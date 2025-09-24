ஜெயிலர்- 2 ரிலீஸ் எப்போது? சஸ்பென்ஸை உடைத்த நடிகர் ரஜினிகாந்த்!
Published : September 24, 2025 at 1:29 PM IST
சென்னை: பாக்ஸ் ஆபிஸில் ரூ.600 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்த 'ஜெயிலர்' திரைப்படத்தின் பாகம் இரண்டு ஜூன் 12ஆம் தேதி வெளியாகும் என நடிகர் ரஜினிகாந்த் செய்தியாளர்களிடம் கூறியுள்ளார்.
தமிழ் திரையுலகின் உச்ச நட்சத்திரமான ரஜினிகாந்த் சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் விநாயகன், சிவராஜ்குமார், மோகன்லால், ரம்யா கிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்த திரைப்படம் 'ஜெயிலர்'. இத்திரைப்படம் உலக அளவில் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் உள்ளிட்ட மொழிகளில் வெளியாகி மாபெரும் வெற்றி பெற்றது. பாக்ஸ் ஆபிஸில் 600 கோடி ரூபாய் மேல் வசூல் செய்து சாதனை படைத்தது. அனிருத் இசையமைப்பில் இப்படத்தில் காவாலா, ஹுகும் ஆகிய பாடல்கள் மெகா ஹிட்டானது.
இந்த படத்தை தொடர்ந்து நடிகர் ரஜினியின் நடிப்பில் டி.ஜே.ஞானவேல் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடித்த ’வேட்டையன்’ திரைப்படம் வெளியானது. அதனை தொடர்ந்து லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் ’கூலி’ திரைப்படம் வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.
இதற்கிடையே மார்ச் மாதம் முதல் ரசிகர்களால் பெரிதும் எதிர்ப்பார்க்கப்பட்ட ஜெயிலர்-2 திரைப்படத்திற்கான படப்பிடிப்பு தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. மேலும் ஜெயிலர் 2 படப்பிடிப்பு குறித்த புகைப்படங்களை நடிகை ரம்யா கிருஷ்ணன், மிருணா ஆகியோர் தங்களது சமூக வலைதளங்களில் பதிவேற்றி வந்தனர்.
இந்நிலையில் இந்தப் படம் 2026 ஆம் ஆண்டு ஜுன் மாதத்தில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டு வந்தது. இந்த நிலையில், நடிகர் ரஜினிகாந்த் சென்னையில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் 'ஜெயிலர்-2' திரைப்படம் வெளியாகும் தேதி குறித்த முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டார்.
கடந்த ஒரு வாரமாக கோயம்புத்தூரில் நடைபெற்ற ஜெயிலர் -2 படப்பிடிப்பை முடித்துவிட்டு ராஜினிகாந்த் இன்று விமானம் மூலம் சென்னை திரும்பினார். சென்னை விமான நிலையத்தில் ரசிகர்கள் அவருக்கு உற்சாக வரவேற்பளித்தனர். தொடர்ந்து அவர் விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது அவரிடம் ஜெயிலர் படப்பிடிப்பின் நிலவரம் குறித்து செய்தியாளர்கள் கேட்டதற்கு, “படப்பிடிப்பு நன்றாக சென்று கொண்டிருக்கிறது” என்றார்.
தொடர்ந்து அவரிடம் நடிகர் மோகன்லால் தாதாசாகிப் பால்கே விருது பெற்றது குறித்து கேட்டதற்கு, “ஆம், அதில் எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி. நான் அவருக்கு வாழ்த்துகள் தெரிவித்தேன்” என்றார்.
தொடர்ந்து அவரிடம் செய்தியாளர்கள் ஜெயிலர்-2 திரைப்படம் எப்போதும் வெளியாகும் என்ற கேள்விக்கு, "ஜுன் 12 ஆம் தேதி ஜெயிலர்- 2 திரைப்படம் வெளியாகும்” என்று ரஜினிகாந்த் கூறினார்.