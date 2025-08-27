ETV Bharat / entertainment

விஜய்யின் 'ஸ்டாலின் அங்கிள்' விமர்சனம்; நடிகர் சூரியின் பக்குவமான 'பதிலடி'! - ACTOR SOORI ABOUT VIJAY

விஜய் அரசியலுக்கு செல்வது என்பது அவருடைய தனிப்பட்ட விருப்பம் என்றும், இருவருக்குமான நட்பு எப்போதும் போல் தொடரும் எனவும் நடிகர் சூரி குறிப்பிட்டுள்ளார்.

செய்தியாளர் சந்திப்பின் போது நடிகர் சூரி
செய்தியாளர் சந்திப்பின் போது நடிகர் சூரி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 27, 2025 at 6:00 PM IST

1 Min Read

மதுரை: அரசியலைத் தாண்டி எல்லோரும் அனைவரையும் மதிக்க வேண்டும் என்று விஜய் குறித்த கேள்விக்கு நடிகர் சூரி பதிலளித்துள்ளார்.

தனது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் நடிகர் சூரி இன்று (ஆகஸ்ட் 27) சாமி தரிசனம் செய்தார். பிறகு வெளியே வந்த சூரியை சூழ்ந்து கொண்டு அவரது ரசிகர்கள் செல்ஃபி எடுத்துக் கொண்டனர். பிறந்தநாள் வாழ்த்தையும் அவருக்கு தெரிவித்தனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய சூரி, ''அனைவருக்கும் விநாயகர் சதுர்த்தி நல்வாழ்த்துகள். இன்று எனக்கும், என் தம்பிக்கும் பிறந்தநாள். என் பெயர் ராமன், அவர் பெயர் லட்சுமணன். நாங்கள் இரட்டை பிறவிகள். ஆனால், என் பெயர் சூரியாக மாறிவிட்டது.

'அம்மன் உணவகம்' வளர்ச்சி அடைந்திருக்கிறது என்று சொன்னால், அதற்கு காரணம் சூரிதான் என்று எல்லோரும் சொல்வார்கள். அது கிடையாது. அம்மன் உணவகம் வளர்ச்சிக்கு எனது தம்பிகள், அண்ணன்கள் தான் முழு காரணம்'' என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், ''மாமன் படத்திற்குப் பிறகு என்னுடைய அடுத்த படம் 'மண்டாடி'. தற்போது படப்பிடிப்பு நடைபெற்று வருகிறது. வீர விளையாட்டு ஜல்லிக்கட்டு எப்படியோ? அதே போல கடலில் போட் ரேசிங் செய்யும் கடல் வீர விளையாட்டான 'மண்டாடி'. படம் வரும் போது நிறைய விஷயம் தெரிய வரும்.'' என்றார்.

இதையும் படிங்க: சிவகார்த்திகேயனுடன் மோதும் KPY பாலா! புதிய பட அறிமுக விழாவில் அனல் பறந்த விவாதம்!

தமிழில் நகைச்சுவை நடிகர்கள் குறைந்து வருகிறார்களே என்ற கேள்விக்கு, '' தமிழ் திரைப்படங்களில் நகைச்சுவை காட்சிகள் நன்றாக உள்ளன. அடுத்தடுத்து எல்லோரும் வர வேண்டும், அனைவருக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டும். எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததால், இன்று நன்றாக இருக்கிறேன். அதே போல அனைவருக்கும் வாய்ப்பு கொடுங்கள்'' என்றார்.

நடிகர் விஜய் தவெக மாநாட்டில் தமிழ்நாடு முதல்வரை விமர்சனம் (ஸ்டாலின் அங்கிள்) செய்தது குறித்த கேள்விக்கு, ''இதற்கு பதில் சொல்ல விரும்பவில்லை. எதுவாக இருந்தாலும் எல்லோருக்கும், எல்லோரும் வேண்டும். அரசியலைத் தாண்டி எல்லோரும் அனைவரையும் மதிக்க வேண்டும். தற்போது திரையில் இருந்து விஜய் ஒதுங்கி அரசியலுக்கு போயிருக்கிறார். அனைவருக்கும் விஜய்யை பிடிக்கும், எனக்கும் அவரைப் பிடிக்கும். அவருக்கும் என்னை பிடிக்கும். அரசியலுக்கு செல்வது என்பது அவருடைய விருப்பம்'' என்றும் தெரிவித்தார்.

மதுரை: அரசியலைத் தாண்டி எல்லோரும் அனைவரையும் மதிக்க வேண்டும் என்று விஜய் குறித்த கேள்விக்கு நடிகர் சூரி பதிலளித்துள்ளார்.

தனது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் நடிகர் சூரி இன்று (ஆகஸ்ட் 27) சாமி தரிசனம் செய்தார். பிறகு வெளியே வந்த சூரியை சூழ்ந்து கொண்டு அவரது ரசிகர்கள் செல்ஃபி எடுத்துக் கொண்டனர். பிறந்தநாள் வாழ்த்தையும் அவருக்கு தெரிவித்தனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய சூரி, ''அனைவருக்கும் விநாயகர் சதுர்த்தி நல்வாழ்த்துகள். இன்று எனக்கும், என் தம்பிக்கும் பிறந்தநாள். என் பெயர் ராமன், அவர் பெயர் லட்சுமணன். நாங்கள் இரட்டை பிறவிகள். ஆனால், என் பெயர் சூரியாக மாறிவிட்டது.

'அம்மன் உணவகம்' வளர்ச்சி அடைந்திருக்கிறது என்று சொன்னால், அதற்கு காரணம் சூரிதான் என்று எல்லோரும் சொல்வார்கள். அது கிடையாது. அம்மன் உணவகம் வளர்ச்சிக்கு எனது தம்பிகள், அண்ணன்கள் தான் முழு காரணம்'' என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், ''மாமன் படத்திற்குப் பிறகு என்னுடைய அடுத்த படம் 'மண்டாடி'. தற்போது படப்பிடிப்பு நடைபெற்று வருகிறது. வீர விளையாட்டு ஜல்லிக்கட்டு எப்படியோ? அதே போல கடலில் போட் ரேசிங் செய்யும் கடல் வீர விளையாட்டான 'மண்டாடி'. படம் வரும் போது நிறைய விஷயம் தெரிய வரும்.'' என்றார்.

இதையும் படிங்க: சிவகார்த்திகேயனுடன் மோதும் KPY பாலா! புதிய பட அறிமுக விழாவில் அனல் பறந்த விவாதம்!

தமிழில் நகைச்சுவை நடிகர்கள் குறைந்து வருகிறார்களே என்ற கேள்விக்கு, '' தமிழ் திரைப்படங்களில் நகைச்சுவை காட்சிகள் நன்றாக உள்ளன. அடுத்தடுத்து எல்லோரும் வர வேண்டும், அனைவருக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டும். எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததால், இன்று நன்றாக இருக்கிறேன். அதே போல அனைவருக்கும் வாய்ப்பு கொடுங்கள்'' என்றார்.

நடிகர் விஜய் தவெக மாநாட்டில் தமிழ்நாடு முதல்வரை விமர்சனம் (ஸ்டாலின் அங்கிள்) செய்தது குறித்த கேள்விக்கு, ''இதற்கு பதில் சொல்ல விரும்பவில்லை. எதுவாக இருந்தாலும் எல்லோருக்கும், எல்லோரும் வேண்டும். அரசியலைத் தாண்டி எல்லோரும் அனைவரையும் மதிக்க வேண்டும். தற்போது திரையில் இருந்து விஜய் ஒதுங்கி அரசியலுக்கு போயிருக்கிறார். அனைவருக்கும் விஜய்யை பிடிக்கும், எனக்கும் அவரைப் பிடிக்கும். அவருக்கும் என்னை பிடிக்கும். அரசியலுக்கு செல்வது என்பது அவருடைய விருப்பம்'' என்றும் தெரிவித்தார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

TVK VIJAYSTALIN UNCLEவிஜய்நடிகர் சூரிACTOR SOORI ABOUT VIJAY

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

'ஸ்பாட்லைட்': பெண்ணாக மாறி மீண்டும் ஆண்... ஒப்பனைக்காக பல மணி நேரம்... யார் இந்த கணியான் கூத்து கலைஞர்கள்?

'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.