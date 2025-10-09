ETV Bharat / entertainment

விஜய்க்கு என்ன பயம்? நண்பர் சஞ்சீவ் அதிரடி கேள்வி!

கரூர் சம்பவம் குறித்து விசாரணை நடந்து கொண்டு இருக்கிறது, நான் விபத்து நடந்த இடத்தில் இல்லாததால், அதை பற்றி பேசுவதற்கில்லை என்று நடிகரும், விஜயின் நண்பருமான சஞ்சீவ் கூறியுள்ளார்.

வேடுவன் வெப் சீரியஸ் செய்தியாளர் சந்திப்பு
வேடுவன் வெப் சீரியஸ் செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 9, 2025 at 1:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: ‎விஜய் சரியான நேரம் வரும்போது செய்தியாளர்களை சந்திப்பார் என்று அவரது நண்பரும், நடிகருமான சஞ்சீவ் கூறியுள்ளார்.

பவண் இயக்கத்தில் கண்ணா ரவி, சஞ்சீவ், ஸ்ரவ்னீதா ஸ்ரீகாந்த், ஐஸ்வர்யா ரகுபதி, வினுஷா தேவி, ஜீவா ரவி, லாவண்யா, ரேகா நாயர் உள்ளிட்ட பலரது நடிப்பில் உருவாகியுள்ள வெப் சீரிஸ் ’வேடுவன்’. போலீஸ் என்கவுண்டர் த்ரில்லர் டிராமாவாக உருவாகியுள்ள இந்த வெப் சீரியஸ் நாளை (அக்டோபர் 10ஆம் தேதி) ஜீ5 ஓடிடியில் வெளியாகிறது. இதுதொடர்பான செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு சென்னையில் நடைபெற்றது.

இயக்குநர் பவண் பேசுகையில், "ஒரு இயக்குநரின் நடிகர் என்றால் அது கண்ணா ரவி தான். இந்த சீரியஸ் எடுப்பதற்கு முன்பு பலரை கண்ணா ரவி கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க வைக்க முயற்சி செய்தோம். ஆனால் இறுதியில் தான் கண்ணா ரவியை நடிக்க வைத்தோம். சஞ்சீவிடம் எப்போதுமே ஒரு யதார்த்தம் இருக்கும்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் நடிகர் கண்ணா ரவி பேசுகையில், "ஃபிங்கர் டிப் சீரியஸில் நான் இயக்குநர் பவணுடன் இணைந்து நடித்திருந்தேன். அதன் பிறகு வேடுவன் சீரிஸிக்கு கதை கேட்கும்போது அவரை பார்த்தேன். இந்த சீரியஸின் ஒளிப்பதிவாளரை விட்டால் ஐம்பது நாள்களில் அவதாரையே எடுத்து விடுவார். பழகுவதற்கு எளிமையானவர் சஞ்சீவ். இந்த படக்குழுவை பார்க்கும்போது ரஜினி பட பாடலான ’சக்தி எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்தாலே பாடல்’ போல அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து படைப்பை கொடுத்துள்ளனர்” என்றார்.

நடிகர் ‎சஞ்சீவ் பேசுகையில், "ஒரு அருமையான நடிகராக கண்ணா ரவி தென்னிந்திய சினிமாவிற்கு கிடைத்துள்ளதார். இந்த சீரியஸில் நான் அழகாக இருப்பதாக என் குழந்தைகள் கூறினார்கள். இந்த சீரியஸை மிகவும் கடின உழைப்போடு உருவாக்கியுள்ளோம் அனைவரும் நிச்சயம் பாருங்கள்” என்று கூறினார்.

பின்னர் நடந்த செய்தியாளர் சந்திப்பில் ’வேடுவன்’ வெப் சீரியஸ் குழுவினர் பத்திரிகையாளர்களின் பல்வேறு கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தனர்.

அப்போது, '‎மேடையில் பேசும்போது உங்களுக்கு உடல்நிலை சரியில்லை' என்று கூறியிருந்தீர்களே என்று செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பி இருந்தனர். அத்துடன் உங்களுக்கு, 'உடல் மட்டும் சரியில்லையா, மனமும் சரியில்லையா? ஏனென்றால் உங்கள் நண்பர் விஜய் பங்கேற்ற பிரச்சாரத்தில் 41 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். அந்த சோகத்தில் இருக்கிறீர்களா என கேள்வி எழுப்பினர்.

இதற்கு பதிலளித்த சஞ்சீவ், "என் மனதும் வருத்தமாக உள்ளது. அதற்கு காரணம் அந்த பிரச்சார நெரிசலில் இறந்த 41 பேருக்காக தான். அதுகுறித்த விசாரணை நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. விரைவில் உண்மை வெளிவரும் என்று நம்புகிறேன். நான் விபத்து நடந்த இடத்தில் இல்லாததால், அதை பற்றி பேசுவதற்கில்லை" என்று சஞ்சீவ் பதிலளித்தார்.

இதையும் படிங்க: 'விஜய்க்கு ஒரு சகோதரனாக சொல்கிறேன்... அரசியலில் நின்னு நிதானமாக செயல்படுங்கள்' - கன்னட சூப்பர் ஸ்டார் சிவராஜ் குமார்!

விஜய் செய்தியாளர்களை சந்திப்பாரா? என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த சஞ்சீவ், “விஜய்க்கு என்ன பயம்? சரியான நேரம் வரும்போது அவர் செய்தியாளர்களை சந்திப்பார்” என்று கூறினார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

நடிகர் சஞ்சீவ்வேடுவன் வெப் சீரியஸ்VIJAY KARUR INCIDENTTVK VIJAYACTOR SANJEEV ABOUT VIJAY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.