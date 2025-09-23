ETV Bharat / entertainment

80s-கிட்ஸ்களின் கனவுக்கன்னி சில்க் ஸ்மிதாவின் நினைவு தினம் இன்று!

தமிழ் சினிமாவில் கொடிக்கட்டி பறந்து ரசிகர்களின் மனதில் நீங்கா இடம்பிடித்த நடிகை சில்க் ஸ்மிதாவின் நினைவு தினம் இன்று.

நடிகை சில்க் ஸ்மிதா
நடிகை சில்க் ஸ்மிதா (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 23, 2025 at 8:39 AM IST

2 Min Read
சென்னை: உலகத்தை விட்டுச் சென்று இன்றுடன் 28 வருடங்கள் ஆனாலும், தமிழ் திரையுலகில் அவரின் அசைக்க முடியாத ஆளுமையால் இன்றும் இளைஞர்களின் கனவுக்கன்னியாக இருக்கும் நடிகை சில்க் ஸ்மிதா என்கிற விஜயலட்சுமியின் நினைவு தினம் இன்று.

தமிழ் திரையுலகை தனது கவர்ச்சியினால் ஆட்சி செய்தவர் நடிகை சில்க் ஸ்மிதா. இவர் 1960ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 2 ஆம் தேதி ஆந்திராவில் ஒர் ஏழைக் குடும்பத்தில் பிறந்தார். இவரது இயற்பெயர் விஜயலட்சுமி. இவருக்கு சிறுவயதிலேயே திருமணம் நடைபெற்று, பல்வேறு காரணங்களால் அந்த வாழ்க்கையில் மாற்றம் ஏற்பட்டது. ஒப்பனைக் கலைஞராக சென்னையில் தனது பயணத்தை தொடங்கிய சில்க் ஸ்மிதா, நடிகரும் இயக்குனருமான வினுசக்கரவர்த்தி இயக்கத்தில் 1980ஆம் ஆண்டு வெளியான 'வண்டிச்சக்கரம்' படத்தின் மூலம் திரையுலகிற்கு அறிமுகமானார்.

80s-கிட்ஸ் கனவுக்கன்னி

இந்த படத்தில், சில்க் என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடித்ததன் மூலம் ’சில்க் ஸ்மிதா’ என பிரபலமாக அழைக்கப்பட்டார். வண்டிச்சக்கரம் மூலம் தொடங்கிய அவரது கலைப் பயணத்தில் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், ஹிந்தி என சுமார் 5 மொழிகளில் 450-க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களில் நடித்து புகழின் உச்சிக்கு சென்றார். திரைப்படங்களில் கவர்ச்சி வேடங்களில் நடித்ததன் மூலம் பெரும் ரசிகர் பட்டாளங்களை தனக்கென்று கொண்டிருந்தவர் சில்க் ஸ்மிதா. இவரது கால்ஷீட்டிற்காக பல இயக்குநர்கள் காத்திருந்து இயக்கிய படங்களும் உண்டு.

அவரின் கிறங்கடிக்கும் கண்கள், வசீகரமான காந்த பார்வை, சுண்டி இழுக்கும் அழகு, அசாத்திய நடிப்பு திறமையால் தமிழ் சினிமாவில் 80களில் கனவுக்கன்னியாக கொடிகட்டிப் பறந்தார். தமிழ் திரையுலகில் முன்னணி நடிகர்களான ரஜினி, கமல், பிரபு, விஜயகாந்த், சத்யராஜ், பாக்யராஜ், மோகன், அர்ஜுன் மலையாள நடிகர் மோகன்லால் தெலுங்கு நடிகர்கள் சிரஞ்சீவி, நாகார்ஜுனா ஆகியோருடன் ஜோடி சேர்ந்து பல பாடல்களில் நடனம் ஆடியுள்ளார்.

இதையும் படிங்க: ரஜினி நடித்த 233 கதாபாத்திரங்களை கொலுவாக வைத்து அசத்திய ரசிகர் - ஆர்வத்துடன் பார்த்து செல்லும் பொதுமக்கள்!

இன்றும் இளைஞர்கள் மனதில் நீங்கா இடம்

17 ஆண்டுகால சினிமா வாழ்வில், அலைகள் ஓய்வதில்லை, மூன்றாம் பிறை, சகலகலா வல்லவன், மூன்று முகம், உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்து தமிழ் சினிமா மார்க்கெட்டில் உச்சத்தில் இருந்தார். இவரது நடமாடிய அனைத்து பாடல்களும் இன்றுவரை ரசிகர்களின் ஃபேவரிட் பட்டியலில் உள்ளது.

உதாரணமாக மூன்றாம் பிறை படத்தில், ‘பொன்மேனி உருகுதே’, பாயும்புலி படத்தில், ‘ஆடி மாசம் காத்தடிக்க' நீங்கள் கேட்டவை படத்தில், ‘அடியே மனம் நில்லுனா நிக்காதே’, சகலகலா வல்லவன் படத்தில், ‘நேத்து ராத்திரி யம்மா’, கோழி கூவுது படத்தில் வருகிற, ‘பூவே இளைய பூவே’ ஆகிய இன்றும் ரசிகர்களின் மனதில் நீங்கா இடம் பிடித்த பாடல்களாக உள்ளது.

29 ஆம் ஆண்டு நினைவு நாள்

கவர்ச்சி நடிகையாக மட்டுமின்றி நல்ல நடிகை என்றும் பெயரெடுத்து, தமிழ் சினிமாவில் புகழின் உச்சியில் இருந்த அவரின் வாழ்க்கை 35 வயதிலேயே முடிவடைந்தது. கடந்த 1996 ஆம் ஆண்டு செப்டெம்பர் 23ஆம் தேதி தமிழ் திரையுலகின் கனவு தேவதை சில்க் ஸ்மிதா அகால மரணமடைந்தார். அவர் இறந்து இன்றுடன் 28 ஆண்டுகள் கடந்தும் ரசிகர்கள் அவரை மறக்கவில்லை.

அவரது வாழ்க்கையை அடிப்படையாகக் கொண்டு, நடிகை வித்யா பாலன் நடிப்பில் எடுக்கப்பட்ட "டர்ட்டி பிக்சர்ஸ்" (Dirty Pictures) படம் கடந்த 2011 ஆம் ஆண்டு வெளியானது. இந்த படத்திற்காக நடிகை வித்யா பாலன், சிறந்த நடிகைக்கான தேசிய விருதையும் பெற்றார். தொடர்ந்து கடந்த இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு தமிழில் வெளியான ‘மார்க் ஆண்டனி’ என்கிற படத்தில் சிறிய காட்சியில் சில்க் ஸ்மிதா போன்று முகத்தோற்றம் உள்ள பெண் நடித்திருந்தார். இது ரசிகர்களிடம் மிகுந்த வரவேற்ப்பை பெற்றது.

