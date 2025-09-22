ETV Bharat / entertainment

புதிய படங்களுக்கு யூடியூபர்கள் மூலம் எதிர்மறை விமர்சனம் - நடிகர் வடிவேலு ஆதங்கம்

படம் வெளியான முதல் நாளே அதுகுறித்து ஊடகங்கள் விமர்சனம் செய்வதை நடிகர் சங்கம் முறைப்படுத்த வேண்டும் என்று நடிகர் வடிவேலு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

நடிகர் சங்க உறுப்பினர்கள்
நடிகர் சங்க உறுப்பினர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: யூடியூப் வைத்துகொண்டு திரைக் கலைஞர்களை தவறாக பேசி வருபவர்கள் மீது நடிகர் சங்கம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என நடிகர் வடிவேலு வலியுறுத்தியுள்ளார்.

தென்னிந்திய நடிகர் சங்கத்தின் 69 வது பொதுக்குழு கூட்டம் சென்னை காமராஜர் அரங்கில் நடைபெற்றது. இதில் நடிகர் சங்கத்தின் தலைவர் நாசர், பொதுச்செயலாளர் விஷால், பொருளாளர் கார்த்தி உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

இந்த பொதுக்குழு கூட்டத்தில, நடிகர் சங்கம் மற்றும் சங்க உறுப்பினர்கள் குறித்து தவறாகவும், பொய்யாகவும், அவதூறான தகவல்களை சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவிடும் நபர்கள் மீது கடுமையான ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் உள்ளிட்ட 16 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. தொடர்ந்து, பழம்பெரும் நடிகை எம்.என்.ராஜமுக்கு நடிகர் சங்கம் சார்பில் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது.

கூட்டத்தில் நடிகர் சங்க தலைவர் நாசர் பேசும்போது, "தேசிய விருது பெற்ற நடிகை ஊர்வசி, ஜிவி பிரகாஷ், எம்எஸ் பாஸ்கர் மூவரையும் கௌரவித்ததில் பெரும் மகிழ்ச்சி. நடிகர் சங்க கட்டிடத்தில் உள்ள அரங்கிற்கு சங்கரதாஸ் சுவாமிகள் கலையரங்கம் என்று பெயர் உள்ளது. இதில் உள்ள மற்றொரு அரங்கிற்கு நடிகர் விஜயகாந்த் பெயர் வைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். நடிகர் சங்க கட்டிடம் திறப்பு விழா தேதி மிக விரைவில் அறிவிக்கப்படும்.

மறைந்த சரோஜா தேவி படத்திற்கு மரியாதை செலுத்திய நடிகர்கள்
மறைந்த நடிகை சரோஜா தேவி படத்திற்கு மரியாதை செலுத்திய நடிகர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

நடிகர்கள்‌ குறித்து சமூக வலைத்தளங்களில் அவதூறாக பேசுவோர் மீது ஏற்கெனவே நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. நாங்கள் எந்த சோதனைக்கும் கலங்கவில்லை. சங்கத்திற்கு ஏதேனும் பிரச்சனை வந்தால் குரல் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கவசமாக கருணாஸ் இருந்துள்ளார்” என்றார்.

பொதுச் செயலாளர் விஷால் பேசுகையில், "ஆக்ரோஷமாக பேசக்கூடிய காலகட்டம் முடிந்துவிட்டது. இனிமேல் கோபம், ஆக்ரோஷத்திற்கு இடமில்லை. தமிழகத்துக்கு அடையாளமாக, அனைவரும் திரும்பி பார்க்கும் வகையில் நடிகர் சங்க கட்டிடம் இருக்கும். இந்த கட்டிடத்தில் தான் என்னுடைய திருமணம் நடைபெறும். எங்கள் மீது வழங்கு தொடருங்கள். ஆனால், நடிகர் சங்கம் மீது வழங்கு தொடராதீர்கள். இந்த கட்டிடம் கோவில் மாதிரி. இதுதான். என்னுடைய கடைசி bachelor பொதுக்குழு. என்னுடைய திருமணத்திற்கு அனைவரும் வர வேண்டும்" என்று அழைப்பு விடுத்தார்.

நடிகர் சங்க பொருளாளர் கார்த்தி பேசுகையில், "நடிகர் சங்க கட்டிட வருமானத்தை வைத்து, அதற்காக வாங்கப்பட்ட கடன்கள் அடைக்கப்படும். கடன் அடைக்க 10 ஆண்டுகள் வரை வங்கிகள் கால அவகாசம் வழங்கியுள்ளன. சங்கத்திற்கு இப்போதே வருமானம் வரத்தொடங்கியுள்ளது. கலைநிகழ்ச்சிகள் நடத்தும் திட்டமும் உள்ளது" என்று தெரிவித்தார்.

10 பேர் சினிமாவை சீரழிக்க முயற்சிக்கிறார்கள்

கூட்டத்தில் நடிகர் வடிவேலு பேசும்போது, "யூடியூப் (YouTube) போன்ற சமூக ஊடகங்களில் கலைஞர்களை தவறாக பேசி, சிறிய விஷயத்தை ஊதி பெரிதாக்குகின்றனர். நடிகர்கள் குறித்து பரவும் பொய்யான செய்திகளுக்கு எதிராக நடிகர் சங்கம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

பணம் கொடுத்து படத்திற்கு நெகட்டிவ் விமர்சனங்களை வெளியிட வைக்கிறார்கள். இதுபோன்று அவதூறு பரப்புவோரை நடிகர் சங்கத்தில் யாரும் கண்டிப்பதில்லை. இவ்வாறு பேசுபவர்கள் மீது போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அவதூறு பரப்புவோரை தூங்கவிடாமல் நடிகர்கள் ஒன்று சேர்ந்து நெருக்கடி கொடுக்க வேண்டும்.

தங்கள் படம் நன்றாக ஒட வேண்டும் என்பதற்காக, போட்டி நடிகர்களின் படங்களுக்கு சிலர் யூடியூபர்கள் மூலம் நெகடிவ் விமர்சனங்கள் கொடுக்க வைக்கின்றனர். படம் ரிலீசான முதல் நாளே ஊடகங்கள் அதுகுறித்து விமர்சனம் செய்வதை நடிகர் சங்கம் முறைப்படுத்த வேண்டும். பத்து பேர் சேர்ந்து சினிமாவை அழிக்கப் பார்க்கிறார்கள். அவர்களுக்கு நடிகர் சங்கத்தின் சார்பில் ஆப்பு வைக்க வேண்டும்," என்று வலியுறுத்தினார்.

"நடிகர் ரோபோ சங்கர் மறைவிற்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என்றும் அவர் கூறினார்.

