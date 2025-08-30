சென்னை: நடிகர் அர்ஜுன் தாஸ் நடிப்பில் தயாராகி, செப்டம்பர் 2 ஆம் தேதி திரைக்கு வர உள்ளது ’பாம்’ திரைப்படம்.
அர்ஜுன் தாஸ், காளி வெங்கட், நாசர், அபிராமி, சிங்கம்புலி, பாலசரவணன், டிஎஸ்கே, பூவையார், சில்வென்ஸ்டன் உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள திரைப்படம் பாம் (BOMB). செப்டம்பர் 12ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ள இப்படத்தின் டிரெய்லர் நேற்று வெளியானது.
நிகழ்ச்சியில் அர்ஜுன் தாஸ் பேசுகையில், “அநீதி என்ற படத்தில் நானும், காளி வெங்கட்டும் இணைந்து நடித்திருந்தோம். ஆனால், இரண்டு பேருக்குமான காட்சிகள் இல்லை. அந்த குறையை இந்த படம் நிவர்த்தி செய்திருக்கிறது. நான் நடித்த படங்களிலேயே சுவாரஸ்யம் மிக்க அனுபவத்தை கொடுத்த படம் இது” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய நடிகர் காளி வெங்கட், “பல படத்திற்கு ரிகர்சல் செய்துவிட்டு போவோம். ஆனால் இந்த படத்திற்கு இப்படி ரிகர்சல் செய்ய முடியவில்லை. இந்த படத்தில் உயிர் இல்லாத பிணம் போல நடித்துள்ளதால், ஒரு புது அனுபவம்” என்றார்.
இதையடுத்து பேசிய இசை அமைப்பாளர் டி இமான், “இந்த படத்தில் இசை கற்றுக் கொண்டவர்கள்தான் பாடல் பாடியுள்ளனர். அதுதான் இந்த படத்தின் இசையில் புதுமையை புகுத்தியுள்ளது” என்றார். தொடர்ந்து சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்ட இயக்குநர் பார்த்திபன் பேசுகையில், “படத்தின் பெயரைக் கேட்டபோது படம் வெடிகுண்டு கலாச்சாரம் பற்றியதாக இருக்கும் என நினைத்தேன். ஆனால், படம் அது கிடையாது. ஒரு சிறந்த கருத்தை, மக்களிடம் நகைச்சுவையாக கொண்டு சேர்க்கும் படமாக இது அமையும்.
இந்த படத்தின் இயக்குநர் ஒரு குசும்பன். அதேபோல தயாரிப்பாளரும் ஒரு குசும்பன். மூக்கு மேல் விரல் வைக்கும்படி திரைப்படம் எடுக்க வேண்டும் என சொல்வார்கள். படத்தின் இயக்குநர் அதை செய்து காட்டியுள்ளனர். இது போன்ற படங்களை ஹாலிவுட்டில்தான் பார்க்க முடியும். இயக்குநர் விஷால் வெங்கட்டின் படங்கள் அனைத்தும் அன்பை பிரதானமாக வைத்து உருவாக்கப்பட்டது. சமீபகாலமாக என்னை ஈர்த்த நடிகர் அர்ஜுன் தாஸ்” என்றார்.
நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்துகொண்ட இயக்குநர் மணிகண்டன் பேசுகையில், “இந்த படத்தில் பணியாற்றிய அனைவரும் என்னுடைய நண்பர்கள்தான். அனைவரும் பிரமாதமாக செய்திருக்கிறார்கள். நான் பார்த்து வியக்க கூடியவர் காளி வெங்கட். நீண்ட காலத்துக்கு பின், இந்த படத்தில் புஷ்பவனம் குப்புசாமி பாடி உள்ளார். அதில் நான் மகிழ்ச்சியடைகிறேன். அர்ஜுன் தாஸ் கதாபாத்திரத்திற்கு தெலுங்கு டப் செய்வதற்கு நான் முயற்சி செய்தேன், ஆனால் என்னால் முடியாமல் போனது. அர்ஜுன் தாஸை ஒரு குறிப்பிட்ட வளையத்தில் அடைத்து வைக்க பலர் நினைத்தனர். ஆனால், தன்னுடைய முயற்சியால் அதை அவர் மாற்றியுள்ளார்” என்றார்.