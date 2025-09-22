ரஜினி நடித்த 233 கதாபாத்திரங்களை கொலுவாக வைத்து அசத்திய ரசிகர் - ஆர்வத்துடன் பார்த்து செல்லும் பொதுமக்கள்!
ரஜினி கோயில் அமைத்திருக்கும் அறைக்குள் கொலு வைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், ரஜியின் பிரத்யேக களிமண் சிலை ஒன்றும் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதை பொதுமக்கள் ஆர்வமுடன் பார்த்து செல்கிறார்கள்.
Published : September 22, 2025 at 5:07 PM IST
- By இரா.சிவக்குமார்
மதுரை: நவராத்திரியை முன்னிட்டு ரஜினி நடித்த திரைப்படங்களிலிருந்து 233 கதாபாத்திரங்களை தெர்மாகோலில் செய்து கொலுவாக வைத்து அசத்தியுள்ளார் மதுரையை சேர்ந்த ரஜினியின் தீவிர ரசிகர் கார்த்திக்.
மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலத்தைச் சேர்ந்தவர் கார்த்திக். இவர் நடிகர் ரஜினியின் தீவிர ரசிகர். இவரை ரஜினி வெறியர் என்று கூட சொல்லலாம். கார்த்திக் தனது வீட்டிற்குள்ளேயே ‘ஸ்ரீ ரஜினி திருக்கோயில்’ என்ற பெயரில் கோயில் கட்டி வழிபாடு செய்து வருகிறார். இந்த கோயிலில் கடந்த ஆண்டே நவராத்திரியை முன்னிட்டு ரஜினியின் திரைப்பட கதாபாத்திரங்களை வைத்து கொலு அமைத்து அசத்தினார்.
அதே போல், இந்த ஆண்டும் நவராத்திரியை முன்னிட்டு இரண்டாவது முறையாக ரஜினி நடித்த திரைப்படங்களின் கதாபாத்திரங்களை தெர்மாகோல் மூலம் வடிவமைத்து கொலு வைத்திருக்கிறார். மேலும், கோயிலின் சுவர் முழுவதும் சுமார் 5,500 ரஜினியின் புகைப்படங்கள் ஒட்டப்பட்டுள்ளன. ரஜினிகாந்த் திரையுலகில் நுழைந்து 50 ஆண்டுகள் ஆனதை குறிக்கும் வகையில் இதனை கடந்த ஆகஸ்ட் 12-ம் தேதி வைத்தார். இது ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றது.
இந்த நிலையில், இந்த ஆண்டு நவராத்திரியை முன்னிட்டு, ரஜினிகாந்த் நடித்த 233 கதாபாத்திரங்களை தெர்மாகோலில் பொம்மைகளாக வடிவமைத்து ரஜினி கோயிலில் கொலுவாக வைத்துள்ளார். இது அந்த பகுதி மக்களை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது.
இது குறித்து ரஜினி வெறியரான கார்த்திக் கூறுகையில், “தொடர்ந்து இரண்டாவது ஆண்டாக இந்த கொலுவை நாங்கள் அமைத்துள்ளோம். ரஜினி நடித்த பல்வேறு திரைப்பட கதாபாத்திரங்களைக் கொண்டு தெர்மாகோல் மூலம் ஐந்து படிகளில் கொலு வைத்துள்ளோம். இதில் சிறப்பு என்னவென்றால், நாங்கள் ரஜினிகாந்தை நேரில் சந்தித்த போது அவர் எங்களுக்கு பரிசாக கொடுத்த படையப்பா சிலையை இங்கு காட்சிப்படுத்தி இருக்கிறோம்.
மேலும் ரஜினியை நாங்கள் கடவுளை போன்றே கருதுவதால் அவரை சிவன், கிருஷ்ணர் போன்ற உருவங்களில் வடிவமைத்திருக்கிறோம். மேலும் அந்த படங்களோடு, அவர் திரைப்படங்கள் வாயிலாக சமூகத்திற்கு எடுத்துச் சொன்ன நல்ல கருத்துகளையும் குறிப்பிட்டிருக்கிறோம். இப்படி 233 கொலு பொம்மைகள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன.
நவராத்திரி என்பதால் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு படையல் வைத்து வழிபடுகிறோம். நாங்கள் வைத்திருக்கிற கொலுவை பொதுமக்கள் நிறைய பேர் வந்து கண்டு களிக்கின்றனர்” என்றார்.
தனது அப்பாவின் இந்த கொலு குறித்து கார்த்திக்கின் மகள் அனுஷா கூறுகையில், “ரஜினியின் திருக்கோயில் அமைந்துள்ள அறை முழுவதும் சுமார் 5,500 ரஜினி படங்கள் ஒட்டப்பட்டுள்ளன. ‘ஜானி’ திரைப்பட கதாபாத்திரத்தை பிரத்யேகமாக களிமண்ணால் செய்து கொலுவில் வைத்திருக்கிறோம்” என்றார்.
கார்த்திக்கின் மனைவி ரோகிணி கூறுகையில், “நவராத்திரியை முன்னிட்டு ரஜினி சிலைக்கு ஒவ்வொரு நாளும் பூஜை மற்றும் சிறப்பு வழிபாடுகள் செய்யப்பட்டு, வருகிற அனைவருக்கும் பிரசாதம் வழங்கப்படுகிறது. இது போக இங்கு வருகின்ற ஒவ்வொருவருக்கும் 2026 ஆம் ஆண்டு டைரி பரிசாக வழங்கப்பட்டு வருகிறது” என்றார்.
நவராத்திரி என்றாலே வீடுகளில் கொலு அமைத்து வழிபடுவர். முன்பெல்லாம் வித்தியாசமான தெய்வ உருவங்கள் மற்றும் பொம்மைகளை மட்டும் கொலு அமைக்கப்பட்ட நிலையில், கடந்த சில ஆண்டுகளாக கடல், பனித்தீவு, அவதார் உலகம் என வித்தியாசமான தீம்களில் வீடுகளில் கொலு வைத்து அசத்தி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், அவை அனைத்திலிருந்தும் மாறுபட்ட விதமான ரஜினியின் திரைப்பட கதாபாத்திரங்களை மட்டும் வைத்து அமைக்கப்பட்டிருக்கும் கொலுவானது பலரின் கவனத்தையும் ஈர்த்து வருகிறது.