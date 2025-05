ETV Bharat / entertainment

விரைவில் தொடங்கும் ’சார்பட்டா 2’ படப்பிடிப்பு... அப்டேட் கொடுத்த ஆர்யா! - SARPATTA PARAMBARAI

நடிகர் ஆர்யா ( Film Poster )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : May 13, 2025 at 4:30 PM IST | Updated : May 13, 2025 at 5:06 PM IST 2 Min Read

சென்னை: சந்தானம் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ‘டிடி நெக்ஸ்ட் லெவல்’ (DD Next Level) திரைப்படமானது வருகிற மே 16ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. இந்நிலையில் இப்படத்தின் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு நேற்று சென்னையில் நடைபெற்றது. படத்தின் தயாரிப்பாளர் ஆர்யா மற்றும் இயக்குநர் பிரேம் ஆனந்த ஆகியோர் சந்தானத்துடன் இந்நிகழ்வில் கலந்து கொண்டனர். இந்நிகழ்வில் ‘சார்பட்டா பரம்பரை 2’ படம் குறித்த அப்டேட்டை நடிகர் ஆர்யா கூறியுள்ளார். சார்பட்டா பரம்பரை 2 திரைப்படம் குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்து ஆர்யா பேசுகையில், “’சார்பட்டா பரம்பரை 2' படத்தின் படப்பிடிப்பு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் இருந்து தொடங்குகிறது. இப்போது பா. ரஞ்சித் இயக்கும் ’வேட்டுவம்’ திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு நடைபெற்று வருகிறது” என பேசினார். மேலும் ஆர்யா பதில் கூறுகையில், “'டிடி நெக்ஸ்ட் லெவல்' படத்தை பொறுத்தவரையில் நான் பெயரளவில் மட்டுமே தயாரிப்பாளர், மற்றபடி வேலைகளையெல்லாம் கவனித்தது சந்தானம் தான். முதல் நாள் படப்பிடிப்பின் செலவை பார்த்ததும் 'உண்மையான கப்பலில் எடுத்தால்கூட இவ்வளவு செலவு வந்திருக்காது' என்றேன். ஆனால் அப்படி எடுத்தால் தான் படம் தரமாக வந்துள்ளது. படத்திற்கு அந்த செலவு தேவைப்பட்டது. முடிந்த அளவு வீண் செலவு இல்லாமல் தரமான திரைப்படத்தை தயாரித்துள்ளோம். சந்தானத்திடம் எது தேவையோ அதை செய் என்று தான் கூறியிருந்தேன்” என்றார். கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு பா.இரஞ்சித் இயக்கத்தில் ஆர்யா, பசுபதி, கலையரசன், ஜான் கொக்கென், துஷாரா உள்ளிட்ட பலர் நடிப்பில் வெளியான திரைப்படம் 'சார்பட்டா பரம்பரை'. கொரோனோ லாக்டௌன் காலகட்டத்தில் அமேசான் ப்ரைம் ஓடிடி தளத்தில் நேரடியாக வெளியானது. இந்தப் படத்தை விமர்சகர்களும் ரசிகர்களும் கொண்டாடினர். இப்படத்தின் இடம்பெற்ற ஒவ்வொரு கதாபாத்திரமும் ரசிகர்களால் கொண்டாடப்பட்டது.

Last Updated : May 13, 2025 at 5:06 PM IST