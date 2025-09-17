ETV Bharat / entertainment

'திடீர்' என்ட்ரி கொடுத்த ராகவா லாரன்ஸ் - மகிழ்ச்சியில் திளைத்த பழங்குடியினர்!

அசைவ விருந்து வழங்கும் விழாவில் கலந்து கொண்ட குழந்தைகள், நடிகர் ராகவா லாரன்ஸுக்கு உணவு ஊட்டி விட்டு மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர்.

குழந்தைகளுக்கு உணவு பரிமாறும் நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 17, 2025 at 11:09 AM IST

1 Min Read
சென்னை: தாய் கண்மணி ஏற்பாடு செய்திருந்த அசைவ விருந்து வழங்கும் விழாவில், நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ் கலந்து கொண்ட சம்பவம் பழங்குடி மக்கள் மத்தியில் குதூகலத்தை ஏற்படுத்தியது.

பிரபல நடன இயக்குநரான ராகவா லாரன்ஸ், முனி, காஞ்சனா போன்ற பல திரைப்படங்களை இயக்கி நடித்துள்ளார். இவர் தொடர்ந்து பல்வேறு சமூகப் பணிகளிலும் ஈடுபட்டு வருகிறார். சமீபத்தில் அவர் தனியார் தொலைக்காட்சி தொகுப்பாளர் பாலாவுடன் இணைந்து பலருக்கு உதவிய காணொளிகள் இணையத்தில் அதிகம் பகிரப்பட்டு பேசுபொருளானது.

இந்நிலையில், சென்னை திருமுல்லைவாயிலில் உள்ள நரிக்குறவர் காலனியில் நடிகர் ராகவா லாரனஸின் தாய் கண்மணி அன்னதானம் ஏற்பாடு செய்திருந்தார். இதற்காக நரிக்குறவர் காலனியில் பந்தல் போடப்பட்டு, தடபுடலான ஏற்பாடுகள் நடந்தன. அதே போல், வாகனத்தின் மூலம் வித விதமான அசைவ உணவுகளும் வந்து இறங்கின.

குழந்தைக்கு உணவு ஊட்டிவிடும் நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ்
இந்த சூழலில், விழாவுக்கு ராகவா லாரன்ஸ் அம்மா கண்மணி வருகைக்காக அனைவரும் காத்திருந்தனர். ஆனால், திடீரென வெள்ளை நிற வேட்டி அணிந்தபடி காரில் இருந்து ராகவா லாரன்ஸ் இறங்கினார். இதனை கண்டு அங்கிருந்த குழந்தைகளும் பெரியவர்களும் மகிழ்ச்சியில் குதூகலித்தனர்.

இதையும் படிங்க: ஏங்க கண்ணு பட்ருச்சு போல... விபத்தில் சிக்கினார் 'கூமாபட்டி' தங்கபாண்டி!

பின்னர், ராகவா லாரன்ஸ் வருகை திருமுல்லைவாயில் முழுவதும் காட்டுத்தீ போல பரவியது. இதனால் மக்கள் கூட்டம் நிரம்பி வழிந்தது. அலைமோதிய கூட்டத்தில் அங்கிருந்த குழந்தைகள், பெண்கள் உள்பட அனைவருடனும் ராகவா லாரன்ஸ் செல்ஃபி எடுத்துக் கொண்டார்.

செல்ஃபி எடுத்துக் கொள்ளும் ராகவா லாரன்ஸ்
அப்போது அவருக்கு பரிசாக ஊசி மணி, பாசி மணியை பழங்குடி மக்கள் போட்டுவிட்டனர். இதனை மகிழ்ச்சியுடன் அணிந்து கொண்ட நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ், அங்கு அமைக்கப்பட்டிருந்த பந்தியில் மக்களுக்கு அசைவ விருந்து பரிமாறினார். கோழி கறிக் குழம்பு, கோழி வறுவல், மீன் குழம்பு, மீன் வறுவல், ரசம், ஐஸ்கிரிம் கேக், பர்ஃபி, பாயாசம் என தடபுடலான உணவை அவர்களுக்கு பரிமாறி அசத்தினார்.

அங்கிருந்த சிறுவர்கள் சிலர் நடிகர் ராகவா லாரன்ஸுக்கு அவர்கள் சாப்பிட்டு கொண்டு இருந்த உணவை ஊட்டி விட்டு மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர். அதை அன்போடு ஏற்றுக் கொண்ட அவர், அவர்களுடன் செல்ஃபி எடுத்து தன் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினார்.

