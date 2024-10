ETV Bharat / entertainment

அப்பா வொர்க் பிரஷர் தாங்காமல் உயிரிழந்தார்... மனம் திறந்த சிவகார்த்திகேயன்!

By ETV Bharat Entertainment Team

இந்த கதையை கேட்ட பிறகு எனது தந்தைக்கும், மேஜர் முகுந்திற்கும் நிறைய ஒற்றுமையை பார்த்தேன். மேலும் இந்த கதை மிகவும் ஊக்கமளிப்பதாக இருக்கும். ராணுவ உடையை அணிந்து கொண்டு முதல் காட்சியில் நடித்து முடித்த போது எனக்கு மிகவும் கெத்தாக இருந்தது. டீசரில் இடம்பெற்றுள்ள who are we என்ற வசனத்துடன் வரும் காட்சி நடித்து முடித்த உடன் அங்கு இருந்த ராணுவ விரர்கள் பாராட்டினர்.

இந்த படத்திற்காக விருப்பத்துடன் உடற்பயிற்சி செய்தேன். மேஜர் முகுந்தின் மனைவி மற்றும் குழந்தையை பார்க்கும் போது எனது அம்மா மற்றும் அக்காவை பார்ப்பது போல் இருந்தது. ஏனென்றால் என் அப்பா போலீஸ் வேலையில் இருக்கும் போது வேலை பளு தாங்காமல் இறந்தார். என் அப்பாவிற்கு அப்போது 50 வயது, அதேபோல் மேஜர் முகுந்த் உயிரிழக்கும் போது அவருக்கு 30 வயது இருக்கும். எந்த கஷ்டத்தையும் சமாளித்து விடலாம், ஆனால் ஒருவர் உயிருடன் இல்லாத கஷ்டத்தை சமாளிக்க முடியாது” என கூறியுள்ளார்.

