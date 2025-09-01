ETV Bharat / entertainment

அது ரஜினியின் குரல் அல்ல... 'ஏஐ'! கூலி திரைப்படம் குறித்து இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் பகிர்வு! - RAJINIKANTH VOICE IN COOLIE IS AI

படம் பார்த்து தான் வாழ்க்கையை கற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்றால், அது என்னை பொறுத்தவரை சரியானது இல்லை என்று இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் கூறினார்.

இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ்
இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 1, 2025 at 8:44 PM IST

கோயம்புத்தூர்: கூலி திரைப்படத்தில் நடிகர் ரஜினிகாந்தின் குரல் ஏஐ தொழில்நுட்பம் தான் என்று இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் தெரிவித்தார்.

கோவை, வெள்ளலூர் பகுதியில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் ''The Future is Here'' என்ற தலைப்பில் செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) டெக்னாலஜி தொடர்பான கருத்தரங்கு நடைபெற்று வருகிறது. மூன்று நாட்கள் நடைபெறும் இக்கருத்தரங்கில் பல்வேறு அறிஞர்கள், தொழில் அதிபர்கள் கலந்து கொண்டு உரையாற்றி வருகின்றனர். முதல் நாளான இன்று (செப்.1) நடைபெற்ற கருத்தரங்கில் திரைப்பட இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் கலந்து கொண்டு மாணவர்களின் கேள்விகளுக்கு பதில் அளித்தார்.

அப்போது, எதிர்கால திரை துறையினருக்கு நீங்கள் கூறும் அறிவுரை என்ன? என்ற மாணவர்களின் கேள்விக்கு, ''இணைந்து பணியாற்ற வேண்டும்'' என பதில் அளித்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய லோகேஷ் கனகராஜ், ''படம் பார்த்து தான் வாழ்க்கையை கற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்றால், அது என்னை பொறுத்தவரை சரியானது இல்லை. ஒரு சினிமா நம்மை 'இன்புளுயன்ஸ்' செய்தால் நாம் வளர்ந்த விதமே தவறாகி விடும். அப்பா, அம்மா இருக்கும் போது ஒரு படம் நம்மை எப்படி மாற்றி விடும்? படம் என்பது ஒரு பொழுதுபோக்கு தான், ஒரு படம் நம்மை சிந்திக்க வைக்கலாம், ஆனால் அது மட்டுமே போதாது'' என்றார்.

தொடர்ந்து நிகழ்ச்சிக்கு பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ், ''இந்த வயதிலேயே மாணவர்கள் ஆய்வுகள் பற்றி பேசியது பெரிய விஷயம். சினிமா துறையில் AI dominate இருக்காது, ஆனால் அதன் உதவி இருக்கும். ஏஐ டெக்னாலஜியை பயன்படுத்திக் கொள்வது தான் புத்திசாலித்தனம். புதிய தொழில்நுட்பம் வரும் பொழுது காலப்போக்கில் நாம் பழகிக் கொள்வோம். தொழில்நுட்பத்தை நாம் எந்த அளவிற்கு பயன்படுத்துகிறோம் என்பது நம்முடைய கையில் தான் உள்ளது'' என்றார்.

பின்னர் உங்களது படங்களில் AI எந்த அளவிற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது? என்ற கேள்விக்கு பதில் அளித்த அவர், ''கூலி திரைப்படத்தில் நடிகர் ரஜினிகாந்தின் குரல் ஏஐ தொழில்நுட்பம் தான்'' என்றார்.

பலரும் ஏஐ தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி வருவது குறித்தான கேள்விக்கு, ''நான் அனிருத்தை பயன்படுத்தி வருகிறேன், அதனால் ஏஐ தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்த வேண்டிய தேவை இல்லை'' என கூறினார்.

