ஆஸ்கர் இறுதிப்பட்டியலிலுள்ள ’அனுஜா’ குறும்படம் ஓடிடியில் வெளியீடு...! - ANUJA SHORT FILM ON NETFLIX

சென்னை: 2025 ஆம் ஆண்டு நடைபெறும் 97வது ஆஸ்கர் விருதுகள் வழங்கும் விழா வருகிற மார்ச் 2ஆம் தேதி லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் நடைபெறுகிறது. சிறந்த திரைப்படம், நடிகர், நடிகை, துணை நடிகர், துணை நடிகை, இயக்குநர் என பல்வேறு பிரிவுகளில் பல்வேறு படைப்புகளும் கலைஞர்களும் ஆஸ்கர் இறுதிப்பட்டியலில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனர்.

அதில் ஒரு பிரிவான லைவ் ஆக்‌ஷன் குறும்பட பிரிவின் இறுதிப்பட்டியலில் இந்தியாவைச் சேர்ந்த குறும்படமான அனுஜா இடம்பெற்றுள்ளது. தற்போது நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடியில் வெளியாகவுள்ளது இக்குறும்படம்.

ஆஸ்கரின் LIVE ACTION SHORT FILM பிரிவில் 180 குறும்படங்களுடன் போட்டியிட்டு இறுதி பட்டியலில் இடம் பிடித்திருக்கிறது இந்திய குறும்படமான ’அனுஜா’. அந்த இறுதிப்பட்டியலில் ’A lien’, ’I'm Not a Robot’, ’The Last Ranger’, ’The Man Who Could not Remain Silent’ ஆகிய குறும்படங்களும் ’அனுஜா’ குறும்படத்துடன் போட்டியிடுகின்றன.

ஆடம் ஜெ கிரேவ்ஸ் (Adam J. Graves) இயக்கியுள்ள ’அனுஜா’ குறும்படமானது குழந்தை தொழிலாளர்கள் பிரச்சனையை பற்றி பேசுகிறது. இக்குறும்படத்தின் தயாரிப்புக்குழுவில் உள்ள நடிகை பிரியங்கா சோப்ரா, “உலகெங்கிலும் உள்ள மில்லியன் கணக்கான குழந்தைகளை பாதிக்கும் விஷயத்தை பேசியுள்ளது.