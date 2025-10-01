"வானம் பொழிகிறது பூமி விளைகிறது" நடிகர் திலகம் சிவாஜியின் 98ஆவது பிறந்தநாள் இன்று!
நடிகர் திலகம் என்றழைக்கப்படும் சிவாஜி கணேசனின் 98ஆவது பிறந்தநாளான இன்று அவர் குறித்து சில சுவாரசிய தகவல்களை இந்த செய்தி தொகுப்பில் காணலாம்.
Published : October 1, 2025 at 11:38 AM IST|
Updated : October 1, 2025 at 1:41 PM IST
சென்னை: ‘நடிப்பில் சிவாஜியையே மிஞ்சிட்ட போ’ என்று வெுகுஜனங்கள் விளையாட்டாக சொல்ல கேட்டிருப்போம். அந்த அளவுக்கு தனது நடிப்பு ஆற்றலால் மக்களின் மனங்களில் தனக்கென தனி இடத்தை பிடித்தவர் சிவாஜி கணேசன். இவர் தமிழ் உள்பட தென்னிந்திய மொழிகள் அனைத்திலும் என சுமார் 300க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார்.
தன்னிகரற்ற கலைஞர் சிவாஜி கணேசன்
ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் உச்ச நடிகராகளாக சிலர் இருப்பர். அந்த வகையில் தமிழ் சினிமாவின் இரண்டாவது தலைமுறை நடிகராக அன்றைய காலத்தில் உச்சத்தில் இருந்தவர் சிவாஜி. அத்துடன் 80,90 களில் தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நட்சத்திரங்களாக வலம் வந்த ரஜினிகாந்த், கமல் ஹாசன் தொடங்கி இன்றைக்கு விஜய் வரை பல்வேறு நடிகர்களுடனும் கைகோர்த்த சிவாஜி, தனது தனித்துவமான நடிப்பை வெளிப்படுத்தியவர். ஒரு காட்சியில் சிவாஜி கணேசனுடன் எத்தனை பேர் நடித்தாலும் ரசிகர்களது கண்கள் அவரையே பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு அவரது நடிப்பில் சில நுணுக்கங்களை காணலாம். அந்த தன்னிகரற்ற கலைஞரின் 98ஆவது பிறந்தநாள் இன்று. இந்த நன்னாளில் அவரது வாழ்க்கையின் சில சுவாரசியமான பக்கங்களை இந்த செய்தி தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.
கணேசன் ’சிவாஜி’ ஆன கதை
தஞ்சாவூர் மாவட்டம் சூரக்கோட்டையில் சின்னையா மன்றாயர் - ராஜாமணி அம்மாள் தம்பதியினருக்கு 1928ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் 1ஆம் தேதி பிறந்தார். குடும்ப வறுமை காரணமாக பத்து வயதிலேயே மேடை நாடகங்களில் நடிக்க தொடங்கினார். முன்னாள் முதல்வர் அண்ணா எழுதிய ’சிவாஜி கண்ட இந்து ராஜ்யம்’ என்ற மேடை நாடகத்தில் சிவாஜியாக தனது அற்புதமான நடிப்பை வெளிப்படுத்தி கலை உலகத்துக்குள் அடி எடுத்து வைத்தார். இவரது நடிப்பை காண மக்கள் திரளாக குவிந்தனர். அந்த நாடகத்திற்கு சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருந்த தந்தை பெரியார் அவருக்கு ’சிவாஜி’ என்கின்ற பட்டத்தினை கொடுத்தார். அன்று முதல் வி.சி கணேசனாக இருந்தவர் சிவாஜி கணேசன் ஆக மாறினார்.
தொட்ட படமெல்லாம் வெற்றி
அவரது உறுதியான வசன உச்சரிப்பு, உள்ளார்ந்த நடிப்பு அவரை சினிமாவிற்குள் இழுத்து வந்தது. மறைந்த முதல்வர் மு.கருணாநிதியின் கதை, வசனத்தில் 1952ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த ’பராசக்தி’ திரைப்படத்தில் குணசேகரன் என்ற கதாபாத்திரம் மூலம் திரைதுறையில் முத்திரை பதித்தவர். கருணாநிதி, எம்.ஜி.ராமச்சந்திரன், ஜெ.ஜெயலலிதா ஆகியோருடன் பணியாற்றிய ஒரே நடிகர் சிவாஜி கணேசன் என கூறலாம். அப்போதேயே சூழலில் பெரிய நட்சத்திரங்களின் படங்களிலும், கதாப்பாத்திரத்தை மட்டும் கருத்தில் கொண்டு இணைந்து நடத்து கொடுத்தவர்.
பொருந்தாத கதாபாத்திரம் இல்லை
கர்ணன், சிவன், வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன், வ.உ.சிதம்பரனார், மாமன்னன் ராஜ ராஜ சோழன் என சிவாஜி கணேசன் நடிக்காத கதாபார்த்திரம் இல்லை. அவரிடைய 100வது திரைப்படமான ’நவராத்திரி’ படத்தில் ஒன்பது கதாபாத்திரங்களில் நடித்து அமர்க்களம் செய்தவர். வரலாற்று படங்கள், இறை நம்பிக்கை கொண்ட படங்கள், நாத்திகம் பேசும் கதாபாத்திரங்கள் என எது கிடைத்தாலும் அதை தனித்துவமாக நடித்து அந்த கதாப்பாத்திரமாகவே பார்வையாளர்களுக்கு மனதில் பதியப்படுவார்.
திருவருட்செல்வர், திருவிளையாடல், சரஸ்வதி சபதம், திருமால் பெருமை ஆக இருந்தாலும் சரி, பாசமலர், பாலும் பழமும், பாகப்பிரிவினை, பார்த்தாலே பசி தீரும், போன்று குடும்ப உறவுகள் பற்றிப் பேசும் படங்களிலும் சரி தனது உணர்வுபூர்வான நடிப்பை வெளிப்படுத்தி இருப்பார். அதுமட்டுமின்றி காமெடி ஹீரோவாக கலாட்டா கல்யாணம், ஊட்டி வரை உறவு போன்ற படங்களில் கலக்கிய சிவாஜி, கமர்சியல் ஹீரோவாக தில்லானா மோகனாம்பாள், தெய்வமகன், வசந்த மாளிகை, ராஜா, பாரத விலாஸ், புதிய பறவை போன்ற திரைப்படங்களிலும் நடித்து அசத்தி இருப்பார்.
ரஜினி, கமல் வந்த பிறகும் மாஸ் காட்டியவர்
ஏன் ரஜினி, கமல் வருகைக்குப் பிறகும் அவருடைய வெற்றியானது தொடர்ந்தது. அதற்கு உதாரணமாக முதல் மரியாதை திரைப்படத்தை சொல்லலாம். அவருடைய சமகாலத்தில் இருந்த எம்ஜிஆர், ஜெமினி கணேசன், ஜெய்சங்கர், நாகேஷ், எம்.என் நம்பியார், முத்துராமன் என பலருடன் சிறந்த முறையில் நட்பு கொண்டவராக இருந்தார்.
உலகளவில் அங்கீகாரம்
தமிழ்நாட்டு அரசியலில் அவ்வளவாக இவரது பெயர் ஒலிக்கவில்லை என்றாலும் இவரது நடிப்பின் மூலமாக உலகளவில் அங்கீகாரம் பெற்றவர். 1962ஆம் ஆண்டு அமெரிக்க அதிபராக இருந்த ஜான் எஃப் கென்னடி தனது நாட்டின் கலாச்சார நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள வேண்டுமென சிவாஜி கணேசனுக்கு அழைப்பு விடுத்தார்.
அந்த அழைப்பினை ஏற்று அவரும் அமெரிக்க சென்றார். இந்தியாவின் கலை தூதுவராக சென்றிருந்த சிவாஜியை கௌரவிக்கும் விதமாக நியூயார்க் நகரின் ஒருநாள் மேயராக சிவாஜியை அறிவித்து அவரது கையில் அந்த மாநகரத்தின் தங்க சாவியையும் கொடுத்து பெருமைப்படுத்தினார் கென்னடி. அந்த வகையில் இந்தியாவில் மறைந்த முன்னாள் பிரதமர் நேருவை தவிர வேறு யாருக்கும் கிடைக்காத இந்த கௌரவம் சிவாஜிக்கு கிடைத்தது.
விருது பட்டியல்
'வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன்' திரைப்படத்திற்காக சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் சிறந்த நடிகருக்கான விருதினை 1995ஆம் ஆண்டு பெற்றார். தொடர்ந்து 1997 ஆம் ஆண்டு பிரான்ஸ் நாட்டு அரசாங்கம் செவாலியர் விருதும், இந்திய அரசு சினிமா துறையில் உயரிய விருதாக கருதப்படும் தாதா சாகேப் பால்கே விருதும் பெற்றுள்ளார். இவை தவிர மத்திய அரசின் பத்மஸ்ரீ, பத்ம பூஷன், தேசிய விருது, மாநில விருதான கலைமாமணி போன்ற பல்வேறு விருதுகளை வாங்கி குவித்திருக்கிறார்.
சிவாஜி கணேசன் தனது 72 ஆவது வயதில் 2001ஆம் ஆண்டு ஜூலை 21ஆம் தேதி உடல் நலக்குறைவால் காலமானார். அவர் நடிப்பில் விட்டு சென்ற பாடங்களான மொழி உச்சரிப்பு, உடல் மொழி, உணர்ச்சி பொங்கும் பாவனைகள் மூலம் இன்றளவும் அவர் சினிமா துறையினருக்கு ஒரு பல்கலைக்கழகமாக திகழ்ந்து வருகிறார் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது.