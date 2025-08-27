மதுரை: அரசியலைத் தாண்டி எல்லோரும் அனைவரையும் மதிக்க வேண்டும் என்று விஜய் குறித்த கேள்விக்கு நடிகர் சூரி பதிலளித்துள்ளார்.
தனது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் நடிகர் சூரி இன்று (ஆகஸ்ட் 27) சாமி தரிசனம் செய்தார். பிறகு வெளியே வந்த சூரியை சூழ்ந்து கொண்டு அவரது ரசிகர்கள் செல்ஃபி எடுத்துக் கொண்டனர். பிறந்தநாள் வாழ்த்தையும் அவருக்கு தெரிவித்தனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய சூரி, ''அனைவருக்கும் விநாயகர் சதுர்த்தி நல்வாழ்த்துகள். இன்று எனக்கும், என் தம்பிக்கும் பிறந்தநாள். என் பெயர் ராமன், அவர் பெயர் லட்சுமணன். நாங்கள் இரட்டை பிறவிகள். ஆனால், என் பெயர் சூரியாக மாறிவிட்டது.
'அம்மன் உணவகம்' வளர்ச்சி அடைந்திருக்கிறது என்று சொன்னால், அதற்கு காரணம் சூரிதான் என்று எல்லோரும் சொல்வார்கள். அது கிடையாது. அம்மன் உணவகம் வளர்ச்சிக்கு எனது தம்பிகள், அண்ணன்கள் தான் முழு காரணம்'' என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், ''மாமன் படத்திற்குப் பிறகு என்னுடைய அடுத்த படம் 'மண்டாடி'. தற்போது படப்பிடிப்பு நடைபெற்று வருகிறது. வீர விளையாட்டு ஜல்லிக்கட்டு எப்படியோ? அதே போல கடலில் போட் ரேசிங் செய்யும் கடல் வீர விளையாட்டான 'மண்டாடி'. படம் வரும் போது நிறைய விஷயம் தெரிய வரும்.'' என்றார்.
தமிழில் நகைச்சுவை நடிகர்கள் குறைந்து வருகிறார்களே என்ற கேள்விக்கு, '' தமிழ் திரைப்படங்களில் நகைச்சுவை காட்சிகள் நன்றாக உள்ளன. அடுத்தடுத்து எல்லோரும் வர வேண்டும், அனைவருக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டும். எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததால், இன்று நன்றாக இருக்கிறேன். அதே போல அனைவருக்கும் வாய்ப்பு கொடுங்கள்'' என்றார்.
நடிகர் விஜய் தவெக மாநாட்டில் தமிழ்நாடு முதல்வரை விமர்சனம் (ஸ்டாலின் அங்கிள்) செய்தது குறித்த கேள்விக்கு, ''இதற்கு பதில் சொல்ல விரும்பவில்லை. எதுவாக இருந்தாலும் எல்லோருக்கும், எல்லோரும் வேண்டும். அரசியலைத் தாண்டி எல்லோரும் அனைவரையும் மதிக்க வேண்டும். தற்போது திரையில் இருந்து விஜய் ஒதுங்கி அரசியலுக்கு போயிருக்கிறார். அனைவருக்கும் விஜய்யை பிடிக்கும், எனக்கும் அவரைப் பிடிக்கும். அவருக்கும் என்னை பிடிக்கும். அரசியலுக்கு செல்வது என்பது அவருடைய விருப்பம்'' என்றும் தெரிவித்தார்.