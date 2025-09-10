ETV Bharat / entertainment

நயன்தாராவின் ஆவண படத்திற்கு புதிய சிக்கல்! உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு!

ஆவண படத்தில் உள்ள சந்திரமுகி திரைப்பட காட்சிகளை நீக்க வேண்டும். ஆவண படத்தின் மூலம் பெற்ற லாபக் கணக்கை நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்க உத்தரவிட வேண்டும் என மனுவில் கோரப்பட்டுள்ளது.

நயன்தாரா - கோப்புப்படம்
நயன்தாரா - கோப்புப்படம் (ANI)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 10, 2025 at 1:45 PM IST

1 Min Read
சென்னை: நடிகை நயன்தாராவின் ஆவணப் படத்தில் இடம் பெற்றுள்ள சந்திரமுகி திரைப்பட காட்சிகளை நீக்கக் கோரிய வழக்கில் டார்க் ஸ்டூடியோ நிறுவனம் பதிலளிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

நடிகை நயன்தாராவின் வாழ்க்கையை, "நயன்தாரா: பியாண்ட் தி பேரி டேல்" (Nayanthara: Beyond The Fairy Tale) என்ற பெயரில் ஆவணப் படத்தை டார்க் ஸ்டூடியோ நிறுவனம் தயாரித்தது. இந்த ஆவணப்படம் கடந்த 2024-ம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் நெட் ஃபிலிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியிடப்பட்டது.

இந்த ஆவணப் படத்தில், தனது வொண்டர்பார் தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் அனுமதி பெறாமல் "நானும் ரவுடி தான்" திரைப்பட காட்சிகளை பயன்படுத்தியுள்ளதாகக் கூறி, 1 கோடி ரூபாய் இழப்பீடு கேட்டு நடிகர் தனுஷ் தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. இந்த வழக்கு மீதான விசாரணை சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நடந்து வருகிறது.

இந்நிலையில், நயன்தாரா ஆவணப்படத்தில் அனுமதி பெறாமல், சந்திரமுகி திரைப்பட காட்சிகளை பயன்படுத்தியுள்ளதாக குற்றம்சாட்டி, அந்த படத்தின் பதிப்புரிமை பெற்றுள்ள ஏபி இண்டர்நேஷனல் நிறுவனத்தின் சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தனியாக வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

அந்த மனுவில், ஆவண படத்தில் சந்திரமுகி திரைப்பட காட்சிகளை நீக்க கோரியும், 5 கோடி ரூபாய் இழப்பீடு கோரியும் நோட்டீஸ் அனுப்பியும், காட்சிகளை நீக்காமல் இன்னும் அவற்றை பயன்படுத்தி வருவதாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.

அதனால், ஆவண படத்தில் சந்திரமுகி பட காட்சிகளை பயன் படுத்த தடை விதிக்க வேண்டும். ஆவண படத்தில் உள்ள காட்சிகளை நீக்க வேண்டும். ஆவண படத்தின் மூலம் பெற்ற லாபக் கணக்கை நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்க உத்தரவிட வேண்டும் என மனுவில் கோரப்பட்டுள்ளது.

இந்த வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி செந்தில் குமார் முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்த போது, இந்த பிரச்சனை தொடர்பாக பேச்சுவார்த்தை நடந்து வருவதாக டார்க் ஸ்டூடியோ நிறுவனம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் மனுதாரர் தரப்பில், பேச்சுவார்த்தை நடந்து வருவதாக இதுவரை எந்த தகவலும் இல்லை எனவும், வழக்கில் இன்னும் பதில் மனு தாக்கல் செய்யப்படவில்லை எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து, வழக்கில் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய ஆவணப்பட நிறுவனமான டார்க் ஸ்டூடியோ நிறுவனத்துக்கு அக்டோபர் 6 ஆம் தேதி வரை அவகாசம் வழங்கிய நீதிபதி செந்தில் குமார், விசாரணையை அன்றைய தினத்துக்கு தள்ளி வைத்தார்.

