நடிகை ஹூமா குரேஷியின் சகோதரர் குத்திக்கொலை; நெஞ்சை பதைபதைக்க வைக்கும் வீடியோ வெளியானது! - HUMA QURESHI BROTHER MURDER

வீட்டு நுழைவாயிலில் பைக்கை நிறுத்திவிட்டு இரண்டு பேர் பேசிக்கொண்டு இருந்துள்ளனர். ஆசிஃப் குரேஷி பைக்கை நகர்த்த சொன்னதால் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு அதுவே கைகலப்பாக மாறியுள்ளது. இதில் ஆத்திரம் அடைந்த ஒருவர் கத்தியை எடுத்து குத்தியுள்ளார்.

ஹுமா குரேஷி, ஆசிப் குரேஷி
ஹுமா குரேஷி, ஆசிப் குரேஷி (ETV Bharat)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 8, 2025 at 4:21 PM IST

புதுடெல்லி: புதுடெல்லி, நிஜாமுதீனில் உள்ள ஜங்புரா போகல், பஜார் லேன் பகுதியை சேர்ந்தவர் ஆசிஃப் குரேஷி (42). இவர், பிரபல பாலிவுட் நடிகை ஹுமா குரேஷியின் உறவினர் ஆவார். நேற்று (ஆகஸ்ட் 7) ஆசிஃப் குரேஷி வெளியில் சென்றுவிட்டு இரவு 10.30 மணியளவில் மீண்டும் வீட்டுக்கு திரும்பி வந்துள்ளார்.

அப்போது ஆசிஃப் குரேஷியின் வீட்டு நுழைவாயிலை மறைத்தபடி பைக்கை நிறுத்திவிட்டு இரண்டு பேர் பேசிக்கொண்டு இருந்துள்ளனர். இதை பார்த்த ஆசிஃப் குரேஷி அவர்களிடம் பைக்கை நகர்த்த சொன்னதாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால் அவர்களுக்குள் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு அதுவே பின்னர் கைகலப்பாக மாறியுள்ளது.

இதனால் ஆத்திரம் அடைந்த அவர்கள் திடீரென தாங்கள் மறைத்து வைத்திருந்த கத்தியை எடுத்து ஆசிஃப் குரேஷியின் மார்பில் சரமாரியாக குத்தியதில் அவர் படுகாயம் அடைந்தார். உடனடியாக அவரை உறவினர்கள் மீட்டு அருகில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். அங்கு பரிசோதனை செய்த டாக்டர்கள் ஏற்கெனவே ஆசிஃப் குரேஷி இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்துள்ளனர்.

இதுகுறித்த புகாரின்பேரில் டெல்லி போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து ஆசிஃப் குரேஷி வசித்து வந்த அதே பகுதியை சேர்ந்த 19 வயதான உஜ்வால், 18 வயதான கௌதம் ஆகிய இருவரை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

பாதிக்கப்பட்டவரின் மனைவி கூறும்போது, "இந்த கொலை ஒரு திடீர் தாக்குதல் இல்லை. மாறாக முன்கூட்டியே திட்டமிடப்பட்ட சதி. அவர்கள் தங்களது ஸ்கூட்டியை எங்கள் வாசலில் நிறுத்தினார்கள். நாங்கள் அவர்களை கொஞ்சம் பக்கவாட்டில் நிறுத்த சொன்னோம். ஆனால் அவர்கள் எங்களை திட்டத் தொடங்கினர்.

ஆசிஃப் அவர்களை சற்று முன்னால் நிறுத்துமாறு கூறினார். ஆனால் அவர்களில் ஒருவர் திரும்பி வருவதாகக் கூச்சலிட்டார். சிறிது நேரம் கழித்து மேல் மாடியில் இருந்து வந்த ஒருவர் ஆசிஃப்பின் மார்பில் கத்தியால் குத்தினார். அவருக்கு அதிக ரத்தம் வரத்தொடங்கியது. நான் உடனே எனது மைத்துனர் ஜாவேத்தை அழைத்தேன். ஆனால் அதற்குள் ஆசிஃப் போய்விட்டார்." என்று கண்ணீர் மல்க கூறினார் குரேஷியின் மனைவி.

ஆசிஃபின் மாமா சலீம் குரேஷி கூறும்போது, "ஆசிஃப் உள்ளூர் உணவகத்தில் கோழி சப்ளையராக பணிபுரிந்தார். வாகனம் நிறுத்துவது குறித்து அவர்களுக்குள் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. இதில் 2 பேர் சேர்ந்து தாக்கியதில் அவர் ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டார். ஆனால் வழியிலேயே அவர் இறந்துவிட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டது." என்று சலீம் குரேஷி கூறினார்.

அதேசமயம் ஹுமா அல்லது அவரது சகோதரரும், நடிகருமான சாகிப் சலீம் ஆகியோர் சார்பில் தங்களுடைய உறவினரான ஆசிஃப் குரேஷியின் மரணம் குறித்து ஊடகங்களுக்கு எந்தவித அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையும் வெளியிடப்படவில்லை.

ஹுமா ''கேங்ஸ் ஆஃப் வாசிபூர்'', ''மகாராணி'' மற்றும் லீலா ஆகிய படங்களில் நடித்து பிரபலமானவர். தமிழில் பா. ரஞ்சித் இயக்கி ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் வெளியான 'காலா' படத்தில் நடித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

