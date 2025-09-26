ETV Bharat / education-and-career
TN SET தேர்வர்கள் கவனத்திற்கு... 6 மாதங்களுக்கு பிறகு வெளியான தேர்வு முடிவு!
நீதிமன்ற வழக்குகள் காரணமாக மார்ச் மாதம் நடைபெற்ற இந்த தேர்வு முடிவு வெளியாவதில் காலத்தாமதம் ஏற்பட்ட நிலையில், தற்போது தேர்வு முடிவுகள் வெளியானதால் உதவி பேராசிரியர் பணியை எதிர்பார்த்து காத்திருந்த தேர்வர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
September 26, 2025
சென்னை: உதவிப் பேராசிரியர் பணியிடங்களுக்கு நடைபெற்ற (TN SET) தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
கல்லூரிகள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களில் உதவிப் பேராசிரியர் பணியில் சேர, மாநில தகுதித் தேர்வுகள் (TN SET) நடத்தப்படுகின்றன. இதனை மாநில அளவில் 'ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம்' நடத்துகிறது. நடப்பாண்டின் மாநில தகுதித் தேர்வு, கடந்த மார்ச் 6ஆம் தேதி முதல் 9ஆம் தேதி வரை நடைபெற்றது. இந்த வருடம் செட் தேர்வை 76 ஆயிரத்து 1,150 தேர்வர்கள் 43 பாடப் பிரிவுகளில் எழுதினர்.
பல்வேறு காரணங்களால் கடந்த ஆறு மாதங்களாக தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகாமல் இருந்து வந்த நிலையில், தற்போது தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன. தேர்வர்கள் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான trb.tn.gov.in என்ற முகவரியை பயன்படுத்தி தேர்வு முடிவுகளை அறிந்து கொள்ளலாம். தேர்வர்கள் தங்களின் பதிவு எண் மற்றும் தேவையான பிற தகவல்களை உள்ளிட்டு தங்கள் தேர்வு முடிவுகளை அறிந்து கொள்ளலாம். மேலும், இறுதி விடைக்குறிப்பைக் கொண்டு, தங்கள் விடைகளை ஒப்பிட்டு பார்த்துக்கொள்ளவும் வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு TN SET தேர்வு:
கல்லூரி அல்லது பல்கலைக்கழகங்களில் உதவி பேராசிரியராக பணிபுரிய, தேசிய அளவில் நடத்தப்படும் யுஜிசி-நெட் அல்லது மாநில அளவில் நடத்தப்படும் செட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். அதனடிப்படையில், கடந்த 2025 ஆண்டுக்கான தேர்வு மார்ச் மாதம் நடைபெற்ற நிலையில், தற்போது தேர்வு முடிவு வெளியாகியுள்ளது. இதில் வெற்றிபெற்ற தேர்வர்கள், தங்களின் ஆவணங்களை ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தின் இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
மேலும், தமிழ் வழியில் கல்வி பயின்றதற்கான முன்னுரிமை கோருபவர்கள் அதற்கான ஆவணங்களை பதிவேற்றம் செய்யவும் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளனர். நீதிமன்ற வழக்குகள் காரணமாக, மார்ச் மாதம் நடைபெற்ற இந்த தேர்வு முடிவு வெளியாவதில் காலதாமதம் ஏற்பட்ட நிலையில், தற்போது தேர்வு முடிவுகள் வெளியானதால் உதவி பேராசிரியர் பணியை எதிர்பார்த்து காத்திருந்த தேர்வர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
தேர்வு முடிவுகள் தொடர்பான சந்தேகங்களுக்கு மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ அல்லது நேரிலோ தேவையான விளக்கங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என தமிழ்நாடு ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் தெரிவித்துள்ளது. தேர்வர்கள் தேர்வு முடிவுகளை trb.tn.gov.in இணையதளத்தில் அறிந்துகொள்ளலாம்.