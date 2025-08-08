Essay Contest 2025

இசையமைப்பாளர் அனிருத்துடன் ஆட்டம் ஆடும் தோனி... வைரலாகும் வீடியோ! - DHONI WITH ANIRUDH

சென்னையில் புதியதாக திறக்கப்பட்டுள்ள தோனியின் ஸ்போர்ட்ஸ் சென்டருக்கு அனிருத், ருதுராஜ் ஆகியோர் சிறப்பு விருத்ந்தினர்களாக வருகை தந்தனர்.

இசையமைப்பாளர் அனிருத்துடன் paddle ஆட்டம் ஆடும் தோனி
இசையமைப்பாளர் அனிருத்துடன் paddle ஆட்டம் ஆடும் தோனி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 8, 2025 at 3:28 PM IST

சென்னை: சென்னையில் தோனியுடன் இசையமைப்பாளர் அனிருத் பேடல் ஆட்டம் ஆடும் வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

சென்னையில் தனியார் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொள்வதற்காக கடந்த ஆகஸ்ட் 2 ஆம் தேதி ராஞ்சியில் இருந்து சென்னை வந்த இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டனும், சி.எஸ்.கே அணியின் கேப்டனுமான மகேந்திர சிங் தோனி, நேற்றைய தினம் சென்னை பாலவாக்கத்தில் மகேந்திரா சிங் தோனி புதிய ஸ்போர்ட்ஸ் சென்டரை சொந்தமாக துவங்கியுள்ளார்.

20,000 சதுர அடி கொண்ட இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் சென்டரில் 3 paddle கோர்ட், ஒரு பிக்கிள் பால் கோர்ட்டும், 1 நீச்சல் குளமும் கட்டப்பட்டுள்ளது. அது போக ஜிம், ஓய்வறை ஆகியவையும் கட்டப்பட்டுள்ளன. நேற்று சென்னை பாலவாக்கத்தில் நடைபெற்ற திறப்பு விழாவில், இசையமைப்பாளர் அனிருத், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி வீரர் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் ஆகியோர் சிறப்பு விருந்தினர்களாக கலந்து கொண்டு தோனியின் புதிய ஸ்போர்ட்ஸ் சென்டரை திறந்து வைத்தனர்.

இசையமைப்பாளர் அனிருத்துடன் paddle ஆட்டம் ஆடும் தோனி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனைத் தொடர்ந்து இசையமைப்பாளர் அனிருத் மற்றும் கிரிக்கெட் வீரர் ருதுராஜ் ஆகியோர் இணைந்து தோனியுடன் பேடல் (paddle) ஆட்டம் ஆடினர். தோனியுடன், அனிருத் மற்றும் ருதுராஜ் விளையாடும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. அந்த வீடியோவில் தோனி, அனிருத்துக்கு பேடல் ஆட்டத்தில் பந்தை எவ்வாறு முறையாக அடிப்பது என்பதை சைகையின் வாயிலாக சொல்லி தருகிறார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய மகேந்திர சிங் தோனி, எப்போதும் சென்னை எனக்கு ஸ்பெஷலான இடம். கிரிக்கெட்டிற்கு உள்ளேயும், வெளியேயும் சென்னை எனக்கு நிறைய கற்றுக் கொடுத்துள்ளது. அந்த வகையில் எனது முதல் ஸ்போர்ட்ஸ் சென்டரை திறக்க சென்னை சரியான இடம் என்றும், பேடல் ஆட்டம் மிகவும் சுவாரஸ்யமானது, விளையாட்டு வீரர்கள் மட்டுமல்லாது உடல் பயிற்சியின் மீது ஆர்வம் உள்ள அனைவரும் விளையாடலாம். அவர்களுக்கான இடமாக இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் சென்டரை பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும்” என்றும் கூறினார்.

அனிருத் இசையமைப்பில் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த், நாகர்ஜுனா உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள கூலி திரைப்படம் இன்னும் ஒரு வாரத்தில் (ஆகஸ்ட் 14) வெளியாகிறது. இப்படத்தின் பாடல்கள் ஏற்கனவே நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ள நிலையில், பின்னணி இசை வேலைகளை முடித்து தோனியுடன் அனிருத் கூலாக விளையாடுவதாக ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இதையும் படிங்க: டோலிவுட் பிரபலம் பிரம்மானந்தம் உடன் தெலுங்கு சினிமாவில் அறிமுகமாகும் யோகி பாபு!

