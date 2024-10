ETV Bharat / entertainment

ரஜினி, கமல் நட்பு... தல அஜித் சொன்ன வார்த்தைகள், தளபதியின் பரிசு... தூள் கிளப்பிய சிவகார்த்திகேயன்!

அஜித் சொன்ன வார்த்தைகள்: தீபாவளிக்கு வெளியான பிரின்ஸ் பெரிய அளவில் வரவேற்பைப் பெறவில்லை. அதில் என்ன தவறு என யோசித்து பிறகு சரி செய்தேன். அதனால் எனது கரியர் ஓவர் என பல பேர் கூறினர். அந்த இரவு ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு சென்ற போது, என்னை நடிகர் அஜித் வரவேற்றார். அப்போது என்னை, “வெல்கம் டூ பிக் லீக்” (Welcome to the big league) என்றார். பின்னர் அஜித், “உங்களது தோல்வியின் போது பலர் மகிழ்ச்சியடைந்தால், நீங்கள் வளர்ந்து வருகிறீர்கள் என்று அர்த்தம், அதனால் Welcome to the big league” என்றார்.

விஜய் கொடுத்த பரிசு: இதனைத்தொடர்ந்து சிவகார்த்திகேயனிடம் நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர், "தளபதி உங்களுக்கு கொடுத்த துப்பாக்கி மற்றும் வாட்ச் பரிசு, இரண்டில் எது ஸ்பெஷல்?" என கேட்க, சிவகார்த்திகேயன், “தளபதி கொடுத்த அன்பு, ரொம்ப ஸ்பெஷல்” என்றார். நிகழ்ச்சியில் சிவகார்த்திகேயன் பேசிய போது ரசிகர்கள் ஆர்ப்பரித்தனர்.

