் என்ற நிலை வந்ததோ, அப்போதே பல திரையரங்குகள் இடிக்கப்பட்டு திருமண மண்டபங்களாக, அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளாக மாறும் நிலை வந்துவிட்டது. 40 ஆண்டுக்கால பயணத்தில் சினிமாவை மக்களிடம் எடுத்துச் சென்ற எனது கதையை போல் அசோக் நகர் உதயம் திரையரங்கம், தண்டையார்பேட்டையின் எம்.எம் திரையரங்கம், பெரம்பூர் பிருந்தா திரையரங்கம் உள்ளிட்ட பல திரையரங்கங்களின் கதையும் முடிவுக்கு வந்துவிட்டது" என இடிக்கப்பட்ட ராஜேஸ்வரி திரையரங்கை கடக்கும் போது அதன் சோகக் குரலை கேட்க முடிந்தது.

இந்த தியேட்டர் தனக்கு கொடுத்த இனிய நினைவுகள் குறித்து பகிர்ந்து கொண்ட ஆட்டோ ஓட்டுநர் பாலசுப்பிரமணியம், “எனக்கு சினிமா என்றால் மிகவும் பிடிக்கும். எனது பொருளாதாரத்துக்கு ஏற்ற வகையிலான டிக்கெட் விலை இந்த தியேட்டரில் தான் இருந்தது. இந்த தியேட்டரில் எந்த ஒரு புதிய படம் வெளியானாலும் முதல் ஆளாக சென்று பார்த்துவிடுவோம். அதற்கு காரணம் இந்த தியேட்டரில் ஆட்டோ ஓட்டுநர்களுக்கென தனி சலுகை எப்போதும் இருக்கும். நாங்கள் போனாலே எங்களுக்கென 10 ரூபாய் டிக்கெட் தந்துவிடுவார்கள்.

அப்போது ஜெ.பி. என ஒரு மேனஜர் இருந்தார். அவர் ஆட்டோ ஓட்டுநர்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்க அறிவுறுத்தியிருந்தார். அதுமட்டுமின்றி ஆட்டோவை நிறுத்துவதற்கென தனியாக இடம் ஒதுக்கி தருவார்கள். வேறு எந்த தியேட்டரிலும் இதுபோன்று ஆட்டோவை நிறுத்தும் வசதி இல்லை.

கொரோனா தொடக்க காலத்தில்தான் கடைசியாக இந்த தியேட்டரில் படம் பார்த்தேன். இந்த தியேட்டரை மூடியதில் இருந்து வேறு திரைப்படமே நான் பார்க்கவில்லை. அதற்கான வாய்ப்பும் அமையவில்லை. இந்த தியேட்டர் எனது மனதுக்கு மிகவும் நெருக்காமான தியேட்டராக இருந்தது. இது தற்போது இல்லாதது மிகுந்த வருத்தத்தை தருகிறது. இந்த தியேட்டரை மிஞ்சும் அளவுக்கு இந்த சுற்றுவட்டாரத்தில் தியேட்டர் இல்லை. புது படம் வெளியானால், மற்ற தியேட்டர் போல் நூறு... நூற்றைம்பது ரூபாய்க்கெல்லாம் டிக்கெட் இருக்காது, சரியான விலையாக அறுபத்து.. ஐம்பது ரூபாய்.. என நடுத்தர மக்களும் வந்து பார்க்கும் அளவுக்கு டிக்கெட் விலை குறைவாகதான் இருக்கும். இந்த தியேட்டரை சுற்றிதான் எனது வாழ்வாதாரம் இருந்தது. இங்கிருந்து பல சவாரிகள் எடுப்பேன். இப்போது அந்த இடம் வெறிச்சோடி காணப்படுகிறது” என்றார்.

