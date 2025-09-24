மருதமலையில் யோகி பாபு சாமி தரிசனம்; ரசிகர்களின் செல்ஃபி மழையால் திணறிய காமெடி கிங்!
தான் புதிதாக தயாரிக்கும் திரைப்படத்தின் கதையை முருகனின் பாதத்தில் வைத்து நடிகர் யோகிபாபு சிறப்பு வழிபாடு நடத்தினார்.
Published : September 24, 2025 at 12:39 PM IST|
Updated : September 24, 2025 at 12:47 PM IST
கோவை: மருதமலை சுப்பிரமணியசாமி திருக்கோயிலில் பிரபல காமெடி நடிகர் யோகி பாபு சாமி தரிசனம் செய்தார்.
பிரபல திரைப்பட காமெடி நடிகர் யோகி பாபு பல்வேறு படங்களில் நடித்து வருகிறார். காமெடியில் தனக்கென தனி அடையாளத்துடன் நடித்துவரும் அவர் ரஜினிகாந்த், அஜித்குமார், விஜய் என முன்னணி நடிகர்களுடன் நடித்துள்ளார். தற்போது கேரள மாநிலம் பாலக்காடு அருகே உள்ள வாளையாறு பகுதியில் ஜெயிலர் 2 படப்பிடிப்பு நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நடிகர் ரஜினிகாந்த், யோகிபாபு ஆகியோர் நடிக்கும் காட்சிகள் அங்குள்ள சிமெண்ட் தயாரிப்பு நிறுவன வளாகத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. அதில் நடித்து வரும் யோகி பாபு மருதமலையில் சாமி தரிசனம் செய்வதற்காக நேற்றிரவு கோயிலுக்கு வந்தார்.
தொடர்ந்து முருகனை தரிசித்த அவர், மனம் உருகி வேண்டிக்கொண்டார். அப்போது தான் சொந்தமாக தயாரிக்க இருக்கும் படத்தின் கதையை முருகன் பாதத்தில் வைத்து பூஜை செய்து, அதனை திரும்பப்பெற்றுக் கொண்டார். மருதமலை கோவிலுக்கு வந்த யோகி பாபுவிற்கு கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் மலர் மாலை அணிவித்து, விபூதி பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது.
தீவிர கடவுள் பக்தரான யோகி பாபு பல்வேறு கோயில்களுக்கு செல்வதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளார். அந்த வகையில் செவ்வாய்கிழமை முருகனுக்கு உகந்த நாள் என்பதால், தான் சொந்தமாக தயாரிக்கும் படத்தின் கதையை வைத்து சிறப்பு வழிபாடு மேற்கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. யோகி பாபு சாமி தரிசனம் செய்ய வந்ததை பார்த்த பக்தர்கள் முண்டி அடித்துக் கொண்டு அவரிடம் செல்ஃபி மற்றும் புகைப்படம் எடுத்து கொண்டனர்.
முருகனின் ஏழாவது படை வீடு என அழைக்கப்படும், மருதமலை சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலுக்கு தமிழகம் மட்டுமின்றி, வெளிமாநிலங்கள், வெளிநாடுகளைச் சேர்ந்த ஏராளமான மக்கள் தினந்தோறும் வருகை புரிந்து வருகிறார்கள். மேலும் அரசியல் பிரமுகர்கள், திரை பிரபலங்களும் கோயிலுக்கு வருகை புரிந்து முருகப்பெருமானின் அருள் பெற்று செல்கின்றனர். அந்த வகையில், மாதத்திற்கு ஒருமுறையேனும் மருதமலை கோயிலுக்கு வந்து முருக பெருமானை தரிசனம் செய்வதை யோகி பாபு வழக்கமாக கொண்டுள்ளார். மேலும், கோவை, பொள்ளாச்சி பகுதிகளில் அவர் நடிக்கும் படத்தின் படப்பிடிப்பு இருந்தால், அடிக்கடி மருதமலையில் அவரை பார்க்கலாம் என்கிறார்கள்.