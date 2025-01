ETV Bharat / entertainment

அஜித் ரசிகர்களுக்கு இரட்டை மகிழ்ச்சி - வெளியானது "விடாமுயற்சி" டிரெய்லர் மற்றும் ரிலீஸ் தேதி! - VIDAAMUYARCHI TRAILER

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

டிரெய்லர் வீடியோவில், “கொஞ்ச நாளா ஏன் உலகமே என்ன சுத்தி நுடங்கிட்டிருக்கு, எனக்கு இந்த தலைமுறைப் பற்றி தெரியாது, ஆனால், நாம சின்னப் பிள்ளையா இருந்தப்போ வாட்ச் கெட்டுப் போச்சுனா ரிப்பேர் பண்ணுவோம், டிவி கெட்டுப்போச்சுனா ரிப்பேர் பண்ணுவோம். ஆனால், தூக்கிப் போடமாட்டோம். அதான் டெஸ்டினி என்றும் I'm so lost, I'm not Hear to fight” என டிரெய்லரில் இடம்பெற்றுள்ள வசனங்கள் அஜித் ரசிகர்களிடம் எதிர்பார்ப்பை மேலும் அதிகரிக்க செய்துள்ளது.

மேலும், அஜித்தின் சண்டை காட்சிகள், கார் ரேஸிங் என படத்தின் முழு டிரெய்லரும் ரசிகர்களை உற்சாகமடைய வைத்துள்ளது. தொடர்ந்து, “அவன் என்னை பார்க்கும் போது அந்த தருணத்தை அவன் ஆயுளுக்கும் மறக்கக் கூடாது” என த்ரிஷா வசனம் பேசியுள்ளார். மேலும், விடாமுயற்சி படம் பிப்ரவரி 6 ஆம் தேதி வெளியாகும் என்றும் டிரெய்லரில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.