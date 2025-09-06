ETV Bharat / entertainment

அனல் தெறிக்கும் ஆக்சன் த்ரில்லராக களமிறங்கிய 'மதராஸி' - முதல் நாள் வசூலே இத்தனை கோடியா?

ஏ.ஆர். முருகதாஸ் இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன், ருக்மணி வசந்த் உள்ளிட்ட பலர் நடித்த மதராஸி திரைப்படம் நேற்று திரையரங்குகளில் வெளியானது

மதராஸி திரைப்படத்தின் போஸ்டர்
Published : September 6, 2025 at 1:30 PM IST

ஹைதராபாத்: சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் வெளியான ’மதராஸி’ திரைப்படம் வெளியான முதல் நாளிலேயே ரூ. 13.1 கோடி வசூல் செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன், ருக்மணி வசந்த், வித்யூத் ஜம்வால் உள்ளிட்ட பல முன்னணி நட்சத்திரங்களின் நடிப்பில் வெளியான திரைப்படம் 'மதராஸி'. டான் படத்திற்கு பிறகு 9வது முறையாக சிவகார்த்திகேயன், அனிருத் கூட்டணி மதராஸி படத்தில் இணைந்துள்ளது.

ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் கடைசியாக தமிழில் இயக்கிய 'தர்பார்', பாலிவுட்டில் இயக்கிய 'சிகந்தர்' ஆகிய படங்கள் எதிர்பார்த்த வெற்றியை பெறாததால், மதராஸி படத்திற்கு எதிர்பார்ப்பு சற்று குறைவாகவே இருந்தது. ஆனால், அதிரடி ஆக்‌ஷன் படமாக உருவாகி, ரசிகர்களை கவர்ந்திருக்கிறது 'மதராஸி'. தமிழில் மட்டுமல்லாமல் தெலுங்கு, ஹிந்தி ஆகிய மொழிகளிலும் இப்படம் வெளியாகியுள்ளது.

இந்நிலையில், பிரபல சினிமா வர்த்தக இணையதளமான 'சாக்னில்க்' வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையின்படி, 'மதராஸி' திரைப்படம் இந்திய அளவில் முதல் நாளில் ரூ.13.1 கோடி வசூல் செய்துள்ளது. தமிழில் மட்டும் ரூ.11.5 கோடியும், தெலுங்கில் ரூ.1.5 கோடியும், ஹிந்தியில் ரூ. 0.1 கோடியும் வசூல் செய்துள்ளது. அதே சமயம், கடந்த தீபாவளிக்கு வெளியான சிவகார்த்திகேயனின் ’அமரன்’ திரைப்படம், முதல் நாளிலேயே இந்திய அளவில் ரூ.21.4 கோடி வசூலை குவித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

அதே நேரத்தில், சிவகார்த்திகேயன் நடித்த 'அயலான்' (ரூ.3.45 கோடி) படத்தை விட 'மதராஸி' திரைப்படம் முதல் நாளில் அதிக வசூலை பெற்றிருக்கிறது. முதல் நாளில் சற்று குறைவான வசூலை பெற்றிருந்தாலும், விமர்சன ரீதியாக நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகிறது. எனவே, இந்த வார இறுதி தொடர் விடுமுறை என்பதால், இப்படத்திற்கு ஏராளமான மக்கள் செல்வார்கள் என கருதப்படுகிறது. இதனால் வசூல் பல மடங்கு அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளதால், மதராசி திரைப்படத்திற்கு தமிழ்நாட்டில் டிக்கெட் முன்பதிவு சூடுபிடித்துள்ளது. ஏற்கனவே சிவகார்த்திகேயன் நடித்த படங்கள் டாக்டர், டான், மாவீரன், அமரன் ஆகியவை அவரை முன்னணி நடிகராக தமிழ் சினிமாவில் நிலை நிறுத்தியது. தற்போது மதராஸி படத்தின் மூலம் ஆக்‌ஷன் ஹீரோவாக சிவகார்த்திகேயன் அதிரடி அவதாரம் எடுத்துள்ளார்.

