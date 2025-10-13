ETV Bharat / entertainment

ஐபோனில் எடுக்கப்பட்ட திரைப்படம் ’அகண்டன்’! தேசிய விருது பெற்ற ’டூலெட்’ பட நாயகன் சாதனை!

திரைப்படத்தை பார்த்து, கதாநாயகியை வெகுவாக பாராட்டினார்கள். அதுவே ஒரு இயக்குநராக எனக்கு கிடைத்த வெற்றியாக பார்க்கிறேன் என நடிகரும், இயக்குநருமான சந்தோஷ் நம்பிராஜன் தெரிவித்தார்.

ஐபோனில் எடுக்கப்பட்ட அகண்டன் திரைப்பட போஸ்டர்
ஐபோனில் எடுக்கப்பட்ட அகண்டன் திரைப்பட போஸ்டர் (Film Posters)
Published : October 13, 2025 at 8:27 PM IST

சென்னை: சிறந்த திரைப்படத்திற்கான தேசிய விருது பெற்ற ’டூலெட்’ படத்தின் கதாநாயகன் சந்தோஷ் நம்பிராஜன் ஐபோன் மூலம் இயக்கியுள்ள திரைப்படம் அகண்டன் கடந்த 10ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.

திரைப்படம் என்பது எப்படி உருவாக்கப்படும்? அதற்கு மிகப் பெரிய கேமரா இருக்க வேண்டும். கேமராமேன் என்று ஒருவர் தனியாக இருக்க வேண்டும். குறைந்தபட்சம் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட நபர்கள் ஒரு படப்பிடிப்பு நடக்கும் இடத்திற்கு தேவை என்கிற நிலை மாறி, தற்போது கதாபாத்திரங்கள் எத்தனை பேர் தேவைப்படுகிறார்களோ, அத்தனை பேருடன் செல்போனில் இயல்பாக படம் எடுக்கக்கூடிய தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில் ஐபோனில் எடுக்கப்பட்ட ’அகண்டன்’ திரைப்படம் கடந்த 10-ம் தேதி வெளியானது. இதன் இயக்குநர், நடிகர், தயாரிப்பாளர் சந்தோஷ் நம்பிராஜன். இவர் கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு ஒளிப்பதிவாளர் செழியனின் இயக்கத்தில் வெளியாகி தேசிய விருது பெற்ற ’டூலெட்’ (Tolet) திரைப்படத்தில் கதாநாயகனாக நடித்தவர். மேலும், அந்த திரைப்படத்தில் உதவி ஒளிப்பதிவாளராகவும் பணியாற்றியவர்.

நம்பிராஜன், 2020ஆம் ஆண்டு ஐபோன் மூலமாகவே முழு திரைப்படம் எடுக்க வேண்டும் என முடிவு செய்தார். கதாநாயகி கொலை வழக்கில் சிறை செல்லும் போது அவரை காப்பாற்றும் விதமாக கதாநாயகன் புலன் விசாரணைக்காக இந்தியா துவங்கி சிங்கப்பூர், மலேசியா ஆகிய மூன்று நாட்களுக்கு செல்வதை கதையாக கொண்டு அகண்டன் திரைப்படத்தை உருவாக்கியுள்ளார்.

இயக்குநர் சந்தோஷ் நம்பிராஜன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அந்த வகையில் ஐபோன் மூலம் முதன்முதலாக மூன்று நாடுகளில் எடுக்கப்பட்ட திரைப்படம் ’அகண்டன்’ என பெருமையுடன் தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து சந்தோஷ் நம்பிராஜன், ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திற்கு பிரத்யேக பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர், ”எதில் திரைப்படம் எடுக்கிறோம் என்பது முக்கியமில்லை, படத்தின் கதை தான் மிகவும் முக்கியம். இதற்கு முன்பு கூட செல்போன் மூலமாக படம் எடுத்துள்ளனர். ஆனால், செல்போன் மூலம் இந்தியா, சிங்கப்பூர், மலேசியா ஆகிய நாடுகளில் படப்பிடிப்பு நடத்தப்பட்டது இந்த படத்திற்கு தான். என்னுடைய திரைப்படத்தை பார்த்து, கதாநாயகியை வெகுவாக பாராட்டினார்கள். அதுவே ஒரு இயக்குநராக எனக்கு கிடைத்த வெற்றியாக பார்க்கிறேன்” என்றார்.

ஐபோன் மூலம் திரைப்படம் எடுக்கப்பட்டது குறித்து பேசுகையில், “ஐபோன் மூலம் படப்பிடிப்பு நடத்துவதால் சுற்றி இருக்கக் கூடிய பொதுமக்கள் இயல்பாக அவர்களுடைய வேலையை செய்வார்கள். நமக்கு அந்த காட்சியானது இயல்பாக இருக்கும். இதுவே மிகப்பெரிய கேமரா மூலமாக படம் எடுக்கும்பட்சத்தில் பொதுமக்கள் சுற்றிலும் அதை வேடிக்கை பார்ப்பார்கள் போன்ற பல்வேறு நிகழ்வுகள் நடைபெறும். காட்சியில் ஒருவேளை இயல்புத்தன்மை இல்லாமல் போகக் கூடிய ஒரு சூழலானது இருக்கும், அல்லது அதற்கென தனியாக துணை நடிகர்களை வைக்க வேண்டும். இங்கு செல்போன் மூலமாக எடுக்கப்பட்ட திரைப்படத்தை ஒடிடி தளத்தில் கூட வாங்க யாரும் முன் வரவில்லை. இந்த நிலை மாற வேண்டும்” என்றார்.

ஐபோனில் எடுக்கப்பட்டதால் படத்தின் பட்ஜெட் குறைந்ததா என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த இயக்குநர் சந்தோஷ் நம்பிராஜன், “செல்போன் மூலமாக எடுக்கப்பட்ட திரைப்படம் என்பதால் செலவு குறைவாக இருக்கும் என பலரும் தவறாக நினைக்கிறார்கள். நான் வாங்கி இருக்கக் கூடிய ஐபோன் ஆனது 1.5 லட்சம் ரூபாய், ஒருவேளை நான் வாடகை கேமரா மூலமாக படம் எடுத்திருந்தால் ஒரு நாளைக்கு குறிப்பிட்ட தொகையை வாடகையாக்க கொடுத்திருக்க வேண்டும்.

மேலும் என்னுடைய திரைப்படமானது இந்தியாவைத் தவிர இரண்டு நாடுகளில் படமாக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் செலவும், தணிக்கை சான்றிதழ் பெறவும், மேலும் திரையரங்கில் வெளியிடக்கூடிய க்யூப் கட்டணம் போன்றவற்றை கணக்கிட்டால் பட்ஜெட் ஒன்று தான்” என்றார்.

இதையும் படிங்க: 'தேசிய தலைவர் - தேவர் பெருமான்' திரைப்பட விழாவில் யூடியூப் சேனல் ஒளிப்பதிவாளர் மீது தாக்குதல்

திரையரங்க கட்டணம் குறித்து மனம் திறந்த இயக்குநர் சந்தோஷ் நம்பிராஜன், “திரையரங்குகள் மீது தனிப்பட்ட முறையில் வருத்தமாக உள்ளது. ஏனெனில் உதாரணமாக ’காந்தாரா’ போன்ற பிரம்மாண்ட திரைப்படத்திற்கு ரூ.120 கட்டணத்தில் டிக்கெட் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. ஆனால் என்னுடைய ’அகண்டன்’ திரைப்படத்திற்கு அவ்வளவு பெரிய தொகை தேவையில்லை. அதற்கு வெறும் 50 ரூபாய் கட்டணமே போதுமானது. இது போன்று டிக்கெட் கட்டண வசூலில் திரையரங்குகள் ஈடுபட்டால் நன்றாக இருக்கும்” என்றார்.

