15 ஆண்டுகளுக்குப் பின் மீண்டும் இயக்குநராக களமிறங்கும் சசிகுமார்! - SASIKUMAR NEXT DIRECTORIAL MOVIE

நடிகர் சசிகுமார் ( ETV Bharat Tamil Nadu )

சென்னை: சசிகுமார் மற்றும் சிம்ரன் நடிப்பில் அறிமுக இயக்குநர் அபிஷான் ஜீவிந்த் இயக்கியுள்ள ‘டூரிஸ் ஃபேமிலி’ (Tourist Family) திரைப்படம் மே 1ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ளது. ஈழத்தமிழ்க் குடும்பத்தை முதன்மைக் கதாபாத்திரமாகக் கொண்டு நகைச்சுவையுடன் உருவாகியுள்ள இப்படத்திற்கு ரசிகர்களிடையே மிகப்பெரும் எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் ’டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி’ திரைப்படத்தை விளம்பரப்படுத்தும் பணிகளில் படக்குழு தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் நடிகர் சசிகுமார் பல்வேறு ஊடகங்களுக்கும் நேர்காணல் அளித்து வருகிறார். அப்படியொரு நேர்காணலில் நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு தான் அடுத்து இயக்கவிருக்கும் திரைப்படத்தை பற்றிய தகவலைக் கூறியுள்ளார். ‘பாகுபலி’, ’பொன்னியின் செல்வன்’ படங்களைப் போன்ற சரித்திரக் கதைகள் குறித்து முன்பே கூறியிருந்தீர்கள். அந்தக் கதை என்ன நிலையில் உள்ளது என அவரிடம் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. இதற்கு பதிலளித்த சசிகுமார், ”அந்தச் சரித்திர கதைக்கான கதாநாயகனும் பட்ஜெட்டும் வேண்டும். கண்டிப்பாக அந்தக் கதையை ஒருநாள் இயக்குவேன். அது மிகப்பெரிய நேரம் எடுக்கக்கூடிய கதையாக இருக்கிறது. அதற்காக கதையை விடவில்லை, கண்டிப்பாக அந்தக் கதையை இயக்குவேன் என நம்பிக்கை இருக்கிறது. அதற்கு முன்பு இன்னொரு கதையை இயக்கவுள்ளேன். அந்தக் கதையும் பீரியட் கதை தான். அதற்கான வேலைகள் தொடங்கிவிட்டது. 2026ஆம் ஆண்டு ஜனவரியில் அந்தப் படத்தின் படப்பிடிப்பு தொடங்கும். பீரியட் கதையாக உருவாகும் அந்தப் படத்தை இயக்கி, ஒரு கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கவும் செய்கிறேன்" என அவர் கூறியுள்ளார். கடந்த 2008ஆம் ஆண்டு வெளியான சுப்பிரமணியபுரம் திரைப்படத்தின் மூலம் இயக்குநராக மட்டுமல்லாமல் நடிகராகவும் அறிமுகமானார்ச் சசிகுமார். அந்தப் படத்தை அவரே தயாரிக்கவும் செய்தார். ஜெய், ஸ்வாதி, சமுத்திரக்கனி, கஞ்சா கருப்பு எனப் பலர் நடித்திருந்த இத்திரைப்படம், காலம் கடந்து கொண்டாடப்படும் படங்களில் ஒன்றாக இன்றளவும் இருந்து வருகிறது. அதன்பிறகு 2010ஆம் ஆண்டு ‘ஈசன்’ திரைப்பபடத்தைச் சசிகுமார் இயக்கினார். அதன்பிறகு முழுவதுமாக நடிப்பில் கவனம் செலுத்த தொடங்கிவிட்டதால் சசிகுமார் எந்தப் படமும் இயக்கவில்லை. அவர் படம் இயக்குவாரா இல்லை தொடர்ந்து நடிப்பதில் மட்டுமே கவனம் செலுத்துவாரா என்ற கேள்வி எழுந்த வந்த நிலையில் இப்படியொரு பதிலை அவர் கொடுத்துள்ளார்.

