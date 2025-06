ETV Bharat / entertainment

மீண்டும் வைரலாகும் நடிகர் ஸ்ரீயின் பதிவு... எழுத்தாளராக புது அப்டேட் கொடுத்த ஸ்ரீ! - ACTOR SRI

Published : June 19, 2025 at 11:49 AM IST

By ETV Bharat Entertainment Team

அதற்கு பட தயாரிப்பாளரான எஸ்.ஆர்.பிரபு பதில் தெரிவித்திருந்தார். அவரது தொடர்ச்சியான இத்தகைய பதிவுகளும், அவரது செயல்பாடுகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

இதையும் படிங்க: ”மற்றவர்களின் கருத்திற்கு நான் மதிப்பு கொடுப்பதில்லை”... மனம் திறந்த அஜித்!

சிலர் அவர் மனநல பிரச்சனைகளால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார்கள். அவர் எங்கே இருக்கிறார் என்றும் யாருக்கும் தெரியாமல் இருந்த நிலையில் இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் அவரை கண்டுபிடித்தார். மேலும் நடிகர் ஸ்ரீ அவரது குடும்பத்துடன் இருப்பதாகவும் உயர்தர மருத்துவ கண்காணிப்பின் கீழ் சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் அறிக்கை ஒன்றையும் வெளியிட்டு இருந்தார்.

இந்நிலையில் நடிகர் ஸ்ரீ தனது முதல் நாவலை எழுதி வெளியிட்டுள்ளார். இதனை தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அவர் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “இன்று ஜூன் 18, 2025 புதன்கிழமை என்னுடைய முதல் ஆங்கில நாவலான May Eye Come In? ஐ உலகிற்கு பகிர்வதில் மிகவும் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அமேசான் கிண்டில் உங்கள் பிரதிகளை இப்போதே பெறுங்கள்” என தெரிவித்துள்ளார்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் படிக்க, எங்களை கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்