71-வது தேசிய திரைப்பட விருதுகள்! சிறந்த இசையமைப்பாளர் விருது பெற்றார் ஜி.வி.பிரகாஷ்!

சிறந்த நடிகருக்கான தேசிய விருதை விக்ராந்த் மாஸ்ஸே, நடிகர் ஷாருக் கான் ஆகியோருக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டது. 33 ஆண்டுகளாக நடிக்கும் ஷாருக்கான் தேசிய விருது வெல்வது முதல்முறை ஆகும்.

தேசிய விருது பெற்ற ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார்
தேசிய விருது பெற்ற ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார் (ANI)
Published : September 23, 2025 at 7:11 PM IST

3 Min Read
புதுடெல்லி: கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டிற்கான 71 ஆவது தேசிய திரைப்பட விருதுகள் வழங்கும் விழா டெல்லியில் இன்று நடைபெற்றது. விருதுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டவர்களுக்கு இந்திய குடியரசு தலைவர் திரௌபதி முர்மு விருதுகளை வழங்கி கௌரவித்தார்.

இந்தியாவில் சிறந்த திரைப்படங்கள், சிறந்த நடிகர்கள், நடிகைகள் தேர்வு செய்யப்பட்டு கடந்த 1954 ஆம் ஆண்டு முதல் 'தேசிய விருதுகள்' வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. சிறந்த திரைப்பட இயக்குநர், ஒளிப்பதிவு, ஒலி வடிவமைப்பு, பின்னணி இசை உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளுக்கும் தேசிய விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன.

அந்த வகையில் கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டிற்கான 71 ஆவது தேசிய திரைப்பட விருதுகள் பெறுபவர்கள் குறித்த அறிவிப்பு கடந்த ஆகஸ்ட் 1 ஆம் தேதி வெளியானது. இந்நிலையில் இன்று (செப்டம்பர் 23) டெல்லி விக்யான் பவனில், 71-வது தேசிய திரைப்பட விருதுகள் வழங்கும் விழா நடைபெற்றது. இதில், இந்திய குடியரசு தலைவர் திரெளபதி முர்மு கலந்து கொண்டு தேர்வு செய்யப்பட்டவர்களுக்கு விருதுகளை வழங்கி கௌரவித்தார்.

தேசிய விருது பெற்ற ஷாருக் கான்
தேசிய விருது பெற்ற ஷாருக் கான் (ANI)

33 ஆண்டுகளில் ஷாருக் கான் முதல் விருது

இந்த விழாவில் சிறந்த ஒலிப்பதிவிற்காக அனிமல், சிறந்த தெலுங்கு படமாக பாலையாவின் பகவந்த் கேசரி, சிறந்த தமிழ் படத்திற்காக பார்க்கிங் ஆகிய படங்களுக்கு விருதுகள் வழங்கப்பட்டன. சிறந்த நடிகருக்கான தேசிய விருது இந்த முறை 12th ஃபெயில் படத்திற்காக விக்ராந்த் மாஸ்ஸே மற்றும் ஜவான் திரைப்படத்திற்காக நடிகர் ஷாருக் கான் ஆகிய இருவருக்கும் பகிர்ந்து அளிக்கப்பட்டது. இவர்களுக்கு சான்றிதழ்களும், தலா 1 லட்ச ரூபாய் பரிசுத் தொகையும் வழங்கப்பட்டது. கடந்த 33 ஆண்டுகளாக பாலிவுட்டில் நடித்து வரும் ஷாருக் கான் சிறந்த நடிகருக்கான தேசிய விருது வெல்வது இதுவே முதல்முறை ஆகும். திருமதி சாட்டர்ஜி வெர்சஸ் நார்வே திரைப்படத்தில் நடித்ததற்காக ராணி முகர்ஜி சிறந்த நடிகை விருதைப் பெற்றார். இவருக்கு சான்றிதழுடன் 2 லட்ச ரூபாய் பரிசுத்தொகையாக வழங்கப்பட்டது.

ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார் இரண்டாவது விருது

வாத்தி திரைப்படத்திற்காக இசையமைப்பாளர் ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார் தேசிய விருது பெற்றார். 100 படங்களுக்கும் மேல் இசையமைத்த பின்னர் தற்போது தனது இரண்டாவது தேசிய விருதை ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார் பெற்றுள்ளார். இதற்கு முன் சூரரைப்போற்று படத்திற்கு தேசிய விருதினை பெற்றுள்ளார்.

தமிழர் பாரம்பரிய முறைப்படி வேட்டி அணிந்தவாறு மேடையில் தோன்றி ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார் தேசிய விருதை, குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவிடம் பெற்றுக் கொண்டார். தெலுங்கு இயக்குநர் வெங்கி அட்லுரி இயக்கிய வாத்தி திரைப்படத்தில் தனுஷ் - சம்யுக்தா நடித்திருந்தனர்.

தேசிய விருது பெற்ற ராம்குமார் பாலகிருஷ்ணன்
தேசிய விருது பெற்ற ராம்குமார் பாலகிருஷ்ணன் (ANI)

இதில் தமிழில் சிறந்த படமாக தேர்வான பார்க்கிங் படத்துக்கு விருது அளிக்கப்பட்டது. சோல்ஜர்ஸ் ஃபேக்டரி மற்றும் பேஷன் ஸ்டூடியோஸ் சார்பில் தயாரிப்பாளர் கே.எஸ். சினிஷ் இந்த விருதை பெற்றுக் கொண்டார்.

தேசிய விருது பெற்ற எம்.எஸ். பாஸ்கர்
தேசிய விருது பெற்ற எம்.எஸ். பாஸ்கர் (ANI)

கவனம் ஈர்த்த பார்க்கிங் இயக்குநர்

சிறந்த திரைப்படம், சிறந்த திரைக்கதைக்கான தேசிய விருது பார்க்கிங் பட இயக்குநர் ராம்குமார் பாலகிருஷ்ணனுக்கு வழங்கப்பட்டது. மேலும் அந்த படத்தில் நடித்த எம்.எஸ்.பாஸ்கர் சிறந்த துணை நடிகருக்கான விருதை பெற்றார். இவர்களுக்கு குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு சான்றிதழ் மற்றும் பரிசுத் தொகையை குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு வழங்கினார்.

தேசிய விருது பெற்ற ஊர்வசி
தேசிய விருது பெற்ற ஊர்வசி (ANI)

ஊர்வசிக்கு சிறந்த துணை நடிகை விருது

தமிழ், மலையாளம் உள்பட பல்வேறு மொழிகளில் நடித்து வரும் நடிகை ஊர்வசிக்கு உள்ளொழுக்கு (மழையாளம்) படத்தில் திறமையான நடிப்பை வெளிப்படுத்தியதற்கான சிறந்த துணை நடிகைக்கான விருது வழங்கப்பட்டது.

'உள்ளொழுக்கு' படம் கடந்த அண்டு ஜூன் 21 ஆம் தேதி ரிலீஸ் ஆனது. கிறிஸ்டோ டோமி இந்த படத்தை இயக்கி இருந்தார். இந்த படம் சிறந்த மழையாள படத்திற்கான தேசிய விருதை வென்றுள்ளது. இந்த படத்தில் நடித்ததற்காக சிறந்த நடிகைக்கான மலையாள சினிமா விருதையும் வென்றுள்ளார். ஊர்வசி ஏற்கனவே அசுவிண்டே அம்மா என்ற படத்திற்கான சிறந்த துணை நடிகை விருதை வென்றுள்ளார்.

மோகன் லாலுக்கு தாதா சாகேப் பால்கே விருது

நிகழ்ச்சியில் பிரபல மலையாள நடிகர் மோகன்லாலுக்கு தாதா சாகேப் பால்கே விருது வழங்கபபட்டது.

தேசிய விருதுகள் வென்ற படங்கள்

சிறந்த நடிகர் - ஷாருக் கான் / விக்ராந்த் மாஸ்ஸே

சிறந்த தெலுங்கு திரைப்படம் - பகவந்த் கேசரி

சிறந்த துணை நடிகர் - எம்.எஸ். பாஸ்கர்

சிறந்த திரைப்படம் (தமிழ்) - பார்க்கிங்

சிறந்த திரைக்கதை - பார்க்கிங் - ராம்குமார் பாலகிருஷ்ணன்

சிறந்த இசையமைப்பாளர் - ஜி.வி பிரகாஷ் குமார்- வாத்தி

