அதிகரித்த மாணவர் சேர்க்கை...குறைந்த பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை!

நாட்டில் மாணவர் சேர்க்கையே இல்லாத பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை 2022-23 ஆம் ஆண்டில் 10,294 ஆக இருந்தது. இது 2023-24 ஆம் ஆண்டில் 12,954 ஆக அதிகரித்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 15, 2025 at 1:36 PM IST

4 Min Read
சென்னை: மத்திய கல்வி அமைச்சகம் இந்தியாவில் பள்ளி கல்வி குறித்த 2024-25-ம் ஆண்டுக்கான ஒருங்கிணைந்த மாவட்ட கல்வி தகவல் அமைப்பு பிளஸ் (UDISE+) அறிக்கையை வெளியிட்டது. இதன்படி, தமிழ்நாட்டில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பள்ளியில் சேரும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை இல்லை என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை

தமிழ்நாடுஇந்தியா
2022-232023-242024-252022-232023-242024-25
பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை581505872257935146610914718911471473
மாணவர் சேர்க்கை128801101299305012518167251791722248045828246932680
ஆசிரியர்கள் எண்ணிக்கை5648525505585498509483294980760010122420
மாணவர் - ஆசிரியர் விகிதம்232423272524
பள்ளிகளுக்கான சராசரி ஆசிரியர் எண்ணிக்கை1099677
பள்ளிகளுக்கான சராசரி மாணவர் சேர்க்கை221221216172169168
மாணவர் சேர்க்கை இல்லாத பள்ளிகள்6249031110294129547993
மாணவர் சேர்க்கை இல்லாத பள்ளிகளில் ஆசிரியர்கள் எண்ணிக்கை107889432267763198120817
ஓராசிரியர் பள்ளிகள்278827583671118190110971104125
ஓராசிரியர் பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கை1422898058695353474374739940973376769
10-க்கும் குறைவாக மாணவர் சேர்க்கை பள்ளிகளின் சதவீதம்3.14.75.14.14.65.1

இந்தியா: நாடு முழுவதும் சேகரிக்கப்பட்ட புள்ளிவிவரங்கள் படி 2022-23-ம் ஆண்டில் 14,66,109 ஆக இருந்த பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை 2023-24-ல் 14,71,891 ஆக சற்று அதிகரித்தது. ஆனால், 2024-25-ல் அது ஒரு சிறிய சரிவை (14,71,473) சந்தித்தது.

தமிழ்நாடு: இதே போல், தமிழ்நாட்டில் பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை 2022-23-ல் 58,150-ல் இருந்தது. 2023-24-ல் 58,722 ஆக அதிகரித்தது. பின்னர் 2024-25-ம் ஆண்டில் சரிவையையே காட்டுகிறது.

மாணவர் சேர்க்கை

மாணவர் சேர்க்கை தொடர்பான புள்ளிவிவரங்களையும் மத்திய கல்வி அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, நாட்டில் பல ஆண்டுகளாக மாணவர் சேர்க்கையில் குறிப்பிடத்தக்க சரிவு இருந்துள்ளது. 2022-2்2-ல் 25,17,91,722 ஆக மாணவர் சேர்க்கை 2024-25-ல் 24,69,32,680 ஆக சரிந்துள்ளது. பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கை குறைந்து வருவதற்கு மக்கள்தொகை கட்டுப்பாடு மற்றும் குறைந்த பிறப்பு விகிதங்கள் ஆகியவை முக்கிய காரணங்களாக கூறப்படுகின்றன.

ஆனால், அதே சமயம், தமிழ்நாட்டில் மாணவர் சேர்க்கை 2022-23-ல் 1,28,80,110-ல் இருந்து 2024-25-ம் ஆண்டு 1,25,18,160 ஆகக் குறைந்துள்ளது, இது தேசியப் போக்கையே பிரதிபலிக்கிறது. இது கிட்டத்தட்ட 1.34% சரிவு ஆகும்.

ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர் விகிதம்

நாட்டில் ஆசிரியர்களின் எண்ணிக்கை சீராக அதிகரித்தது. 2024-25 ஆம் ஆண்டில் 1 கோடிக்கும் அதிகமாக ஆசிரியர்கள் இருந்தனர். அதே நேரத்தில் 2022-23-ல் நூறு மாணவர்களுக்கு 27 ஆசிரியர்கள் என்ற விகிதம் இருந்தது. இது 2024-25 இல் 24 ஆக சரிந்தது. இது சிறப்பானது தான். மாணவர்கள் மீது ஆசிரியர்களின் கவனம் அதிகரிப்பதை குறிக்கிறது.

தமிழ்நாட்டில் 2022-23 ஆம் ஆண்டில் 5,64,852 ஆக இருந்த ஆசிரியர்கள் எண்ணிக்கை 2024-25 ஆம் ஆண்டில் 5,49,850 ஆகக் குறைந்துள்ளது. இருப்பினும் ஆசிரியர் மாணவர் விகிதம் ஒப்பீட்டளவில் நிலையானதாகவும் தேசிய சராசரியை விட சிறப்பானதாகவும் இருந்தது.

மாணவர் சேர்க்கையே இல்லாத பள்ளிகள்

நாட்டில் மாணவர் சேர்க்கையே இல்லாத பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை 2022-23 ஆம் ஆண்டில் 10,294 ஆக இருந்தது. 2023-24 ஆம் ஆண்டில் 12,954 ஆக அதிகரித்துள்ளது. தமிழ்நாட்டிலும் மாணவர் சேர்க்கை இல்லாத பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை ஏற்ற இறக்கங்களைச் சந்தித்தது.

ஓராசிரியர் பள்ளிகள் & குறைந்த மாணவர் சேர்க்கை

இந்தியா மற்றும் தமிழ்நாடு ஆகிய இரண்டிலும் ஓராசிரியர் பள்ளிகள் மற்றும் மிகக் குறைந்த மாணவர் சேர்க்கை (10-க்கும் குறைவான மாணவர்கள்) கொண்ட பள்ளிகள் கணிசமாக காணப்படுகின்றன. இது தொலைதூரப் பகுதிகள் அல்லது மலைக் கிராமங்களில் காணப்படுகின்றன. தேசிய அளவிலும், மாநில அளவிலும் 10-க்கும் குறைவான மாணவர் சேர்க்கைகளைக் கொண்ட பள்ளிகளின் சதவீதம் மூன்று ஆண்டுகளில் அதிகரித்துள்ளது. தமிழ்நாட்டில் ஓராசிரியர் பள்ளிகளில் சேர்க்கை மொத்தம் 18.32% குறைந்துள்ளது

அரசு பள்ளிகள் & ஆசிரியர்கள்

மேலாண்மை பள்ளிகள் எண்ணிக்கை ஆசிரியர்கள் எண்ணிக்கை
2022-232023-242024-252022-232023-242024-25
அரசுப் பள்ளிகள் 376583767237626229828234167221944
அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள்827983148254782167759073111
தனியார் பள்ளிகள்11969124811189078216237271253432

பள்ளிகளின் எண்ணிக்கையைப் பொறுத்தவரை, 2022-23 (37,658) முதல் 2023-24 (37,672) வரை ஒப்பீட்டளவில் நிலையானதாக இருந்த அரசுப் பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை, அதைத் தொடர்ந்து 2024-25 இல் (37,626) சிறிது சரிந்துள்ளது.

அரசுப் பள்ளிகளில் ஆசிரியர்களின் எண்ணிக்கை 2022-23-ல் 2,29,828-ல் இருந்து 2023-24-ம் ஆண்டு 2,34,167 ஆக அதிகரித்தது. ஆனால் பின்னர் 2024-25-ம் ஆண்டு 2,21,944 ஆக குறைந்துள்ளது.

மாணவர் சேர்க்கை விகிதம்

மாணவர் சேர்க்கை - தமிழ்நாடுமாணவர் சேர்க்கை - இந்தியா
2022-232023-242024-252022-232023-242020-25
பொது3.73.85.626.426.927.1
எஸ்சி22.422.222.318.21817.8
எஸ்டி1.41.41.49.99.999
ஓபிசி72.572.670.745.545.245.2
இஸ்லாமியர்கள்7.17.27.215.615.816

மாணவர் சேர்க்கை விகிதத்தில் தமிழ்நாடு பல ஆண்டுகளாக நல்ல இடத்தில் இருந்து வருகிறது. 2022-23 இல் 3.7% ஆக மாணவர் சேர்க்கை விகிதம் 2024-25-ம் ஆண்டு 5.6% ஆக அதிகரித்தது. அதே போல், நாடு தழுவிய அளவில் மாணவர் சேர்க்கையும் குறிப்பிடத்தக்க அளவு அதிக விகிதத்தை காட்டியது.

மாணவர் சேர்க்கையில் இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினரை பொறுத்தவரை, தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய சதவிகிதத்தைக் கொண்டுள்ளது. 2022-23-ம் ஆண்டில் 72.5% ஆக இருந்தது 2024-25 இல் 70.7% ஆக சற்று குறைந்துள்ளது. ஆனால், தேசிய அளவில் OBC சேர்க்கைகளும் 45.5% ஆக உள்ளது.

முஸ்லிம் சிறுபான்மையினர்

தமிழ்நாட்டில் பள்ளிகளில் முஸ்லிம் சேர்க்கை விகிதம் 7.1% - 7.2% என்ற அளவில் நிலையானதாகவே இருந்து வருகிறது. இதே நிலை தேசிய அளவில் 2022-23 ஆம் ஆண்டில் 15.6% ஆக இருந்தது. 2024-25 ஆம் ஆண்டில் 16% ஆக உயர்ந்துள்ளது.

2022–23, 2023–24 மற்றும் 2024–25 கல்வியாண்டுகளில், பல்வேறு உள்கட்டமைப்பு வசதிகளைக் கொண்ட தமிழ்நாட்டில் உள்ள பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை ஏற்ற இறக்கத்தை சந்தித்தது.

தமிழ்நாட்டு பள்ளிகளில் உள்ள வசதிகள்

  • விளையாட்டு மைதானங்களைக் கொண்ட பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை 2022–23-ல் 58,150 ஆக இருந்தது, 2023–24-ல் 58,106 ஆகக் குறைந்தது.
  • டிஜிட்டல் நூலகங்கள் கொண்ட பள்ளிகள் 2022–23 (58,150) மற்றும் 2023–24 (58,079) என இருந்தது.
  • மாணவிகள் கழிப்பறைகளைக் கொண்ட பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை 2022–23 இல் 56,736 ஆக இருந்து 2023–24 இல் 56,657 ஆகவும், 2024–25 இல் 54,803 ஆகவும் படிப்படியாகக் குறைந்தது.
  • இதற்கு நேர்மாறாக, மாணவர்களுக்கான கழிப்பறைகள் கொண்ட பள்ளிகள் 2023–24ல் 48,002 ஆக இருந்து 47,914 ஆக சற்று குறைந்தது. ஆனால் பின்னர் 2024–25ல் 52,535 ஆக கணிசமாக அதிகரித்தது.
  • மின்சாரம் மற்றும் குடிநீர் வசதிகள் தடையற்ற கிடைக்கும் பள்ளிகள் 2022–23ல் 58,150 ஆக இருந்தது, மேலும் 2024–25ல் முறையே 57,770 மற்றும் 57,717 ஆக சற்று குறைந்துள்ளது.
  • கணினி வசதிகள் உள்ள பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை தமிழ்நாட்டில் அதிகமாகவே இருந்து வருகின்றன. 2022–23ல் 42,869 ஆக இருந்து 2023–24ல் 42,686 ஆகவும், 2024–25ல் 53,676 ஆகவும் கணிசமாக உயர்ந்தது. இது மொத்தத்தில் 25.75% அதிகரிப்பு ஆகும்.
  • இருப்பினும், இணைய வசதிகள் உள்ள பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை 2022–23 இல் 58,150 ஆக இருந்தது. இது 2023–24 இல் 58,106 ஆக குறைந்தது. பின்னர் 2024–25 இல் 49,211 ஆகக் கணிசமாகக் குறைந்தது.

2022–23 மற்றும் 2024–25 கல்வியாண்டுகளுக்கு இடையே, தமிழ்நாட்டில் மாணவர் இடைநிற்றல் விகிதங்கள் வெவ்வேறு தரநிலைகளில் அதிகரித்தும் குறைந்தும் காணப்பட்டன. 3 முதல் 5 ஆம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களுக்கு, இடைநிற்றல் விகிதம் 1.2 சதவீதம் அதிகரித்து, 1.2 சதவீதத்தில் இருந்து 2.4% ஆக அதிகரித்துள்ளது. 6 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு வரையிலான பிரிவில், 2.8 சதவீதம் அளவில் உயர்ந்துள்ளது. மாறாக, 9 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களின் இடைநிற்றல் விகிதம் 1.6 சதவீதம் குறைந்து, 2022–23-ம் ஆண்டில் 8.2% ஆக இருந்தது. 2024–25-ம் ஆண்டில் இது 6.6% ஆகக் குறைந்துள்ளது.

