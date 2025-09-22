ETV Bharat / entertainment

சென்னையில் ரசிகர்களை சந்தித்த நடிகர் தனுஷ்!

நடிகர் தனுஷ் சென்னையில் ரசிகர்களை சந்தித்தது தொடர்பான வீடியோ காட்சிகள் இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

நடிகர் தனுஷிற்கு மாலை அணிவித்த ரசிகர்கள்
நடிகர் தனுஷிற்கு மாலை அணிவித்த ரசிகர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
September 22, 2025

சென்னை: நடிகர் தனுஷ் ரசிகர் மன்ற நிர்வாகிகளையும், ரசிகர்களையும் சந்தித்து அவர்களுடன் புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டு பிரமாண்டமாக விருந்து அளித்து அவர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தினார்.

தனுஷ் இயக்கி, நடித்திருக்கும் திரைப்படம் ‘இட்லி கடை’. இந்த திரைப்படம் அக்டோபர் 1 ஆம் தேதி ஆயுத பூஜையை முன்னிட்டு உலகம் முழுவதும் வெளியாக உள்ளது. இந்த திரைப்படத்தை டான் பிக்சர்ஸ் உடன் இணைந்து, தனுஷின் வொண்டர்பார் நிறுவனமும் தயாரித்துள்ளது. இசையமைப்பாளர் ஜி.வி. பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ள இப்படத்தில், அருண் விஜய், நித்யா மேனன், சத்யராஜ், பார்த்திபன், தெலுங்கு நடிகையான ஷாலினி பாண்டே உள்ளிட்ட பலரும் நடித்துள்ளனர்.

கடந்த வாரம் இத் திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா சென்னையில் நடைபெற்ற நிலையில், தொடர்ந்து இட்லி கடை திரைப்படத்தின் டிரெய்லர் வெளியீட்டு விழாவும் பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்றது. இட்லி கடை திரைப்படத்தின் டிரெய்லர் வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்துள்ளது.

படப்பிடிப்பில் பரபரப்பாக இருந்த நடிகர் தனுஷ், தற்போது தமிழகம் முழுவதும் உள்ள அவரது ரசிகர்களை சந்தித்து வருகிறார். முதற்கட்டமாக, அகில இந்திய தனுஷ் நண்பர்கள் நற்பணி மன்றம் சார்பாக, மதுரை, தேனி, திண்டுக்கல், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த ரசிகர்களை சந்தித்து அவர்களுடன் புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டார்.

ரசிகர்களை சந்தித்த நடிகர் தனுஷ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
அதன் தொடர்ச்சியாக தற்போது சென்னையில் உள்ள ரசிகர்களை அவர் சந்தித்தார். சென்னை வடக்கு மாவட்ட ரசிகர் மன்ற நிர்வாகிகள், ரசிகர்கள் என 3,000 பேரை அவர் சந்தித்தார். இதில், கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் சைவம் மற்றும் அசைவ விருந்துகள் அளிக்கப்பட்டது.

தொடர்ந்து, ரசிகர்கள் அனைவரும் நடிகர் தனுஷுடன் புகைப்படம் மற்றும் செல்ஃபி எடுத்துக் கொண்டனர். இதில், பெற்றோருடன் வந்த குழந்தை ரசிகர்களுக்கு நடிகர் தனுஷ், பள்ளிப் புத்தகப் பைகளை பரிசாக வழங்கினார். மேலும், நடிகர் தனுஷுக்கு ரசிகர்கள் பண மாலை, பூ மாலை போன்றவற்றை அணிவித்து, அவருக்கு சில பரிசைகளையும் வழங்கினர். தற்போது, ரசிகர்களை நடிகர் தனுஷ் சந்தித்தது தொடர்பான வீடியோ வெளியாகி இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

